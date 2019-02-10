39 Bin 613 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını gidermek isteyen işverenlerin en önemli insan kaynağı olan İŞKUR'da 39 bin 613 yeni ilan bulunuyor.

2019 yılının ikinci ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR 109 bin 223 kişiye iş imkanı sağladı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 7,5 milyon kişi istihdam edildi.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda 6 bin 374 kişilik açık pozisyon ile beden işçisi aranıyor.

İŞKUR Üzerinde en çok personel ihtiyacı bulunan açık pozisyonlar şöyle;

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 6734 Satış Danışmanı / Uzmanı 2049 Garson (Servis Elemanı) 1634 Makineci (Dikiş) 1557 Temizlik Görevlisi 1456 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1139 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1020 Reyon Görevlisi 582 Konfeksiyon İşçisi 560 Güvenlik Görevlisi 503 Büro Memuru (Genel) 496 Kasiyer 484 Ön Muhasebeci 484 Proses İşçisi 442 Şoför-Yük Taşıma 401 Aşçı 384 Dokuma Konfeksiyon Makineci 375 Aşçı Yardımcısı 352 İmal İşçisi 343 Ayakçı (Tekstil) 316 Ambar/Depo Görevlisi 301 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 263 Bulaşıkçı (Stevard) 260 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 249 Beden İşçisi (İnşaat) 243 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 235 Beden İşçisi (Temizlik) 234 Pazarlamacı 231 Kurye 228 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 223 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 205 CNC Torna Tezgahı Operatörü 197 Elektrikçi (Genel) 196 Forklift Operatörü 189 Müşteri Temsilcisi 176 Muhasebeci 169 Market Elemanı 166 Sekreter 164 Kalite Kontrolcü-Tekstil 162 Ütücü 161 Diğer Büro Memurları 150 Figüran 150 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 149 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 144 Kalite Kontrolcü 143 Pastacı Yardımcısı 141 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 138 Elektrik Teknisyeni 134 Motosikletli Kurye 133 Makine Mühendisi 129 Mutfak Görevlisi 128 Pizza Ustası 124 İnşaat İşçisi 122 Servis Komisi 122 Düz Dikiş Makineci 115 CNC Freze Tezgahı Operatörü 114 Sigorta Acentesi Teknik Personeli 113 Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 109 Son Ütücü 109 Şoför (Yolcu Taşıma) 109 Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 108 Kesimci (Konfeksiyon) 105 Mekanik Bakım Onarımcısı 103 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 102 Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 102 Modelist-Hazır Giyim 100

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