28 Bin Kişiye İş Fırsatı

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Kimilerine göre iş beğenmeme işsizliği arttırırken, kimilerine göre devlet yeterli istihdam alanları açamıyor. Hatta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldığı bir program işverenlerin işsizlik maaşı ödenmesinden kaynaklı kimse işe girmek istemiyor dediklerini ileri sürmüştü.

Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayımlandı ve her gün yayımlanmaya devam ediyor. KPSS Cafe olarak bu ilanları elimizden geldiği kadar hızlı ve çabuk okurlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz.

Yeni yayımlanan ilanlarda binlerce kişi farklı poziyonlarda istihdam edilmeyi bekliyorlar. Türkiye'nin her yerinden farklı firmaların yayımladığı ilanlar içerisinde en çok beden işçisi, Temizlik görevlisi ve Satış Uzmanı gibi poziyonlar için personel alımı yapılıyor.

Okurlarımızın için daha kolay anlaşılır bir tablo hazırladık.

Yukarıdaki tabloda yer alan mesleklerin üzerine tıkladığınız o meslek grubu ile ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Toplamda 28 bin 14 kişi için yayımlanan ilanlara online olarak Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA