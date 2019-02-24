44 Bin 994 Kişiye Yeni İş Fırsatı!

İş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı. yayınlanan ilanlar arasında büro memuru, beden işçisi gibi pozisyonlarda çok fazla açık olduğu görülüyor. İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre en çok eleman arayan meslekler ve açık işler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılının lk 2 ayında 149 bin 145 kişiyi iş sahibi yaptı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığındaysa 7,5 milyondan fazla kişi istihdam edildi.

Şuan İŞKUR üzerinde 44 bin 944 kişilik açık iş bulunduğu görülüyor.

6929 beden işçisi aranırken, 2050 temizlik görevllisi, 1933 satış danışmanı veya satış uzmanı, 1797 makineci, 1533 Turizm ve Otelcilik elemanı, 1421 garson (servis elemanı), 751 kasiyer, 731 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve 726 büro memuru aranıyor.

İşte en çok eleman arayan meslekler ve ihtiyaç duyulan personel sayıları;

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 6929 Temizlik Görevlisi 2050 Satış Danışmanı / Uzmanı 1933 Makineci (Dikiş) 1797 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1513 Garson (Servis Elemanı) 1421 Kasiyer 751 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 731 Büro Memuru (Genel) 726 Aşçı Yardımcısı 721 Güvenlik Görevlisi 719 Reyon Görevlisi 710 Konfeksiyon İşçisi 644 Ön Muhasebeci 554 Aşçı 504 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 479 Şoför-Yük Taşıma 434 Proses İşçisi 415 Ambar/Depo Görevlisi 404 İmal İşçisi 359 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 327 Ayakçı (Tekstil) 317 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 316 Bulaşıkçı (Stevard) 315 Dokuma Konfeksiyon Makineci 299 Elektrikçi (Genel) 277 Pazarlamacı 271 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 266 Kurye 232 Beden İşçisi (İnşaat) 206 Depo Sevkiyat Sorumlusu 204 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 203 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 202 Kalite Kontrolcü 202 Forklift Operatörü 201 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 196 CNC Torna Tezgahı Operatörü 194 Şoför (Yolcu Taşıma) 191 Sekreter 187 Çağrı Merkezi Elemanı 182 Muhasebeci 182 Servis Komisi 177 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 172 Market Elemanı 167 Mutfak Görevlisi 164 Satış Temsilcisi / Plasiyer 161 Makine Mühendisi 154 Motosikletli Kurye 153 Ütücü 152 Diğer Büro Memurları 150 Düz Dikiş Makineci 146 Paketleme işçisi 141 Müşteri Temsilcisi 140 Ayakkabı İmalatçısı 139 Kalite Kontrolcü-Tekstil 136 Beden İşçisi (Temizlik) 132 Bahçıvan 119 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 119 Elektrik Teknisyeni 118 Mekanik Bakım Onarımcısı 115 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 113 CNC Freze Tezgahı Operatörü 112 Sigorta Acentesi Teknik Personeli 112 Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 107 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 105 Terzi 104 Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 103 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 101 Figüran 100 Yöresel Bez Dokumacısı 100 Grafiker 99

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