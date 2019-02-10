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39 Bin 613 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını gidermek isteyen işverenlerin en önemli insan kaynağı olan İŞKUR'da 39 bin 613 yeni ilan bulunuyor.

39 Bin 613 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını gidermek isteyen işverenlerin en önemli insan kaynağı olan İŞKUR'da 39 bin 613 yeni ilan bulunuyor.

10 Şubat 2019 Pazar 21:30
39 Bin 613 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını gidermek isteyen işverenlerin en önemli insan kaynağı olan İŞKUR'da 39 bin 613 yeni ilan bulunuyor.

2019 yılının ikinci ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR 109 bin 223 kişiye iş imkanı sağladı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 7,5 milyon kişi istihdam edildi.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda 6 bin 374 kişilik açık pozisyon ile beden işçisi aranıyor.

İŞKUR Üzerinde en çok personel ihtiyacı bulunan açık pozisyonlar şöyle;

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 6734
Satış Danışmanı / Uzmanı 2049
Garson (Servis Elemanı) 1634
Makineci (Dikiş) 1557
Temizlik Görevlisi 1456
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1020
Reyon Görevlisi 582
Konfeksiyon İşçisi 560
Güvenlik Görevlisi 503
Büro Memuru (Genel) 496
Kasiyer 484
Ön Muhasebeci 484
Proses İşçisi 442
Şoför-Yük Taşıma 401
Aşçı 384
Dokuma Konfeksiyon Makineci 375
Aşçı Yardımcısı 352
İmal İşçisi 343
Ayakçı (Tekstil) 316
Ambar/Depo Görevlisi 301
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 263
Bulaşıkçı (Stevard) 260
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 249
Beden İşçisi (İnşaat) 243
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 235
Beden İşçisi (Temizlik) 234
Pazarlamacı 231
Kurye 228
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 223
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 205
CNC Torna Tezgahı Operatörü 197
Elektrikçi (Genel) 196
Forklift Operatörü 189
Müşteri Temsilcisi 176
Muhasebeci 169
Market Elemanı 166
Sekreter 164
Kalite Kontrolcü-Tekstil 162
Ütücü 161
Diğer Büro Memurları 150
Figüran 150
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 149
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 144
Kalite Kontrolcü 143
Pastacı Yardımcısı 141
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 138
Elektrik Teknisyeni 134
Motosikletli Kurye 133
Makine Mühendisi 129
Mutfak Görevlisi 128
Pizza Ustası 124
İnşaat İşçisi 122
Servis Komisi 122
Düz Dikiş Makineci 115
CNC Freze Tezgahı Operatörü 114
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 113
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 109
Son Ütücü 109
Şoför (Yolcu Taşıma) 109
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 108
Kesimci (Konfeksiyon) 105
Mekanik Bakım Onarımcısı 103
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 102
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 102
Modelist-Hazır Giyim 100

Diğer iş ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.02.2019 21:44
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bin kişiye fırsatı
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Sedat 19 dakika önce

Kardesım işkur da ıkı adet iş lanı vardı ıkı gun once gıtdım bu kadar etmayın abartmayın dogru haber yapın

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