2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...

İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yeni ilanlar yayımladı. Toplamda 2255 ilanda en az ilkokul mezunu olmak şartıyla yeni beden işçisi alımları yapacağını belirten İŞKUR, başvuru şart ve detaylarını da ilanlar üzerinde belirtti. Her firmanın onlarca iş alanı olup, bu alanda görev yapacak insanların engelli olması nedeniyle gerek üretim, gerekse yönetim birimlerinde onlara uygun işlerde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle haberimizde beden işçisi ile ilgili güncel ilanları belirttik.

Beden İşçisi Maaşları Ne Kadar?

Herhangi bir vasıfsız, mesleğiniz olmadan çalışmanız halinde büyük ihtimalle asgari ücret ve o firmanın çalışanlarına sağladığı imkanlardan ikramiye, yıllık izin, pirim, gibi ek kazançlarınız olacaktır.

BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

En az 'ilkokul' mezunu,

Sabıka Kaydı olmayan,

Ekip çalışmasına uyumlu,

Tertip ve düzene özen gösteren,

Kişisel temizliğine önem veren,

Kılık kıyafetine dikkat eden.

Başvuru yapabilmek ve İŞKUR'a ait tüm iş ilanlarını görüntülemek için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret ederek meslek ünvanına meslek adını yazmanız gerekmektedir.

BEDEN İŞÇİSİ KİMDİR?

Nitelik gerektirmeyen meslekler arasında geçen beden işçiliği kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beden İşçisi (Genel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Kişisel hazırlık yapmak,

Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak

Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak,

Yükleme, boşaltma yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beden İşçisi Ne İşe Yarar?

Her firmanın onlarca iş alanı olup, bu alanda görev yapacak insanların engelli olması nedeniyle gerek üretim, gerekse yönetim birimlerinde onlara uygun işlerde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Çünkü bazı engelli vatandaşlarımız yürüme özelliğini kaybetmiş olmaları nedeniyle işe tekerlekli sandalye ile gelmektedir.

Beden İşçisi İş İlanları Nerede Bulunur?

Engelli vatandaşlarımız çalışmak istemeleri halinde yapmaları gereken tek şey Türkiye İş Kurumu İşkur kayıtlarını yaptırmalarıdır. Kayıt yaptırarak sisteme giriş yaptığınızda Türkiye'nin her yerinde engelli beden işçisi arayan firmaları görebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz.

Neden Beden İşçisi Arıyorlar?

Uygulama güzel olmasına karşın aslında bir çok işverenin bunu severek yaptığını söyleyemeyiz. Çünkü kanunların emri ile yapmaktadır. 50'den fazla personelin çalıştığı firmalarda %3 oranında engelli ve %2 oranında ise eski hükümlü çalıştırması gerekmektedir. Bu durum sadece özel kurumlar için değil, aynı zamanda kamu kurumları da bu kanuna uymak zorundadır.