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28 Bin Kişiye İş Fırsatı

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Kimilerine göre iş beğenmeme işsizliği arttırırken, kimilerine göre devlet yeterli istihdam alanları açamıyor. Hatta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldığı bir program işverenlerin işsizlik maaşı ödenmesinden kaynaklı kimse işe girmek istemiyor dediklerini ileri sürmüştü.

28 Bin Kişiye İş Fırsatı

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Kimilerine göre iş beğenmeme işsizliği arttırırken, kimilerine göre devlet yeterli istihdam alanları açamıyor. Hatta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldığı bir program işverenlerin işsizlik maaşı ödenmesinden kaynaklı kimse işe girmek istemiyor dediklerini ileri sürmüştü.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:54
28 Bin Kişiye İş Fırsatı

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Kimilerine göre iş beğenmeme işsizliği arttırırken, kimilerine göre devlet yeterli istihdam alanları açamıyor. Hatta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldığı bir program işverenlerin işsizlik maaşı ödenmesinden kaynaklı kimse işe girmek istemiyor dediklerini ileri sürmüştü.

Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayımlandı ve her gün yayımlanmaya devam ediyor. KPSS Cafe olarak bu ilanları elimizden geldiği kadar hızlı ve çabuk okurlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. 

Yeni yayımlanan ilanlarda binlerce kişi farklı poziyonlarda istihdam edilmeyi bekliyorlar. Türkiye'nin her yerinden farklı firmaların yayımladığı ilanlar içerisinde en çok beden işçisi, Temizlik görevlisi ve Satış Uzmanı gibi poziyonlar için personel alımı yapılıyor.

Okurlarımızın için daha kolay anlaşılır bir tablo hazırladık.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 12037
Temizlik Görevlisi 2548
Satış Danışmanı / Uzmanı 2296
Makineci (Dikiş) 1840
Reyon Görevlisi 1146
Kasiyer 1135
Garson (Servis Elemanı) 1049
Güvenlik Görevlisi 1037
Konfeksiyon İşçisi 1022
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 828
Büro Memuru (Genel) 616
Ön Muhasebeci 567
Dokuma Konfeksiyon Makineci 534
Proses İşçisi 488
Bulaşıkçı (Stevard) 446
Paketleme işçisi 425
Toplam 28014

Yukarıdaki tabloda yer alan mesleklerin üzerine tıkladığınız o meslek grubu ile ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Toplamda 28 bin 14 kişi için yayımlanan ilanlara online olarak Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

 

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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bin kişiye fırsatı
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