30 Bin Personel Alınacak! İşte Detaylar!..

İŞKUR üzerinden çeşitli sektörlerde ve kadrolarda 30 Bin işçi alımı yapılıyor.Kadro detayları ve kadroların çalışma koşulları haberimizdedir.kalınız. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır.

İŞKUR KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. En az okur yazar olma şartı aranan meslek gruplarında lisans bölümü mezunlarına kadar farklı eğitim seviyelerine sahip adayların başvuru yapabileceği meslek grupları bulunmaktadır. En çok alımın yapıldığı meslek grupları ise şu şekildedir. 34 farklı alanda adaylardan istenilen en az öğrenim şartının sağlanması gerekmekte olup çoğu ilanda en az lise mezunu aday aranmakta olup birtakım ilanlarda ise en az ilköğretim mezunu adaylar da alınmaktadır. Aynı zamanda adayların ilanlarda yer alan en belirli yaş aralığını sağlama, ilgili güvenlik sertifikalarına sahip olma, ilana göre değişmekle birlikte ilanın yapıldığı ilde ikamet ediyor olma şartı ve erkekler için askerliğini tamamlamış olma şartları da bulunmaktadır.

İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır.

EN FAZLA İŞÇİ ALIMI YAPILAN MESLEK GURUPLARI

Beden İşçisi (Genel) 8903

Temizlik Görevlisi 1914

Makineci (Dikiş) 1631

Kasiyer 1338

Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

Garson (Servis Elemanı) 989

Konfeksiyon İşçisi 792

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

Aşçı 508

Diğer Satış Nezaretçileri 484

Şoför-Yük Taşıma 460

Reyon Görevlisi 457

Paketleme işçisi 427

Bulaşıkçı (Stevard) 358

Pazarlamacı 332

Ütücü 330

Elektrikçi (Genel) 315

Ambar/Depo Görevlisi 282

Aşçı Yardımcısı 277

Kalite Kontrolcü 263

Dokuma Konfeksiyon Makineci 261

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253

Forklift Operatörü 222

Sekreter 218

Satış Temsilcisi / Plasiyer 217

CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215

Ayakçı (Tekstil) 209

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203

Kesimci (Konfeksiyon) 197

Beden İşçisi (Temizlik) 194

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194

Muhasebeci 183

Makine Mühendisi 177

Mutfak Görevlisi 170

Elektrik Teknisyeni 167

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147

Ayakkabı İmalatçısı 145

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142

Mermer İşçisi 140

Sevkiyat Görevlisi 138

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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