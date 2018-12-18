44 Bin 168 Kişiye İş Fırsatı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hafta başında yeni ilanların da yayına alınması ile birlikte şuan açık olan iş sayısı 44 bin 168'e kadar çıktı. En çok 10 bin civarında beden işçisi ihtiyacı bulunurken, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci ve güvenlik görevlisi gibi alımlarda yapılıyor.
|Beden İşçisi (Genel)
|9341
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2705
|Temizlik Görevlisi
|2134
|Makineci (Dikiş)
|1706
|Güvenlik Görevlisi
|1295
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1099
|Garson (Servis Elemanı)
|934
|Büro Memuru (Genel)
|732
|Kasiyer
|701
|Konfeksiyon İşçisi
|631
|Ön Muhasebeci
|512
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|508
|Proses İşçisi
|473
|Reyon Görevlisi
|413
|Pazarlamacı
|361
|Beden İşçisi (İnşaat)
|333
|Beden İşçisi (Temizlik)
|331
|Ambar/Depo Görevlisi
|323
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|318
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|304
|Ayakçı (Tekstil)
|299
|Elektrikçi (Genel)
|296
|Motosikletli Kurye
|283
|Aşçı
|277
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|263
|Paketleme işçisi
|259
|Kalite Kontrolcü
|257
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|243
|Pizza Ustası
|235
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|234
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|230
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|222
|Aşçı Yardımcısı
|210
|Ütücü
|209
|Şoför-Yük Taşıma
|207
|Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı
|201
|Diğer Büro Memurları
|200
|Sekreter
|200
|Bulaşıkçı (Stevard)
|191
|Forklift Operatörü
|187
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|180
|Muhasebeci
|180
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|180
|Örgü Makinası Operatörü
|179
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|176
|Müşteri Temsilcisi
|162
|Betonarmeci
|160
|Elektrik Teknisyeni
|158
|Çağrı Merkezi Elemanı
|152
|Finans Analisti
|151
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|147
|Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|141
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|139
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|131
|Market Elemanı
|129
|Kurye
|125
|Makine Mühendisi
|123
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|119
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|111
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|110
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|110
|Alüminyum Doğramacı
|108
|Mermer İşçisi
|108
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|100
|Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
|100
|Servis Komisi
|95
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|94
|Muhasebe Meslek Elemanı
|93
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|91
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|91
|Büro İşçisi
|90
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|90
|Diğer Öğretmenler
|85
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|84
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|83
|Elektrik Teknikeri
|82
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|82
|Teknik Ressam
|81
|Çaycı
|78
|Düz Dikiş Makineci
|76
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|75
|Makine Bakımcı
|75
|Tır-Çekici Şoförü
|75
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|71
|Mutfak Görevlisi
|71
|Bisküvi İmalat İşçisi
|69
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|69
|Kesimci (Konfeksiyon)
|67
|Marangoz
|67
|Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
|65
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|65
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|65
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|64
|İnşaat İşçisi
|63
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|62
|Teknik Servis Elemanı
|62
|Yazılım Destek Uzmanı
|62
|Makine Nakışçısı
|60
|Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
|58
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|57
|Matbaa İşçisi
|57
|Seramik İmal İşçisi
|57
|Sevkiyat Görevlisi
|57
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|56
|Ayakkabı İmalatçısı
|54
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|54
|Makine Teknikeri
|54
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|53
|Son Ütücü
|51
|Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
|50
|Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
|50
|Seri Üretimtezgah Operatörü
|50
|Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
|50
|Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
|50
|Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı
|49
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|48
|Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|47
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|47
|Kasap
|46
|Lojistik Elemanı
|46
|Boyacı-Metal
|45
|Çikolata İmal İşçisi
|45
|Mobilyacı
|45
|Servis Rehberi (Okul)
|45
|Gıda Mühendisi
|44
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|43
|Bobin aktarma işçisi
|42
|Gıda Teknikeri
|42
|Modelist-Hazır Giyim
|42
|Endüstri Mühendisi
|41
|Grafiker
|41
|Isı Yalıtımcısı
|41
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|41
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|40
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|40
|Paketlemeci (Çorap)
|40
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|39
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|39
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|38
|Kimyager
|38
|Montajcı (Kurgucu)
|37
|Okul Öncesi Öğretmeni
|37
|Otomotiv Elektrikçisi
|37
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|36
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|36
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|36
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
|35
|Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
|35
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|34
|Mobilya Montajcısı
|34
|Pastacı Çırağı
|34
|Pastacı Yardımcısı
|34
|Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
|33
|Grafik Tasarımcısı
|33
|Ambalajcı (El İle)
|32
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|32
|Hemşire
|32
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|32
|Makine Montajcısı
|32
|Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
|32
|Toz Altı Kaynak Operatörü
|32
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|31
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|31
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|31
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|31
|Baskıcı (Suni Deri)
|30
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|30
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|30
|Elektronik Montörü (Genel)
|30
|Kapalı Depo Görevlisi
|30
|Sosyal Medya Uzmanı
|30
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|29
|İngilizce Öğretmeni
|29
|Laborant (Tekstil)
|29
|Oda Görevlisi-Turizm
|29
|Çift İğne Makineci
|28
|Makine Montaj İşçisi
|28
|Terzi
|28
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|27
|Satış Görevlisi
|27
|Bahçıvan
|26
|Bayan Kuaförü
|26
|Danışma Memuru
|26
|Makastar-Tekstil
|26
|Bankacılık Meslek Elemanı
|25
|Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
|25
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|25
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|25
|Giysi Tadilatçısı
|25
|İplik Temizleme İşçisi
|25
|Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
|25
|Metalize Plastik Makinesi Operatörü
|25
|Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
|25
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|24
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|24
|Kimya Mühendisi
|24
|Elyaf Sarıcı
|23
|İnşaat Kalfası (Genel)
|23
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|23
|Pazarlama Sorumlusu
|23
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|23
|Reklam Tabelacı
|23
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|22
|Satın Alma Görevlisi
|22
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|22
|Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
|21
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|21
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|21
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|21
|Kimya Teknisyeni
|21
|Kuaför
|21
|Tekstil Mühendisi
|21
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|21
|Vardiya Amiri (Genel)
|21
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|20
|Boyahane Tesis Takip İşçisi
|20
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|20
|Kimya Teknikeri
|20
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|20
|Oto Yıkama Elemanı
|20
|Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
|20
|Raspacı (Gemi)
|20
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|20
|Üretim Planlama Memuru
|20
|Yağ Dolum Makinesi Operatörü
|20
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|19
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|19
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|19
|İç Mimar
|19
|İmal İşçisi
|19
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|19
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|19
|Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
|18
|Demir Doğramacı
|18
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|18
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|18
|Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|18
|Otomotiv Montaj İşçisi
|18
|Tekstil Terbiye İşçisi
|18
|Web Tasarımcısı
|18
|Bilgisayar Programcısı
|17
|Eczacı Kalfası
|17
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|17
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|17
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|17
|Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
|17
|Modelist Yardımcısı(Tekstil)
|17
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|17
|Sanforcu
|17
|Soğuk Demirci
|17
|Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
|16
|Bekçi
|16
|Çevre Mühendisi
|16
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|16
|Elektronik Teknisyeni
|16
|Mağaza Müdürü
|16
|Otobüs Muavini
|16
|Sıhhi Tesisatçı
|16
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|16
|Döner Ustası
|15
|Gözlük Çerçeve İmalatçısı
|15
|Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
|15
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|15
|Manikürcü-Pedikürcü
|15
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|15
|Otomotiv Boya Ustası
|15
|Otomotiv Kaporta Ustası
|15
|Proje Danışmanı
|15
|Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
|15
|Yazılım Geliştiricisi
|15
|Yemekhane işçisi
|15
|Ziraat Mühendisi
|15
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|14
|CNC Router Operatörü
|14
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|14
|Hamal/Elle Taşıma
|14
|Kuru Temizlemeci
|14
|Pide Ustası
|14
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|14
|Tekstil Teknikeri
|14
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|13
