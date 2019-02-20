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45 Bin 696 Kişiye İş Fırsatı!

Birçok farklı pozisyonda bin 696 kişiye iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu ve Özel Sektördeki personel ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda toplam 45 bin 696 kişi aranıyor. İşte en çok aranan meslekler ve detaylar...

45 Bin 696 Kişiye İş Fırsatı!

Birçok farklı pozisyonda bin 696 kişiye iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu ve Özel Sektördeki personel ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda toplam 45 bin 696 kişi aranıyor. İşte en çok aranan meslekler ve detaylar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
45 Bin 696 Kişiye İş Fırsatı!

Birçok farklı pozisyonda  bin 696 kişiye iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu ve Özel Sektördeki personel ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda toplam 45 bin 696 kişi aranıyor. İşte en çok aranan meslekler ve detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılında şuana kadar 138 bin 492 kişiyi işe yerleştirdi. Son yılda 7,5 milyon kişiye iş kapısı olan İŞKUR şuan 45 bin 696 kişi arıyor.

Açık iş ilanları içerisinde 6983 kişi ile en çok eleman ihtiyacı bulunan meslek grubu beden işçisi olarak görülüyor.

2093 satış danışmanı aranırken, 1985 garson ihtiyacı bulunuyor.

1980 temizlik görevlisi, 1905 makineci, 1567 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1069 da çağrı merkezi ve müşteri temsilcisi aranıyor.

İŞKUR tarafından aranan meslekler ve aranan personel sayısı aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Aşağıda yer alan ilanların daha fazlasını görmek ve ilanlara başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 6983
Satış Danışmanı / Uzmanı 2093
Garson (Servis Elemanı) 1985
Temizlik Görevlisi 1980
Makineci (Dikiş) 1905
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1567
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1069
Reyon Görevlisi 794
Güvenlik Görevlisi 733
Aşçı Yardımcısı 716
Kasiyer 704
Büro Memuru (Genel) 699
Konfeksiyon İşçisi 656
Ön Muhasebeci 568
Proses İşçisi 429
Şoför-Yük Taşıma 425
Aşçı 418
Ambar/Depo Görevlisi 404
Dokuma Konfeksiyon Makineci 403
Bulaşıkçı (Stevard) 331
Ayakçı (Tekstil) 328
İmal İşçisi 324
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 314
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 293
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 263
Elektrikçi (Genel) 260
Pazarlamacı 260
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 245
Beden İşçisi (İnşaat) 229
Kurye 229
Şoför (Yolcu Taşıma) 213
Depo Sevkiyat Sorumlusu 207
Kalite Kontrolcü 206
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 202
Muhasebeci 202
Forklift Operatörü 198
Sekreter 197
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 195
CNC Torna Tezgahı Operatörü 195
Market Elemanı 179
Müşteri Temsilcisi 178
Ütücü 172
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 170
Satış Temsilcisi / Plasiyer 165
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 162
Çağrı Merkezi Elemanı 160
Servis Komisi 158
Makine Mühendisi 157
Diğer Büro Memurları 150
Figüran 150
Kalite Kontrolcü-Tekstil 148
Paketleme işçisi 144
Mutfak Görevlisi 137
Motosikletli Kurye 134
Beden İşçisi (Temizlik) 128
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 125
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 124
Ayakkabı İmalatçısı 121
Mekanik Bakım Onarımcısı 121
Bahçıvan 120
Madenci (Genel) 114
CNC Freze Tezgahı Operatörü 113
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 109
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 107
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 106
Elektrik Teknisyeni 105
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 103
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 103
Yöresel Bez Dokumacısı 100

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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bin kişiye fırsatı
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