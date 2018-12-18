44 Bin 168 Kişiye İş Fırsatı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hafta başında yeni ilanların da yayına alınması ile birlikte şuan açık olan iş sayısı 44 bin 168'e kadar çıktı. En çok 10 bin civarında beden işçisi ihtiyacı bulunurken, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci ve güvenlik görevlisi gibi alımlarda yapılıyor.