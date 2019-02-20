45 Bin 696 Kişiye İş Fırsatı!

Birçok farklı pozisyonda bin 696 kişiye iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu ve Özel Sektördeki personel ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda toplam 45 bin 696 kişi aranıyor. İşte en çok aranan meslekler ve detaylar...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılında şuana kadar 138 bin 492 kişiyi işe yerleştirdi. Son yılda 7,5 milyon kişiye iş kapısı olan İŞKUR şuan 45 bin 696 kişi arıyor.
Açık iş ilanları içerisinde 6983 kişi ile en çok eleman ihtiyacı bulunan meslek grubu beden işçisi olarak görülüyor.
2093 satış danışmanı aranırken, 1985 garson ihtiyacı bulunuyor.
1980 temizlik görevlisi, 1905 makineci, 1567 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1069 da çağrı merkezi ve müşteri temsilcisi aranıyor.
İŞKUR tarafından aranan meslekler ve aranan personel sayısı aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Aşağıda yer alan ilanların daha fazlasını görmek ve ilanlara başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|6983
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2093
|Garson (Servis Elemanı)
|1985
|Temizlik Görevlisi
|1980
|Makineci (Dikiş)
|1905
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|1567
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1069
|Reyon Görevlisi
|794
|Güvenlik Görevlisi
|733
|Aşçı Yardımcısı
|716
|Kasiyer
|704
|Büro Memuru (Genel)
|699
|Konfeksiyon İşçisi
|656
|Ön Muhasebeci
|568
|Proses İşçisi
|429
|Şoför-Yük Taşıma
|425
|Aşçı
|418
|Ambar/Depo Görevlisi
|404
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|403
|Bulaşıkçı (Stevard)
|331
|Ayakçı (Tekstil)
|328
|İmal İşçisi
|324
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|314
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|293
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|263
|Elektrikçi (Genel)
|260
|Pazarlamacı
|260
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|245
|Beden İşçisi (İnşaat)
|229
|Kurye
|229
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|213
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|207
|Kalite Kontrolcü
|206
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|202
|Muhasebeci
|202
|Forklift Operatörü
|198
|Sekreter
|197
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|195
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|195
|Market Elemanı
|179
|Müşteri Temsilcisi
|178
|Ütücü
|172
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|170
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|165
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|162
|Çağrı Merkezi Elemanı
|160
|Servis Komisi
|158
|Makine Mühendisi
|157
|Diğer Büro Memurları
|150
|Figüran
|150
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|148
|Paketleme işçisi
|144
|Mutfak Görevlisi
|137
|Motosikletli Kurye
|134
|Beden İşçisi (Temizlik)
|128
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|125
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|124
|Ayakkabı İmalatçısı
|121
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|121
|Bahçıvan
|120
|Madenci (Genel)
|114
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|113
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|109
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|107
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|106
|Elektrik Teknisyeni
|105
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|103
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|103
|Yöresel Bez Dokumacısı
|100
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