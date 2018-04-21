Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

27 Farklı Belediye KPSS'li ve KPSS'siz Personel ve Memur Alımı Yapıyor

27 farklı Belediye başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 102 personel ve memur alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

banner396

27 Farklı Belediye KPSS'li ve KPSS'siz Personel ve Memur Alımı Yapıyor

27 farklı Belediye başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 102 personel ve memur alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:07
27 Farklı Belediye KPSS'li ve KPSS'siz Personel ve Memur Alımı Yapıyor

Farklı Belediye Başkanlıkları, Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanında personel alımları yaptıkarını duyurdu.

İŞKUR resmi sayfası ilan kısmı üzerinden yayımlanan duyurularda belediye başkanlıkları, kendi bünyelerinde boşta bulunan kadarolara çok sayıda personel alımı yaptıklarını duyurdu.

ALIM YAPAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

  • BAŞVERİMLİ BELEDİYESİ,
  • SARAYKÖY BELEDİYESİ,
  • MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI,
  • GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI,
  • AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • YAKUTİYE BELEDİYE.BŞK.,
  • GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • UŞAK BELEDİYESİ ,
  • ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • BÜYÜKKABACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,
  • CNR BELEDİYE HİZMT ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ EKİPM SAN TİC LTD ŞTİ ,
  • BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI YÖNETİCİLİĞİ ,
  • DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

  • Reklamcı  ,
  • Elektrik Mühendisi  ,
  • Beden İşçisi (Genel)    ,
  • Asfalt Plenti Operatörü  ,
  • Çöpçü  ,
  • Mezar Kazma İşçisi  ,
  • Makine Mühendisi  ,
  • Mezarlık Görevlisi  ,
  • Atık Toplayıcısı  ,
  • Kanal Ve Izgara İşçisi  ,
  • Orman Nezaretçisi  ,
  • Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)  ,
  • İnşaat Ustası  ,
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı  ,
  • Büro Memuru (Genel)  ,
  • Temizlik Görevlisi  ,
  • Çöpçü  ,
  • Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri    ,
  • Hayvan Bakıcısı  ,
  • Greyder Operatörü  ,
  • Şoför-Yük Taşıma  ,
  • Makam Şoförü  ,
  • Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü.

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda her pozisyon için farklı başvuru şartı aranmaktadır. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında bazı kadrolar için KPSS şartı aranırken bazı kadrolar için de KPSS şartı aranmıyor.

BAŞVURU

Belediye personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması gerekmektedir. Linki yeni sekmeden açık ve İşyeri Unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sırlanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

LİNKTE OLMAYAN İLANLAR

Kemer Belediyesi 15 adet temizlik işçisi alımı yapıyor. Detaylar şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BelediyeBelediye Personel AlımıMemur AlımıKPSSİşkur İlanlarıKamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR Aracılığıyla En Az Lise Mezunu Banka Personeli Alımı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
İŞKUR Aracılığıyla En Az Lise Mezunu Banka Personeli Alımı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)
Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)
Az Önce İŞKUR'da Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 100 Personel Alımı
Az Önce İŞKUR'da Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 100 Personel Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim