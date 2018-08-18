3.000 TL'lik maaşı beğenmediler!

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacak İzmir Çiğli'deki Tuz Çıkarma ve İşleme İşletmesi'nde aylık 3 bin lira maaşla çalışacak ve 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları yine iş yeri tarafından karşılanacak olan işe sadece 100 kişi başvurdu. Başvurunun az olması dikkat çekti.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) girişimleriyle, İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için 100 kişi başvurdu. İş başvuruları kabul edilen 47 kişi, 27 Ağustos'ta tuz işletmesinde işbaşı yapacak.

İşe alımlar için yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binası ile Kadirli Hizmet Merkezi binasında yapıldı. İş arayanlarla birebir yapılan görüşmelerde işveren temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları Zeynep Çelik ve Gülbahar Yılmaz da katıldı. İş görüşmesine yaklaşık 100 kişi müracaat etti.

İş başvuruları kabul edilen 47 kişi 27 Ağustos'ta Çiğli'de bulunan tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşverenler, mülakat öncesi İzmir Çamaltı Tuz İşletmesinde çalışacak işçilere işletmenin çalışma koşulları ve tuz toplama işi hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları iş yeri tarafından karşılanacak. Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edilecek olup, ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.

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