2508 Kişiye İş Fırsatı! İşte Detaylar!

Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında çeşitli kadrolar için 2508 kişi alınacak. Alımların şartları ve detayları haberimizde!

İŞKUR’un resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile Trabzon İstihdam Fuarı için 2508 işçinin işe alınacağı duyuruldu. Birçok farklı kadronun yer aldığı ilanda farklı şartlar aranacak.

8. Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde;

Büro Memuru (Genel)

Kapalı Depo Görevlisi

Şoför-Yük Taşıma

CNC Torna Tezgahı Operatörü

Satış Temsilcisi / Plasiyer

İç Mimar

Mimar

Liman işçisi

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

Ön Muhasebeci

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü

Lojistik Elemanı

Muhasebeci

Finans Uzmanı

Kasiyer

Bilgisayar Mühendisi

Gıda Mühendisi

Yazılım Mühendisi

Gıda Teknolojisi Teknikeri

Makine Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Ziraat Mühendisi

Sosyal Hizmet Uzmanı

Bilgisayar Programcısı

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Fizik Tedavi Teknikeri

Röntgen Teknisyeni (MR)

Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)

Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı

Başvuru şartları neler?

İŞKUR’a kayıtlı olmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı olmak şartları aranıyor.

Nasıl başvuru yaparım?

Başvuru yapmak için İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden girişinizi yapın. Ardından iş ilanları sekmesini tıklayın. Açılan pencerede “Meslek” yazan sekmeye ‘Trabzon İstihdam’ yazdığınızda karşınıza ilgili ilan çıkacaktır. Buradan gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.

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