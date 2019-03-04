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3 Bin 150 Kamu Personeli Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşların personel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 3 bin 150 kamu personeli alımı yapılacak. Peki TYP başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

3 Bin 150 Kamu Personeli Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşların personel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 3 bin 150 kamu personeli alımı yapılacak. Peki TYP başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 22:42
3 Bin 150 Kamu Personeli Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşların personel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 3 bin 150 kamu personeli alımı yapılacak. Peki TYP başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde farklı şehirlere kamu personeli alımı yapıyor. 2019 yılı Mart ayında POMEM, EGM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İleri Başkanlığı ve Belediyelerde görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 150 kamu personeli alımı yapılacak.

Başvuracak adaylar için son başvuru tarihi 8 Mart 2019 olarak açıklandı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

İŞKUR, Toplum Yararına Programı kapsamında mart ayında Adana, Aydın, Isparta, Kırşehir ve Mersin illerine kamu personeli alımı yapacak.

İŞKUR TYP alımlarına başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar; en az 18 en fazla 35 yaşında olmak, en az ilkokul mezunu olmak, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olmak olarak açıklandı.

İŞKUR Toplum Yararına Projesi’ne başvuru yapmak isteyen adayların bireysel üyeliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bireysel üyeliği olmayan adayların ilk olarak üyelik işlemlerini yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TYP ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapmak için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 08 Mart 2019

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.03.2019 23:10
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