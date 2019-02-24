44 Bin 994 Kişiye Yeni İş Fırsatı!

İş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı. yayınlanan ilanlar arasında büro memuru, beden işçisi gibi pozisyonlarda çok fazla açık olduğu görülüyor. İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre en çok eleman arayan meslekler ve açık işler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılının lk 2 ayında 149 bin 145 kişiyi iş sahibi yaptı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığındaysa 7,5 milyondan fazla kişi istihdam edildi.
Şuan İŞKUR üzerinde 44 bin 944 kişilik açık iş bulunduğu görülüyor.
6929 beden işçisi aranırken, 2050 temizlik görevllisi, 1933 satış danışmanı veya satış uzmanı, 1797 makineci, 1533 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1421 garson (servis elemanı), 751 kasiyer, 731 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve 726 büro memuru aranıyor.
İşte en çok eleman arayan meslekler ve ihtiyaç duyulan personel sayıları;
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|6929
|Temizlik Görevlisi
|2050
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1933
|Makineci (Dikiş)
|1797
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|1513
|Garson (Servis Elemanı)
|1421
|Kasiyer
|751
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|731
|Büro Memuru (Genel)
|726
|Aşçı Yardımcısı
|721
|Güvenlik Görevlisi
|719
|Reyon Görevlisi
|710
|Konfeksiyon İşçisi
|644
|Ön Muhasebeci
|554
|Aşçı
|504
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|479
|Şoför-Yük Taşıma
|434
|Proses İşçisi
|415
|Ambar/Depo Görevlisi
|404
|İmal İşçisi
|359
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|327
|Ayakçı (Tekstil)
|317
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|316
|Bulaşıkçı (Stevard)
|315
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|299
|Elektrikçi (Genel)
|277
|Pazarlamacı
|271
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|266
|Kurye
|232
|Beden İşçisi (İnşaat)
|206
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|204
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|203
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|202
|Kalite Kontrolcü
|202
|Forklift Operatörü
|201
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|196
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|194
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|191
|Sekreter
|187
|Çağrı Merkezi Elemanı
|182
|Muhasebeci
|182
|Servis Komisi
|177
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|172
|Market Elemanı
|167
|Mutfak Görevlisi
|164
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|161
|Makine Mühendisi
|154
|Motosikletli Kurye
|153
|Ütücü
|152
|Diğer Büro Memurları
|150
|Düz Dikiş Makineci
|146
|Paketleme işçisi
|141
|Müşteri Temsilcisi
|140
|Ayakkabı İmalatçısı
|139
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|136
|Beden İşçisi (Temizlik)
|132
|Bahçıvan
|119
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|119
|Elektrik Teknisyeni
|118
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|115
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|113
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|112
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|112
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|107
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|106
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|105
|Terzi
|104
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|103
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|101
|Figüran
|100
|Yöresel Bez Dokumacısı
|100
|Grafiker
|99
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