|Bant Şefi (Tekstil)
|13
|Dış Ticaret Uzmanı
|13
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|13
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|13
|Geri Dönüşüm İşçisi
|13
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|13
|Kumaş Paketleme İşçisi
|13
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|13
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|13
|Satın Alma Sorumlusu
|13
|Yapı Yalıtımcısı
|13
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|12
|Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
|12
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|12
|Desinatör (Tekstil)
|12
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|12
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|12
|Filtre İmal İşçisi
|12
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|12
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|12
|Kalite Kontrolörü-Kumaş
|12
|Kuruyemiş Paketleme İşçisi
|12
|Mobilya Döşeme İşçisi
|12
|Mobilya Döşeme Ustası
|12
|Oto Trimci
|12
|Otomotiv Boya İşçisi
|12
|Oyun Parkı Görevlisi
|12
|Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
|12
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|12
|Vardiya Amiri - İmalat
|12
|Veri Giriş Elemanı
|12
|Vinç Operatörü
|12
|Zımparacı (Tekstil)
|12
|Alüminyum imalat işçisi
|11
|Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
|11
|Büro Memuru (İdari İşler)
|11
|CNC Punch Makinesi Operatörü
|11
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|11
|Depo Görevlisi (Gıda)
|11
|Diğer Makine Teknisyenleri
|11
|Elektrostatik Boya Operatörü
|11
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|11
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|11
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|11
|Hasta Refakatçisi
|11
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|11
|İş Makineleri Operatörü
|11
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|11
|Kablo Montaj İşçisi
|11
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|11
|Kargo Takip Görevlisi
|11
|Mimar
|11
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|11
|Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
|11
|Asansör Montaj İşçisi
|10
|Basketbol Antrenörü
|10
|Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
|10
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|10
|Dökümcü (Metal)
|10
|El Ve Makine Nakışçısı
|10
|Gemi Montajcısı
|10
|Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
|10
|Granit Seramik İmal İşçisi
|10
|Hammadde Teknisyeni
|10
|Hasta Danışmanı
|10
|Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni
|10
|Kablo İmal Makinesi Operatörü
|10
|Kantin Görevlisi
|10
|Kepçe Operatörü
|10
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|10
|Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi
|10
|Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri
|10
|Manav
|10
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|10
|Metal Sac İşleme İşçisi
|10
|Sınıf Öğretmeni
|10
|Tel Çekme İşçisi (Makine İle)
|10
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|10
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|10
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|9
|Baskı Operatörü - Tekstil
|9
|Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
|9
|Çelik Kaynakçısı
|9
|Elektrik Mühendisi
|9
|Fizyoterapist
|9
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|9
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|9
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|9
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|9
|Kaynak Operatörü
|9
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|9
|Mekatronik Mühendisi
|9
|Metal Kesme Operatörü
|9
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|9
|Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
|9
|Servis Şoförü (Okul)
|9
|Yazılım Mühendisi
|9
|Avukat
|8
|Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
|8
|Bant elemanı
|8
|Bilgisayar Mühendisi
|8
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|8
|Çelik Hasır İmal İşçisi
|8
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|8
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|8
|Depocu (Giyim Üretim)
|8
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|8
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|8
|Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
|8
|Hasta Bakımı Teknisyeni
|8
|İnşaat Mühendisi
|8
|İstihsal Teknisyeni
|8
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|8
|Kalıpçı-Pres
|8
|Kontrolör (Diğer)
|8
|Mali Müşavir
|8
|Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)
|8
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|8
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|8
|Robot Kaynak Operatörü
|8
|Satış Destek Personeli
|8
|Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
|8
|Tercüman (İngilizce)
|8
|Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
|8
|Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
|8
|Acil Tıp Teknisyeni
|7
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|7
|Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı
|7
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|7
|Deri İşçisi
|7
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|7
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|7
|Direksiyon Eğitmeni
|7
|Dökümcü
|7
|Ekmek Ustası
|7
|Fotoğrafçı
|7
|Gübre Üretim İşçisi
|7
|Izgara Ustası
|7
|Kalibrasyoncu
|7
|Kapıcı
|7
|Kapıcı-Kaloriferci
|7
|Kasa Sorumlusu/Şefi
|7
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|7
|Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü
