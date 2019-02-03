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36 Bin 819 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alınacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yen ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla 6 bin 819 personel alımı yapılacak. İşte en çok alım yapılacak meslekler...

36 Bin 819 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alınacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yen ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla 6 bin 819 personel alımı yapılacak. İşte en çok alım yapılacak meslekler...

03 Şubat 2019 Pazar 12:31
36 Bin 819 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alınacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yen ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla 6 bin 819 personel alımı yapılacak. İşte en çok alım yapılacak meslekler...

2019 yılın ın ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR tarafından 86 bin 411 işe yerleştirme yapıldı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığında 7,5 milyon kişiye iş imkanı sağladı. 

Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi web sitesi üzerinden toplam 36 bin 819 personel aranıyor. İşte en çok aranan meslekler...

En çok ihtiyaç duyulan beden işçisi mesleğine 5 bin 490 personel aranıyor.

İkinci en çok ihtiyaç suyulan meslek ise Garson (Servis Elemanı) olarak görülüyor. 1831 garson ihtiyacı bulunuyor.

1454 Makineci, 1377 satış uzmanı, 1119 temizlik görevlisi, 972 kasiyer, 927 reyon görevlisi, 892 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, 660 konfeksiyon işçisi ihtiyacı bulunurken 554 büro memuru aranıyor.

İşte alım yapılan meslekler ve alım yapılan personel sayısı;

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 5490
Garson (Servis Elemanı) 1831
Makineci (Dikiş) 1454
Satış Danışmanı / Uzmanı 1377
Temizlik Görevlisi 1119
Kasiyer 972
Reyon Görevlisi 927
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 892
Konfeksiyon İşçisi 660
Büro Memuru (Genel) 554
Ön Muhasebeci 466
Şoför-Yük Taşıma 409
Güvenlik Görevlisi 403
Figüran 400
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 389
Dokuma Konfeksiyon Makineci 376
Kurye 342
Aşçı 336
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 321
Danışma Memuru 279
Ayakçı (Tekstil) 278
Deri Konfeksiyon Makinecisi 270
Beden İşçisi (İnşaat) 267
Proses İşçisi 262
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 229
İmal İşçisi 225
Beden İşçisi (Temizlik) 223
Pazarlamacı 211
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 211
Depo Sevkiyat Sorumlusu 203
Aşçı Yardımcısı 202
CNC Torna Tezgahı Operatörü 200
Elektrikçi (Genel) 195
Kalite Kontrolcü-Tekstil 180
Müşteri Temsilcisi 180
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 165
Muhasebeci 160
Diğer Büro Memurları 155
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 154
Ambar/Depo Görevlisi 150
Sekreter 150
Çağrı Merkezi Elemanı 147
Market Elemanı 142
Elektrik Teknisyeni 139
Motosikletli Kurye 139
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 135
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 134
Forklift Operatörü 133
Bulaşıkçı (Stevard) 131
Mutfak Görevlisi 131
Pizza Ustası 127
Makine Mühendisi 122
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 121
İnşaat İşçisi 120
Paketleme işçisi 116
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 115
Ütücü 113
Kesimci (Konfeksiyon) 112
Kalite Kontrolcü 111
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 110
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 109
Son Ütücü 109
CNC Freze Tezgahı Operatörü 108
Modelist-Hazır Giyim 104
Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 100

Listenin tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Son Güncelleme: 03.02.2019 13:54
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