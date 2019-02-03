36 Bin 819 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alınacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yen ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla 6 bin 819 personel alımı yapılacak. İşte en çok alım yapılacak meslekler...

2019 yılın ın ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR tarafından 86 bin 411 işe yerleştirme yapıldı. Son 10 yıllık İŞKUR verileri dikkate alındığında 7,5 milyon kişiye iş imkanı sağladı.

Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi web sitesi üzerinden toplam 36 bin 819 personel aranıyor. İşte en çok aranan meslekler...

En çok ihtiyaç duyulan beden işçisi mesleğine 5 bin 490 personel aranıyor.

İkinci en çok ihtiyaç suyulan meslek ise Garson (Servis Elemanı) olarak görülüyor. 1831 garson ihtiyacı bulunuyor.

1454 Makineci, 1377 satış uzmanı, 1119 temizlik görevlisi, 972 kasiyer, 927 reyon görevlisi, 892 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, 660 konfeksiyon işçisi ihtiyacı bulunurken 554 büro memuru aranıyor.

İşte alım yapılan meslekler ve alım yapılan personel sayısı;

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 5490 Garson (Servis Elemanı) 1831 Makineci (Dikiş) 1454 Satış Danışmanı / Uzmanı 1377 Temizlik Görevlisi 1119 Kasiyer 972 Reyon Görevlisi 927 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 892 Konfeksiyon İşçisi 660 Büro Memuru (Genel) 554 Ön Muhasebeci 466 Şoför-Yük Taşıma 409 Güvenlik Görevlisi 403 Figüran 400 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 389 Dokuma Konfeksiyon Makineci 376 Kurye 342 Aşçı 336 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 321 Danışma Memuru 279 Ayakçı (Tekstil) 278 Deri Konfeksiyon Makinecisi 270 Beden İşçisi (İnşaat) 267 Proses İşçisi 262 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 229 İmal İşçisi 225 Beden İşçisi (Temizlik) 223 Pazarlamacı 211 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 211 Depo Sevkiyat Sorumlusu 203 Aşçı Yardımcısı 202 CNC Torna Tezgahı Operatörü 200 Elektrikçi (Genel) 195 Kalite Kontrolcü-Tekstil 180 Müşteri Temsilcisi 180 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 165 Muhasebeci 160 Diğer Büro Memurları 155 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 154 Ambar/Depo Görevlisi 150 Sekreter 150 Çağrı Merkezi Elemanı 147 Market Elemanı 142 Elektrik Teknisyeni 139 Motosikletli Kurye 139 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 135 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 134 Forklift Operatörü 133 Bulaşıkçı (Stevard) 131 Mutfak Görevlisi 131 Pizza Ustası 127 Makine Mühendisi 122 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 121 İnşaat İşçisi 120 Paketleme işçisi 116 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 115 Ütücü 113 Kesimci (Konfeksiyon) 112 Kalite Kontrolcü 111 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 110 Sigorta Acentesi Teknik Personeli 109 Son Ütücü 109 CNC Freze Tezgahı Operatörü 108 Modelist-Hazır Giyim 104 Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 100

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