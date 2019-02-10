39 Bin 613 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını gidermek isteyen işverenlerin en önemli insan kaynağı olan İŞKUR'da 39 bin 613 yeni ilan bulunuyor.
2019 yılının ikinci ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR 109 bin 223 kişiye iş imkanı sağladı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 7,5 milyon kişi istihdam edildi.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda 6 bin 374 kişilik açık pozisyon ile beden işçisi aranıyor.
İŞKUR Üzerinde en çok personel ihtiyacı bulunan açık pozisyonlar şöyle;
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|6734
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2049
|Garson (Servis Elemanı)
|1634
|Makineci (Dikiş)
|1557
|Temizlik Görevlisi
|1456
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|1139
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1020
|Reyon Görevlisi
|582
|Konfeksiyon İşçisi
|560
|Güvenlik Görevlisi
|503
|Büro Memuru (Genel)
|496
|Kasiyer
|484
|Ön Muhasebeci
|484
|Proses İşçisi
|442
|Şoför-Yük Taşıma
|401
|Aşçı
|384
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|375
|Aşçı Yardımcısı
|352
|İmal İşçisi
|343
|Ayakçı (Tekstil)
|316
|Ambar/Depo Görevlisi
|301
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|263
|Bulaşıkçı (Stevard)
|260
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|249
|Beden İşçisi (İnşaat)
|243
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|235
|Beden İşçisi (Temizlik)
|234
|Pazarlamacı
|231
|Kurye
|228
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|223
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|205
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|197
|Elektrikçi (Genel)
|196
|Forklift Operatörü
|189
|Müşteri Temsilcisi
|176
|Muhasebeci
|169
|Market Elemanı
|166
|Sekreter
|164
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|162
|Ütücü
|161
|Diğer Büro Memurları
|150
|Figüran
|150
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|149
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|144
|Kalite Kontrolcü
|143
|Pastacı Yardımcısı
|141
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|138
|Elektrik Teknisyeni
|134
|Motosikletli Kurye
|133
|Makine Mühendisi
|129
|Mutfak Görevlisi
|128
|Pizza Ustası
|124
|İnşaat İşçisi
|122
|Servis Komisi
|122
|Düz Dikiş Makineci
|115
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|114
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|113
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|109
|Son Ütücü
|109
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|109
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|108
|Kesimci (Konfeksiyon)
|105
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|103
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|102
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|102
|Modelist-Hazır Giyim
|100
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kardesım işkur da ıkı adet iş lanı vardı ıkı gun once gıtdım bu kadar etmayın abartmayın dogru haber yapın