|7
|Mermer Silim İşçisi
|7
|Ofset Baskı Operatörü
|7
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|7
|Şardon Makinesi Operatörü
|7
|Tiyatro Oyuncusu
|7
|Uçak Temizlik Görevlisi
|7
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|7
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|7
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|7
|Almanca Öğretmeni
|6
|Ambulans Sürücüsü
|6
|Animasyon Programcısı
|6
|Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
|6
|Arge Elemanı
|6
|Barmen-Barmaid
|6
|Beton Transmikser Operatörü
|6
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|6
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|6
|Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
|6
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|6
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|6
|Elyaf Değerlendirici
|6
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|6
|Finans Hizmetleri Elemanı
|6
|Grafik Animasyoncu
|6
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|6
|Hidrolik Pnömatikçi
|6
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|6
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|6
|Kamyon Şoförü
|6
|Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
|6
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|6
|Kebap Ustası
|6
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|6
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|6
|Metal Doğramacı
|6
|Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
|6
|Muhasebe Uzmanı
|6
|Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
|6
|Otomotiv Mekanikçisi
|6
|Pazarlama Uzmanı
|6
|Perde İmal İşçisi
|6
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|6
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|6
|Sac Metal Kalıpçısı
|6
|Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
|6
|Tercüman (Arapça)
|6
|Tesviyeci
|6
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
|6
|Traktör Şoförü
|6
|Yazılım Satış Uzmanı
|6
|Alçı Levha Uygulayıcısı
|5
|Alçı Sıva Uygulayıcısı
|5
|Alüminyum Kaynakçısı
|5
|Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
|5
|Beton Santral Operatörü
|5
|Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
|5
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|5
|Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
|5
|Bilgisayar Teknisyeni
|5
|CNC Programcısı
|5
|Çekmeci (İplik)
|5
|Çelikhane İşçisi
|5
|Çimento Üretim Yardımcı Elemanı
|5
|Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
|5
|Çözgü Operatörü
|5
|Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)
|5
|Deri Tekstil Kalite Kontrol
|5
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|5
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|5
|Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi
|5
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|5
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|5
|Emlakçı
|5
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|5
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|5
|Fide Yetiştiricisi
|5
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|5
|Gemi Makine Bakımcısı
|5
|Güneş Enerji Sistemleri Teknisyeni
|5
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı
|5
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|5
|İlköğretim Matematik Öğretmeni
|5
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|5
|İşletmeci
|5
|Kalem Katrak Makinesi Operatörü
|5
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|5
|Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
|5
|Kumaş Boyacısı
|5
|Kumaş Kontrol İşçisi
|5
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|5
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|5
|Makam Şoförü
|5
|Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
|5
|Mermer Ebatlandırma İşçisi
|5
|Metocu/Numaratör
|5
|Moda Tasarımcısı
|5
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|5
|Otomotiv Servis Danışmanı
|5
|Pastalcı
|5
|Penye Makinesi Operatörü
|5
|Pirinç Kaynakçısı
|5
|Polyester İmal İşçisi
|5
|Pres Ustası
|5
|Psikolog
|5
|Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|5
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|5
|Seracılık Teknikeri
|5
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|5
|Şablon Presçi (Metal)
|5
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|5
|Tercüman (Almanca)
|5
|Traşçı (Tekstil)
|5
|Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
|5
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|5
|Vater Makinası Operatörü
|5
|Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
|5
|Duvarcı
|4
|Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete)
|4
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|4
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|4
|Anketör
|4
|Aşçı (Özel Hizmet)
|4
|Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
|4
|Bilgisayar Ağı Yöneticisi
|4
|Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
|4
|Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|4
|Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
|4
|Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
|4
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|4
|Çamaşırcı (Genel)
|4
|Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
|4
|Çevirmen/Tercüman
|4
|Çiftçi (Hayvancılık)
|4
|Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
|4
|Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri
|4
|Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri
|4
|Eczacı
|4
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
|4
