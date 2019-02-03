36 Bin 819 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alınacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yen ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla 6 bin 819 personel alımı yapılacak. İşte en çok alım yapılacak meslekler...
2019 yılın ın ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR tarafından 86 bin 411 işe yerleştirme yapıldı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığında 7,5 milyon kişiye iş imkanı sağladı.
Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi web sitesi üzerinden toplam 36 bin 819 personel aranıyor. İşte en çok aranan meslekler...
En çok ihtiyaç duyulan beden işçisi mesleğine 5 bin 490 personel aranıyor.
İkinci en çok ihtiyaç suyulan meslek ise Garson (Servis Elemanı) olarak görülüyor. 1831 garson ihtiyacı bulunuyor.
1454 Makineci, 1377 satış uzmanı, 1119 temizlik görevlisi, 972 kasiyer, 927 reyon görevlisi, 892 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, 660 konfeksiyon işçisi ihtiyacı bulunurken 554 büro memuru aranıyor.
İşte alım yapılan meslekler ve alım yapılan personel sayısı;
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|5490
|Garson (Servis Elemanı)
|1831
|Makineci (Dikiş)
|1454
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1377
|Temizlik Görevlisi
|1119
|Kasiyer
|972
|Reyon Görevlisi
|927
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|892
|Konfeksiyon İşçisi
|660
|Büro Memuru (Genel)
|554
|Ön Muhasebeci
|466
|Şoför-Yük Taşıma
|409
|Güvenlik Görevlisi
|403
|Figüran
|400
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|389
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|376
|Kurye
|342
|Aşçı
|336
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|321
|Danışma Memuru
|279
|Ayakçı (Tekstil)
|278
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|270
|Beden İşçisi (İnşaat)
|267
|Proses İşçisi
|262
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|229
|İmal İşçisi
|225
|Beden İşçisi (Temizlik)
|223
|Pazarlamacı
|211
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|211
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|203
|Aşçı Yardımcısı
|202
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|200
|Elektrikçi (Genel)
|195
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|180
|Müşteri Temsilcisi
|180
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|165
|Muhasebeci
|160
|Diğer Büro Memurları
|155
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|154
|Ambar/Depo Görevlisi
|150
|Sekreter
|150
|Çağrı Merkezi Elemanı
|147
|Market Elemanı
|142
|Elektrik Teknisyeni
|139
|Motosikletli Kurye
|139
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|135
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|134
|Forklift Operatörü
|133
|Bulaşıkçı (Stevard)
|131
|Mutfak Görevlisi
|131
|Pizza Ustası
|127
|Makine Mühendisi
|122
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|121
|İnşaat İşçisi
|120
|Paketleme işçisi
|116
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|115
|Ütücü
|113
|Kesimci (Konfeksiyon)
|112
|Kalite Kontrolcü
|111
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|110
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|109
|Son Ütücü
|109
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|108
|Modelist-Hazır Giyim
|104
|Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
|100
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