2500-2750 TL maaşla BİM ve A101'e personel alımı yapılacak! İşte Başvuru Şartları...

BİM ve A101 marketler en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru şartları ve başvuru şekli haberimizde. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.​

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bim ile A101 marketler tarafından yayımlanan duyuruda alım yapılacak kadrolara şu şekilde yer verildi;

İşe Alım Asistanı

Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

Taze Gıda Personeli

Kasa Reyon Personeli

(Engelli) Mağaza Elemanı

Depo Personeli

Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları

Unlu Mamüller Personeli

Kozmetik Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Genel Başvuru

Mağaza Personeli

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

Yoğun çalışabilecek olmak,

Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.

Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek

Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen

Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek olan

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

BAŞVURU

İŞKUR ve BİM ve A101 kariyer sayfaları üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir.

BİM kariyer sayfası linki şu şekilde;

https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx

A101 kariyer sayfası linki şu şekilde;

https://www.a101.com.tr/kariyer

Linklieri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfalarda başvurunuzu yapın.

İŞKUR NEDİR?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.

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