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|4
|Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
|4
|Fitil (Flayer) Makineci
|4
|Hekim-Pratisyen
|4
|Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
|4
|İlaç Üretim Operatörü
|4
|Jelkot Ustası
|4
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|4
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|4
|Kalite Kontrol Müdürü
|4
|Klima İmalat ve Montaj Elemanı
|4
|Laboratuvar Teknikeri
|4
|Lahmacun Ustası
|4
|Metal Sac İşleme Ustası
|4
|Meydancı - dökümhane
|4
|Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri
|4
|Muhabir
|4
|Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
|4
|Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
|4
|Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
|4
|Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
|4
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
|4
|Reklamcı
|4
|Restoran Karşılama Hostesi
|4
|Seri Çözgü Makinesi Operatörü
|4
|Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
|4
|Tabanca Montaj İşçisi
|4
|Tatlı Ustası (Baklava)
|4
|Türkçe Öğretmeni
|4
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|4
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|4
|Web Programcısı
|4
|Yangın Tesisatçısı
|4
|Yer Hostesi
|4
|Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )
|4
|Ağ Teknolojileri Uzmanı
|3
|Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
|3
|Alakart Aşçısı
|3
|Ambalajcı (Makine İle)
|3
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|3
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|3
|Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
|3
|Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|3
|Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
|3
|Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
|3
|Bilişim Sistemleri Mühendisi
|3
|Boya Hazırlayıcı (Tekstil)
|3
|Boya Üretim Operatörü
|3
|Boya Üretim Sorumlusu
|3
|Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
|3
|Cilt Bakım Elemanı
|3
|Ciltçi ( Mücellit )
|3
|Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
|3
|Çımacı
|3
|Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
|3
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
|3
|Diğer Camcılar
|3
|Diğer Muhasebeciler
|3
|Diğer Sağlık Personeli
|3
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|3
|Dijital Baskı Operatörü (Reklam)
|3
|Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı
|3
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|3
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|3
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
|3
|Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
|3
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|3
|Gemi Geri Dönüşüm İşçisi
|3
|Gümrük Stajyeri
|3
|Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
|3
|Havuz Görevlisi
|3
|Hizmetçi-Ev İşleri
|3
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|3
|İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
|3
|İşbağcı (Düğümcü)
|3
|İtfaiyeci
|3
|Kağıt İmal İşçisi
|3
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|3
|Kamyonet Şoförü
|3
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
|3
|Konfeksiyon Modelisti
|3
|Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
|3
|Kumaş Serim Makinesi Operatörü
|3
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|3
|Lojistik Operasyon Elemanı
|3
|Lojistik Uzmanı
|3
|Lokum Ustası
|3
|Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|3
|Maden Mühendisi
|3
|Makine Bakım Ustası
|3
|Masör-Masöz
|3
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|3
|Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü
|3
|Metal İşleri Teknisyeni
|3
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|3
|Meydancı - dokuma
|3
|Minibüs Şoförü
|3
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|3
|Numune Alma Elemanı
|3
|Ocakçı (Eritici)
|3
|Orman Mühendisi
|3
|Otel Müdürü
|3
|Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
|3
|Otomatik Maden Makinesi Operatörü
|3
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|3
|Otopark Görevlisi/Vale
|3
|Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)
|3
|Paket Teslim Elemanı
|3
|Peyzaj Mimarı
|3
|Proje Yazma Elemanı
|3
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|3
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|3
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|3
|Rezervasyon Elemanı
|3
|Satın Alma Uzmanı
|3
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|3
|Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
|3
|Soğuk Mutfak Aşçısı
|3
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|3
|Spor Uzmanı
|3
|Stilist
|3
|Su Ürünleri Mühendisi
|3
|Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim
|3
|Tasarımcı (Dekor)
|3
|Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
|3
|Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri
|3
|Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)
|3
|Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
|3
|Üretim Müdürü (Tekstil)
|3
|Üretim Şefi
|3
|Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
|3
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|3
|Ziraat Teknikeri
|3
|Açık Hava Depo Görevlisi
|2
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|2
|Ahşap Restorasyonu Elemanı
|2
|Ambar Sorumlusu
|2
|Araç Filo Sorumlusu
|2
|Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Bağcılık Teknikeri
|2
|Balık Temizleme İşçisi
|2
|Belletici
|2
|Beton Laboratuvar Test Elemanı
|2
|Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
|2
|Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
