27 Farklı Belediye KPSS'li ve KPSS'siz Personel ve Memur Alımı Yapıyor

Farklı Belediye Başkanlıkları, Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanında personel alımları yaptıkarını duyurdu.

İŞKUR resmi sayfası ilan kısmı üzerinden yayımlanan duyurularda belediye başkanlıkları, kendi bünyelerinde boşta bulunan kadarolara çok sayıda personel alımı yaptıklarını duyurdu.

ALIM YAPAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BAŞVERİMLİ BELEDİYESİ,

SARAYKÖY BELEDİYESİ,

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI,

GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI,

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

YAKUTİYE BELEDİYE.BŞK.,

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

UŞAK BELEDİYESİ ,

ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

BÜYÜKKABACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,

CNR BELEDİYE HİZMT ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ EKİPM SAN TİC LTD ŞTİ ,

BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI YÖNETİCİLİĞİ ,

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Reklamcı ,

Elektrik Mühendisi ,

Beden İşçisi (Genel) ,

Asfalt Plenti Operatörü ,

Çöpçü ,

Mezar Kazma İşçisi ,

Makine Mühendisi ,

Mezarlık Görevlisi ,

Atık Toplayıcısı ,

Kanal Ve Izgara İşçisi ,

Orman Nezaretçisi ,

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) ,

İnşaat Ustası ,

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı ,

Büro Memuru (Genel) ,

Temizlik Görevlisi ,

Çöpçü ,

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri ,

Hayvan Bakıcısı ,

Greyder Operatörü ,

Şoför-Yük Taşıma ,

Makam Şoförü ,

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü.

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda her pozisyon için farklı başvuru şartı aranmaktadır. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında bazı kadrolar için KPSS şartı aranırken bazı kadrolar için de KPSS şartı aranmıyor.

BAŞVURU

Belediye personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması gerekmektedir. Linki yeni sekmeden açık ve İşyeri Unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sırlanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

LİNKTE OLMAYAN İLANLAR

Kemer Belediyesi 15 adet temizlik işçisi alımı yapıyor. Detaylar şu şekilde;

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