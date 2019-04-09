2508 Kişiye İş Fırsatı! İşte Detaylar!

Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında çeşitli kadrolar için 2508 kişi alınacak. Alımların şartları ve detayları haberimizde!
İŞKUR’un resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile Trabzon İstihdam Fuarı için 2508 işçinin işe alınacağı duyuruldu. Birçok farklı kadronun yer aldığı ilanda farklı şartlar aranacak.
8. Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde;
- Büro Memuru (Genel)
- Kapalı Depo Görevlisi
- Şoför-Yük Taşıma
- CNC Torna Tezgahı Operatörü
- Satış Temsilcisi / Plasiyer
- İç Mimar
- Mimar
- Liman işçisi
- Plastik Mamuller İmal İşçisi
- Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
- Ön Muhasebeci
- Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
- Lojistik Elemanı
- Muhasebeci
- Finans Uzmanı
- Kasiyer
- Bilgisayar Mühendisi
- Gıda Mühendisi
- Yazılım Mühendisi
- Gıda Teknolojisi Teknikeri
- Makine Mühendisi
- Elektrik Mühendisi
- Endüstri Mühendisi
- Ziraat Mühendisi
- Sosyal Hizmet Uzmanı
- Bilgisayar Programcısı
- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
- Fizik Tedavi Teknikeri
- Röntgen Teknisyeni (MR)
- Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)
- Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
Başvuru şartları neler?
İŞKUR’a kayıtlı olmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı olmak şartları aranıyor.
Nasıl başvuru yaparım?
Başvuru yapmak için İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden girişinizi yapın. Ardından iş ilanları sekmesini tıklayın. Açılan pencerede “Meslek” yazan sekmeye ‘Trabzon İstihdam’ yazdığınızda karşınıza ilgili ilan çıkacaktır. Buradan gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.
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