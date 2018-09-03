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35 kişilik iş için 1413 kişi başvurdu

Muğla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında istihdam edilmek üzere 35 daimi/sürekli işçinin alınacağı kamu personeli alım ilanına 1413 kişi başvurdu. Başvuru yapan ve şartları karşılayan adaylardan hangisinin işe alınacağının belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

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35 kişilik iş için 1413 kişi başvurdu

Muğla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında istihdam edilmek üzere 35 daimi/sürekli işçinin alınacağı kamu personeli alım ilanına 1413 kişi başvurdu. Başvuru yapan ve şartları karşılayan adaylardan hangisinin işe alınacağının belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:46
35 kişilik iş için 1413 kişi başvurdu

Muğla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında  istihdam edilmek üzere 35 daimi/sürekli işçinin alınacağı kamu personeli alım ilanına 1413 kişi başvurdu. Başvuru yapan ve şartları karşılayan adaylardan hangisinin işe alınacağının belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun farklı kadrolar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımladığı kamu personeli alım ilanına yapılan başvurular belirlenen kriterlere uygun olanları kabul edildi. 35 kişilik daimi/sürekli işçi kadrosuna uygun 1413 başvuru gelince noter huzurunda kura çekilişi yapılması kararlaştırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekilişi başvuru yapan işçi adayları salona aileleri ve çocuklarıyla geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürü Ömer İlman, müdürlüğe bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, kaloriferci, su tesisatçısı meslek kollarında engelli işçi ve eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 35 daimi işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ülke genelinde ilana çıkıldığını söyledi.

Ömer İlman, başvuruların yüksek olması nedeniyle noter huzurunda çekiliş yapmaya karar verdiklerini, kurada hem asil hem de yedek listelerin belirleneceğini belirtti.

Kura çekim törenine eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan işçi adaylarından isimleri açıklananlar, sevinçlerini aileleriyle paylaşırken, isimleri okunmayanlar ise üzüntü yaşadı.

Kaynaklar; Sputnik

© AP Photo / M. Spencer Green

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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