40 Bin 500 Memur ve Personel Alınacak! KPSS Şartı Yok! Başvurular 30 Kasım'a Kadar!

İŞKUR tarafından yayınlanan son ilanlar ile birlikte 30 Kasım'a kadar farklı alanlarda 45 bine yakın memur ve personel alınacak. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR tarafından yayınlanan son ilanlar ile birlikte 30 Kasım'a kadar farklı alanlarda 45 bine yakın memur ve personel alınacak. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

İŞKUR İLANLARINDA SON GÜNLER

Yapılacak alımlarda bazı ilanlar için son günler. Sulakyurt Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak belediye personel alımları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak üniversite alımları ve Mamak Belediyesi için yapılacak alımlarda son günler olduğundan dolayı adayların ilanları güncel bir şekilde takip ederek başvurularını İŞKUR üzerinden yapması gerekiyor.

İŞKUR tarafından yapılacak tüm alımlarda İŞKUR üyeliğinin olması ve iş durumunun da işsiz, iş arıyor şeklinde ayarlanması gerekiyor.

İŞKUR üzerinden 30 Kasım'a kadar 45 bin 500 memur ve personel alımı yapacağını duyuran bazı kamu kurum ve kuruluşları ise şöyle;

Adalet Bakanlığı

Enerji Bakanlığı MTA Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

TÜVASAŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Nükleer Düzenleme Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu

Devlet Su İşleri

İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;

• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)

Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;

• T.C. kimlik numaranızı girin.

• Ad, soyad bilgilerinizi girin.

• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.

Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.

Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.

Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri türünü seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

İŞKUR Nedir?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.