3 Kurum İlan Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Kamu İşçisi Alımı

3 farklı kurum, daimi işçi alımı için İŞKUR'da ilan yayımladı.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16, Kastamonu Üniversites 1 ve İstanbul Belgelendirme ve Proje Hizmetleri 2 adet personel alımı yapıyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda alınacak 16 personelden 5'inin Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği), 10'unun Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri , 1'inin ise Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri pozisyonunda istihdam edileceğine yer verildi.

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımı için aranan KPSS şartı ise 60 olarak açıklandı. İlana başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Kastamonu Üniversitesi tarafından Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanda lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımda adayların Grafiker kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. Bu ilanda da adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmasına yer verildi.

Güzel Sanatlar, Konservatuar vb. Fakültelerden mezun olan adayların başvuru yapabileceği ilan için istenen tecrübe şartı da 5 olarak açıklandı. Daimi olarak alınan personeller üniversite bünyesinde istihdam edilecek. Bu ilana da başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

İSTANBUL BELGELENDİRME VE PROJE HİZMETLERİ

İstanbul Belgelendirme ve Proje Hizmetleri tarafından İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda Klima Sistemleri Teknisyeni kadrosunda istihdam etmek üzere 2 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adayla rarasından yapılan daimi işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

60 KPSS ile başvurusu alınan ilanın detaylarına gitmek iin aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma alım yapan üniversitenin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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