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3.000 TL'lik maaşı beğenmediler!

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacak İzmir Çiğli'deki Tuz Çıkarma ve İşleme İşletmesi'nde aylık 3 bin lira maaşla çalışacak ve 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları yine iş yeri tarafından karşılanacak olan işe sadece 100 kişi başvurdu. Başvurunun az olması dikkat çekti.

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3.000 TL'lik maaşı beğenmediler!

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacak İzmir Çiğli'deki Tuz Çıkarma ve İşleme İşletmesi'nde aylık 3 bin lira maaşla çalışacak ve 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları yine iş yeri tarafından karşılanacak olan işe sadece 100 kişi başvurdu. Başvurunun az olması dikkat çekti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:04
3.000 TL'lik maaşı beğenmediler!

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacak İzmir Çiğli'deki Tuz Çıkarma ve İşleme İşletmesi'nde aylık 3 bin lira maaşla çalışacak ve 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları yine iş yeri tarafından karşılanacak olan işe sadece 100 kişi başvurdu. Başvurunun az olması dikkat çekti.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) girişimleriyle, İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için 100 kişi başvurdu. İş başvuruları kabul edilen 47 kişi, 27 Ağustos'ta tuz işletmesinde işbaşı yapacak.

İşe alımlar için yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binası ile Kadirli Hizmet Merkezi binasında yapıldı. İş arayanlarla birebir yapılan görüşmelerde işveren temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları Zeynep Çelik ve Gülbahar Yılmaz da katıldı. İş görüşmesine yaklaşık 100 kişi müracaat etti.

İş başvuruları kabul edilen 47 kişi 27 Ağustos'ta Çiğli'de bulunan tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşverenler, mülakat öncesi İzmir Çamaltı Tuz İşletmesinde çalışacak işçilere işletmenin çalışma koşulları ve tuz toplama işi hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları iş yeri tarafından karşılanacak. Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edilecek olup, ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.

Kaynaklar; haberler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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İŞKUR 3 Bin Lira Maaş İle Personel Alımı!..
İŞKUR 3 Bin Lira Maaş İle Personel Alımı!..
Son Güncelleme: 18.08.2018 20:42
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tl lik maaşı beğenmediler
Yorumlar
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Burak 30 dakika önce

Ondan sonra asgari ücrete kelime yaparlar az diye bizim insanımız eşşek

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Sezo 26 dakika önce

Ulkede issizligin oldugunu bildikleri icin onlarada tuhaf geldi tabiki traji komik

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XL 22 dakika önce

Beğenmek zorundalar mı lan. Bu nasıl bi beyindir sizdeki..

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Noname 21 dakika önce

Günde 11 saat 100tl yevmiye. Ayda 30 gün 3000tl maaş. Hiç ara vermeden. Bu şartları taşıyabilecek olan var mı?

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