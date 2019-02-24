Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

44 Bin 994 Kişiye Yeni İş Fırsatı!

İş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı. yayınlanan ilanlar arasında büro memuru, beden işçisi gibi pozisyonlarda çok fazla açık olduğu görülüyor. İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre en çok eleman arayan meslekler ve açık işler...

44 Bin 994 Kişiye Yeni İş Fırsatı!

İş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı. yayınlanan ilanlar arasında büro memuru, beden işçisi gibi pozisyonlarda çok fazla açık olduğu görülüyor. İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre en çok eleman arayan meslekler ve açık işler...

24 Şubat 2019 Pazar 13:34
44 Bin 994 Kişiye Yeni İş Fırsatı!

İş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı. yayınlanan ilanlar arasında büro memuru, beden işçisi gibi pozisyonlarda çok fazla açık olduğu görülüyor. İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre en çok eleman arayan meslekler ve açık işler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılının lk 2 ayında 149 bin 145 kişiyi iş sahibi yaptı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığındaysa 7,5 milyondan fazla kişi istihdam edildi.

Şuan İŞKUR üzerinde 44 bin 944 kişilik açık iş bulunduğu görülüyor.

6929 beden işçisi aranırken, 2050 temizlik görevllisi, 1933 satış danışmanı veya satış uzmanı, 1797 makineci, 1533 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1421 garson (servis elemanı), 751 kasiyer, 731 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve 726 büro memuru aranıyor.

İşte en çok eleman arayan meslekler ve ihtiyaç duyulan personel sayıları;

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 6929
Temizlik Görevlisi 2050
Satış Danışmanı / Uzmanı 1933
Makineci (Dikiş) 1797
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1513
Garson (Servis Elemanı) 1421
Kasiyer 751
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 731
Büro Memuru (Genel) 726
Aşçı Yardımcısı 721
Güvenlik Görevlisi 719
Reyon Görevlisi 710
Konfeksiyon İşçisi 644
Ön Muhasebeci 554
Aşçı 504
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 479
Şoför-Yük Taşıma 434
Proses İşçisi 415
Ambar/Depo Görevlisi 404
İmal İşçisi 359
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 327
Ayakçı (Tekstil) 317
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 316
Bulaşıkçı (Stevard) 315
Dokuma Konfeksiyon Makineci 299
Elektrikçi (Genel) 277
Pazarlamacı 271
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 266
Kurye 232
Beden İşçisi (İnşaat) 206
Depo Sevkiyat Sorumlusu 204
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 203
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 202
Kalite Kontrolcü 202
Forklift Operatörü 201
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 196
CNC Torna Tezgahı Operatörü 194
Şoför (Yolcu Taşıma) 191
Sekreter 187
Çağrı Merkezi Elemanı 182
Muhasebeci 182
Servis Komisi 177
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 172
Market Elemanı 167
Mutfak Görevlisi 164
Satış Temsilcisi / Plasiyer 161
Makine Mühendisi 154
Motosikletli Kurye 153
Ütücü 152
Diğer Büro Memurları 150
Düz Dikiş Makineci 146
Paketleme işçisi 141
Müşteri Temsilcisi 140
Ayakkabı İmalatçısı 139
Kalite Kontrolcü-Tekstil 136
Beden İşçisi (Temizlik) 132
Bahçıvan 119
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 119
Elektrik Teknisyeni 118
Mekanik Bakım Onarımcısı 115
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 113
CNC Freze Tezgahı Operatörü 112
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 112
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 107
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 105
Terzi 104
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 103
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 101
Figüran 100
Yöresel Bez Dokumacısı 100
Grafiker 99

Bütün açık işlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.02.2019 15:13
Anahtar Kelimeler:
bin kişiye yeni fırsatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Kura Çekim Yerleri ve Tarihi Belli Oldu!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Kura Çekim Yerleri ve Tarihi Belli Oldu!
Akkuyu Nükleer Santrali 3 Bin Dolar Maaşla 16 Bin 500 Personel Alıyor!
Akkuyu Nükleer Santrali 3 Bin Dolar Maaşla 16 Bin 500 Personel Alıyor!
Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapıyor!
Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim