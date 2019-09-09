30 Bin Personel Alınacak! İşte Detaylar!..

İŞKUR üzerinden çeşitli sektörlerde ve kadrolarda 30 Bin işçi alımı yapılıyor.Kadro detayları ve kadroların çalışma koşulları haberimizdedir.kalınız. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır.
İŞKUR KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. En az okur yazar olma şartı aranan meslek gruplarında lisans bölümü mezunlarına kadar farklı eğitim seviyelerine sahip adayların başvuru yapabileceği meslek grupları bulunmaktadır. En çok alımın yapıldığı meslek grupları ise şu şekildedir. 34 farklı alanda adaylardan istenilen en az öğrenim şartının sağlanması gerekmekte olup çoğu ilanda en az lise mezunu aday aranmakta olup birtakım ilanlarda ise en az ilköğretim mezunu adaylar da alınmaktadır. Aynı zamanda adayların ilanlarda yer alan en belirli yaş aralığını sağlama, ilgili güvenlik sertifikalarına sahip olma, ilana göre değişmekle birlikte ilanın yapıldığı ilde ikamet ediyor olma şartı ve erkekler için askerliğini tamamlamış olma şartları da bulunmaktadır.
İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır.
EN FAZLA İŞÇİ ALIMI YAPILAN MESLEK GURUPLARI
Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529
Aşçı 508
Diğer Satış Nezaretçileri 484
Şoför-Yük Taşıma 460
Reyon Görevlisi 457
Paketleme işçisi 427
Bulaşıkçı (Stevard) 358
Pazarlamacı 332
Ütücü 330
Elektrikçi (Genel) 315
Ambar/Depo Görevlisi 282
Aşçı Yardımcısı 277
Kalite Kontrolcü 263
Dokuma Konfeksiyon Makineci 261
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253
Forklift Operatörü 222
Sekreter 218
Satış Temsilcisi / Plasiyer 217
CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215
Ayakçı (Tekstil) 209
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203
Kesimci (Konfeksiyon) 197
Beden İşçisi (Temizlik) 194
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194
Muhasebeci 183
Makine Mühendisi 177
Mutfak Görevlisi 170
Elektrik Teknisyeni 167
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147
Ayakkabı İmalatçısı 145
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142
Mermer İşçisi 140
Sevkiyat Görevlisi 138
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
İŞKUR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
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