|2
|Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı
|2
|Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
|2
|Bilgisayar Operatörü (resim Düzenleme Proğramları)
|2
|Bilgisayar Oyunları Programcısı
|2
|Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
|2
|Bilişim Personeli
|2
|Bina Bakımcısı
|2
|Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı
|2
|Biyomedikal Cihaz Teknikeri
|2
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
|2
|Boru Kaynakçısı
|2
|Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
|2
|Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
|2
|Börek Ustası
|2
|Büro Memuru (Dış Ticaret)
|2
|Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni
|2
|Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|2
|Diğer Elektronik Montörleri
|2
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|2
|Diğer Kimya Teknisyenleri
|2
|Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
|2
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|2
|Diş Hekimi Sekreteri
|2
|Diş Protez Yardımcı Personeli
|2
|Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
|2
|Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
|2
|Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|2
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|2
|Ebe
|2
|Eczane İşçisi
|2
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|2
|Elektrik Pano Elemanı
|2
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|2
|Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
|2
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|2
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|2
|Fındık İşleme İşçisi
|2
|Finansman Sorumlusu
|2
|Gözleme Ustası
|2
|Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
|2
|Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
|2
|Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
|2
|Halı Yıkama İşçisi
|2
|Haşıl Makinesi Operatörü
|2
|Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
|2
|Hukukçu (Genel)
|2
|Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
|2
|Isıl İşlem Ustası
|2
|İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
|2
|İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı
|2
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|2
|İnternet Editörü
|2
|İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
|2
|İş Geliştirme Uzmanı
|2
|Jeneratör Tamircisi
|2
|Jeoloji Mühendisi
|2
|Jimnastik Antrenörü
|2
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|2
|Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
|2
|Kalite Güvence Müdürü
|2
|Kalite Kontrolcü (Plastik)
|2
|Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
|2
|Kalorifer Tesisatçısı
|2
|Kaptan (Uzakyol)
|2
|Kartelacı
|2
|Kat Şefi ( Floor Supervisior)
|2
|Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
|2
|Kauçuk Yoğurucu
|2
|Kaynak Mühendisi
|2
|Kolileme Makinesi Operatörü
|2
|Kumlama Makinesi Operatörü
|2
|Kurtarıcı Araç Şoförü
|2
|Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
|2
|Kümes Bakım İşçisi
|2
|Laborant (Gıda)
|2
|Lastik-Cant Montaj İşçisi
|2
|Maça Hazırlayıcısı
|2
|Maden İşletme Yöneticisi
|2
|Mantı Ustası
|2
|Marka Uzmanı
|2
|Masura Kesim Makinesi Operatörü
|2
|Mekatronik Öğretmeni
|2
|Mermer Dolum İşçisi
|2
|Metal Kesim İşçisi
|2
|Metalurji Teknisyeni
|2
|Meydancı - imalat
|2
|Mobilya Tasarımcısı
|2
|Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
|2
|Muhasebe Yetkilisi
|2
|Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi
|2
|Operasyon Yöneticisi
|2
|Organizasyon Sorumlusu
|2
|Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri
|2
|Oto Cam Filmi Uygulama Ustası
|2
|Oto Kuaför Elemanı
|2
|Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
|2
|Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı
|2
|Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
|2
|Pazarlamacı (Kuruyemiş)
|2
|Pekmez İmalat Elemanı
|2
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|2
|Peyzaj Teknikeri
|2
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|2
|Plastik Kaynakçı
|2
|Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|2
|Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
|2
|Proje Mühendisi
|2
|Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|2
|Restoran Yöneticisi
|2
|Satış Pazarlama Şefi
|2
|Senaryo Yazarı
|2
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|2
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
|2
|Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|2
|Süt Kabul İşçisi
|2
|Sütlü Tatlı Ustası
|2
|Şönil İplik Üretim İşçisi
|2
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|2
|Taşlama Tezgâh Ustası
|2
|Tatlı Ustası (Dökme)
|2
|Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)
|2
|Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni
|2
|Tur Operatörü
|2
|Turist Rehberi
|2
|Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
|2
|Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
|2
|Usta Yardımcısı
|2
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|2
|Üretim ve Planlama Uzmanı
|2
|Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
|2
|Veteriner Hekim
|2
|Yapı Öğretmeni
|2
|Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni
|2
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|2
|Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|2
|Yazılım Test Edicisi
|2
|Yıpratmacı (Tekstil)
|2
|Yufka Ustası
|2
|Yurt Yönetim Memuru
|2
|Yüzme Antrenörü
|2
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|1
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
|1
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
