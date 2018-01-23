2 Farklı Belediye En Az İlköğretim Mezunu Personel Alıyor ! Son Başvuru: 24 Ocak 2018

Kayıhan Belediyesi ile Gürçeşme Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilköğretim mezunu toplamda 6 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanlıkları tarafından yayımlanan ilanlarda alınacak personeller için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların 24 Ocak tarihine kadar İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekmektedir.

Kayıhan Belediyesi Personel Alımı

Gürçeşme Belediyesi Personel Alımı

Kpsscafe.com.tr | Ankara