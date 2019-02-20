45 Bin 696 Kişiye İş Fırsatı!

Birçok farklı pozisyonda bin 696 kişiye iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu ve Özel Sektördeki personel ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda toplam 45 bin 696 kişi aranıyor. İşte en çok aranan meslekler ve detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılında şuana kadar 138 bin 492 kişiyi işe yerleştirdi. Son yılda 7,5 milyon kişiye iş kapısı olan İŞKUR şuan 45 bin 696 kişi arıyor.

Açık iş ilanları içerisinde 6983 kişi ile en çok eleman ihtiyacı bulunan meslek grubu beden işçisi olarak görülüyor.

2093 satış danışmanı aranırken, 1985 garson ihtiyacı bulunuyor.

1980 temizlik görevlisi, 1905 makineci, 1567 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1069 da çağrı merkezi ve müşteri temsilcisi aranıyor.

İŞKUR tarafından aranan meslekler ve aranan personel sayısı aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Aşağıda yer alan ilanların daha fazlasını görmek ve ilanlara başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 6983 Satış Danışmanı / Uzmanı 2093 Garson (Servis Elemanı) 1985 Temizlik Görevlisi 1980 Makineci (Dikiş) 1905 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1567 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1069 Reyon Görevlisi 794 Güvenlik Görevlisi 733 Aşçı Yardımcısı 716 Kasiyer 704 Büro Memuru (Genel) 699 Konfeksiyon İşçisi 656 Ön Muhasebeci 568 Proses İşçisi 429 Şoför-Yük Taşıma 425 Aşçı 418 Ambar/Depo Görevlisi 404 Dokuma Konfeksiyon Makineci 403 Bulaşıkçı (Stevard) 331 Ayakçı (Tekstil) 328 İmal İşçisi 324 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 314 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 293 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 263 Elektrikçi (Genel) 260 Pazarlamacı 260 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 245 Beden İşçisi (İnşaat) 229 Kurye 229 Şoför (Yolcu Taşıma) 213 Depo Sevkiyat Sorumlusu 207 Kalite Kontrolcü 206 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 202 Muhasebeci 202 Forklift Operatörü 198 Sekreter 197 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 195 CNC Torna Tezgahı Operatörü 195 Market Elemanı 179 Müşteri Temsilcisi 178 Ütücü 172 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 170 Satış Temsilcisi / Plasiyer 165 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 162 Çağrı Merkezi Elemanı 160 Servis Komisi 158 Makine Mühendisi 157 Diğer Büro Memurları 150 Figüran 150 Kalite Kontrolcü-Tekstil 148 Paketleme işçisi 144 Mutfak Görevlisi 137 Motosikletli Kurye 134 Beden İşçisi (Temizlik) 128 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 125 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 124 Ayakkabı İmalatçısı 121 Mekanik Bakım Onarımcısı 121 Bahçıvan 120 Madenci (Genel) 114 CNC Freze Tezgahı Operatörü 113 Sigorta Acentesi Teknik Personeli 109 Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 107 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 106 Elektrik Teknisyeni 105 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 103 Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 103 Yöresel Bez Dokumacısı 100

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