|1
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|1
|Ahşap İskeletçi
|1
|Aile Danışmanı
|1
|Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
|1
|Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
|1
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|1
|Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı
|1
|Antrenör
|1
|Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
|1
|Arapça Öğretmeni
|1
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|1
|Ark Kaynakçısı
|1
|Arşiv Destek Elemanı
|1
|Arşivci
|1
|Aşçı (Yöresel Mutfak)
|1
|Aşçıbaşı
|1
|Atıksu Pompa Operatörü
|1
|Bakım Onarım Mühendisi
|1
|Banka Gişe Yetkilisi
|1
|Barkodcu
|1
|Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
|1
|Bilet Satış Elemanı (Uçak)
|1
|Bilgi Ve Belge Yöneticisi
|1
|Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
|1
|Bilişim Uzmanı
|1
|Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
|1
|Biyolog
|1
|Biyomedikal Mühendisi
|1
|Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
|1
|Bobinaj Teknisyeni
|1
|Buldozer (Dozer) Operatörü
|1
|Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|1
|Büro Yönetimi Elemanı
|1
|Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi
|1
|Cam Elyaf İmal İşçisi
|1
|Cam Levha Kesici (Elle)
|1
|Camcı
|1
|Cankurtaran
|1
|Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
|1
|Cımbızcı (Tekstil)
|1
|CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
|1
|CNC Kayar Otomat Operatörü
|1
|CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
|1
|CNC Taşlama Operatörü
|1
|Çağrı Merkezi Takım Lideri
|1
|Çelik Yapılandırmacı
|1
|Çiftlik İşçisi (Genel)
|1
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
|1
|Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
|1
|Demir Doğramacı (Mobilya)
|1
|Denetçi
|1
|Denetçi Yardımcısı
|1
|Deniz Operasyon Sorumlusu
|1
|Deri Teknolojisi Teknikeri
|1
|Dermokozmetik Uzmanı
|1
|Diğer Balıkçılar
|1
|Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri
|1
|Diğer Hizmet Müdürleri
|1
|Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
|1
|Diğer Kimya Mühendisleri
|1
|Diğer Kimyagerler
|1
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|1
|Diğer Maden Teknisyenleri
|1
|Diğer Makine Mühendisleri
|1
|Diğer Metal İşlemcileri
|1
|Diğer Mobilya İşçileri
|1
|Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
|1
|Diğer Satış Nezaretçileri
|1
|Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
|1
|Direnç Alın Kaynakçısı
|1
|Diş Hekimi
|1
|Diş Protez Modelajcısı
|1
|Diş Protez Teknisyeni
|1
|Diyaliz Teknikeri
|1
|Dizel Otomotiv Mekanikeri
|1
|Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
|1
|Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
|1
|Dokuma Sorumlusu
|1
|Döküm Modelcisi
|1
|Duşakabin Montajcısı
|1
|Düz Dokuma Kumaş İşçisi
|1
|Düz Örme Giyim Modelisti
|1
|Editör (Radyo-Televizyon)
|1
|Egzoz Tamircisi
|1
|Eğitim Danışmanı
|1
|Ekmek Dağıtım Elemanı
|1
|Elektrik Öğretmeni
|1
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|1
|Elektrik Tesisat Ustası
|1
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|1
|Elektro Komponent Dizgi İşçisi
|1
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|1
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri
|1
|Elementer Sigorta Temsilcisi
|1
|Eloksal Kaplama İşçisi
|1
|Emprime Baskı Kalıpçısı
|1
|Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
|1
|Engelli Bakıcısı
|1
|Erişte İmal İşçisi
|1
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|1
|Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
|1
|Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni
|1
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|1
|Fabrika Satış Temsilcisi
|1
|Fabrika/İşletme Müdürü
|1
|Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
|1
|Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
|1
|Fizikçi
|1
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|1
|Folyo Uygulamacısı
|1
|Fotokopi Makinesi Operatörü
|1
|Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Gazete Dağıtıcısı
|1
|Gazeteci
|1
|Gemi İnşaatı Teknikeri
|1
|Gemi Makineleri Teknisyeni
|1
|Grafik Desen Çizimi Elemanı
|1
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|1
|Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
|1
|Güverte Tayfası
|1
|Haber Editörü
|1
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
|1
|Harita Mühendisi
|1
|Harita Teknikeri
|1
|Hastane Hizmetlisi
|1
|Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
|1
|Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
|1
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|1
|İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni
|1
|İdari Destek Görevlisi
|1
|İdari İşler Müdürü
|1
|İdari İşler Şefi
|1
|İdari Ve Mali İşler Müdürü
|1
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|1
|İlahiyatçı
|1
|İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
|1
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|1
|İlk Yardım Eğitmeni
|1
|İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
|1
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|1
|İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
|1
|İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü
|1
|İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
|1
|İspanyolca Öğretmeni
|1
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|1
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|1
|İşletme Müdürü (Tekstil)
|1
|İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
|1
|İtalyanca Öğretmeni
|1
|Jeofizik Mühendisi
|1
|Kadın Giyim Modelisti
|1
|Kadın Terzisi
|1
