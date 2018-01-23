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2 Farklı Belediye En Az İlköğretim Mezunu Personel Alıyor ! Son Başvuru: 24 Ocak 2018

2 farklı belediye İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alıyor. İlanlara başvurular için son saatlere girildi. Peki personel alımlarına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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2 Farklı Belediye En Az İlköğretim Mezunu Personel Alıyor ! Son Başvuru: 24 Ocak 2018

2 farklı belediye İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alıyor. İlanlara başvurular için son saatlere girildi. Peki personel alımlarına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

23 Ocak 2018 Salı 16:43
2 Farklı Belediye En Az İlköğretim Mezunu Personel Alıyor ! Son Başvuru: 24 Ocak 2018

Kayıhan Belediyesi ile Gürçeşme Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilköğretim mezunu toplamda 6 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanlıkları tarafından yayımlanan ilanlarda alınacak personeller için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların 24 Ocak tarihine kadar İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekmektedir.

Kayıhan Belediyesi Personel Alımı

Gürçeşme Belediyesi Personel Alımı

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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