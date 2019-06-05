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2500 TL Maaşla 1 Milyon 250 Bin Personel Alınacak!

İŞKUR, 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak 1 milyon 252 bin genci istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alımlar 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yapılacak ve gençler haftanın 3 günü bulundukları şehirde yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk, sosyal hizmetler gibi işlerde çalışarak yaz tatilinde 2500 TL kazanma şansı elde edecek.

2500 TL Maaşla 1 Milyon 250 Bin Personel Alınacak!

İŞKUR, 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak 1 milyon 252 bin genci istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alımlar 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yapılacak ve gençler haftanın 3 günü bulundukları şehirde yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk, sosyal hizmetler gibi işlerde çalışarak yaz tatilinde 2500 TL kazanma şansı elde edecek.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
2500 TL Maaşla 1 Milyon 250 Bin Personel Alınacak!

İŞKUR 'Sosyal Yardımlaşma Programı' kapsamında 1 milhyon 252 bin personel alımı yaparak, yaz tatili boyunca 2500 TL kazanmalarının yolunu açacak.

Üç ay sosyal program doğrultusunda  çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak.

Günlük 8 saat haftada 3 gün çalışacaklar

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.

Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

"Hem sosyalleş hem de para kazan"

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek.

Okullarının bulunduğu ilde çalışacaklar

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

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2500 tl maaşla milyon bin personel alınacak
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