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|1
|Kantin ve Açık Alan İşletmecisi
|1
|Kapı Görevlisi (Doorman)
|1
|Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
|1
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
|1
|Kartuş Dolum İşçisi
|1
|Kaynak Teknisyeni
|1
|Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|1
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|1
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
|1
|Koordinatör-Seyahat Acentesi
|1
|Kumaş Açıcı
|1
|Kumaş Boyamacı
|1
|Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
|1
|Kumaş Sarıcı
|1
|Kuran Öğreticisi
|1
|Kurumsal İletişim Müdürü
|1
|Kurutmacı (İplik)
|1
|Kuruyemişçi
|1
|Kürekçi - maden ocağı
|1
|Laborant-Boya
|1
|Lastik Teknisyeni
|1
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|1
|Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
|1
|Madenci (Genel)
|1
|Makine Bakım Yardımcı Elemanı
|1
|Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
|1
|Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|1
|Masaj Terapisti
|1
|Masaj Uygulayıcısı/Masör
|1
|Matbaa Baskı Montajcısı
|1
|Matkap Tezgah İşçisi
|1
|Mekaniker-Deniz Motorları
|1
|Mekaniker-Fabrika Bakımı
|1
|Mermerit Döküm İşçisi
|1
|Metal Bükücü (Tornada)
|1
|Metal İşleri Teknikeri
|1
|Metal Levha İşçisi
|1
|Metal Öğretmeni
|1
|Metal Sıvama İşçisi (El ile)
|1
|Meydancı - konfeksiyon
|1
|Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
|1
|Mobilya Döşeme Kesim İşçisi
|1
|Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni
|1
|Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
|1
|Motor Yenileştirmeci
|1
|Muhasebe Müdürü
|1
|Muhasebe Şefi
|1
|Muhasebe ve Finansman Müdürü
|1
|Müdür (Öğrenci Yurdu)
|1
|Müdür Yardımcısı
|1
|Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
|1
|Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|1
|Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
|1
|Numune Takip İşçisi
|1
|Odyolog
|1
|Odyometri Teknikeri
|1
|Oksi-Gaz Kaynakçısı
|1
|Open End Makinesi Operatörü
|1
|Operasyon Elemanı (Turizm)
|1
|Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
|1
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|1
|Otomotiv Mühendisi
|1
|Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
|1
|Ön Büro Müdürü-Otel
|1
|Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı
|1
|Pasta İşçisi (Boya)
|1
|Patent Uzmanı
|1
|Patoloji Laboratuvar Teknikeri
|1
|Pazarlamacı (Telefonla)
|1
|Pide Ustası Yardımcısı
|1
|Pilates Eğitmeni
|1
|Planlama Müdürü
|1
|Planlama Mühendisi
|1
|Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
|1
|Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü
|1
|Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi
|1
|Proje Yöneticisi
|1
|Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)
|1
|Psikolog (Özel Eğitim Okulları)
|1
|Puantör
|1
|Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
|1
|Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı
|1
|Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik
|1
|Restoran Kaptanı
|1
|Restoran Müdürü
|1
|Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Sağlık Bilgi Elemanı
|1
|Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon)
|1
|Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
|1
|Saraciye Dikişçisi
|1
|Satış Danışmanı (Çelik Kapı)
|1
|Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
|1
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|1
|Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
|1
|Sıcak Mutfak Aşçısı
|1
|Sıvacı
|1
|Sigorta Eksperi
|1
|Soğutma Sistemleri Teknisyeni
|1
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Sosyolog
|1
|Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)
|1
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|1
|Süt Toplama İşçisi
|1
|Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
|1
|Süt Ve Ürünleri Teknikeri
|1
|Tahribatsız Muayene Operatörü
|1
|Taksi Şoförü
|1
|Tamburlu Kesici Operatörü
|1
|Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
|1
|Tatlı Ustası Yardımcısı
|1
|Teknik Satış Temsilcisi
|1
|Teknik Servis Şefi
|1
|Tekstil Tasarım Teknisyeni
|1
|Telefon Santral Operatörü
|1
|Telsiz-Telefon Operatörü
|1
|Temizlik Görevlisi (Hastane)
|1
|Tercüman (Rusca)
|1
|Termik Santral Laboratuarcısı
|1
|Tesis Yöneticisi
|1
|Testere Tamircisi Ve Bileyicisi
|1
|Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
|1
|Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Traktör Bakım Onarımcısı
|1
|Transfer Elemanı-Turizm
|1
|Triko Paketleme İşçisi
|1
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|1
|Turizm Danışma Elemanı
|1
|Tuvalet Temizlik Görevlisi
|1
|Tül Perde Kontrol İşçisi
|1
|TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|1
|Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
|1
|Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
|1
|Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
|1
|Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim)
|1
|Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
|1
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|1
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|1
|Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı
|1
|Yönetici (İnşaat)
|1
|Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
|1
|Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
|1
|Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
|1
|Yükleyici (Loder) Operatörü
|1
|Zabıt Katibi
|1
|Ziraat Mühendisi (Zootekni)
|1
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osmanlı fermanı mı yayınladınız kardeşim..
Hepsi asılsız düzmece millet le dalga geçiyorlar.