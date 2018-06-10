1423 Danışma, Dosyalama ve Büro Memuru Alımı-İŞKUR Aracılığıyla

İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla arda arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından büro ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi.

Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası üzerinden duyurulan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan alım ile büro memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 1170, toplamda 3660 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye genelinde kamu ile özel kuruluşlar bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak personeller için başvurular İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan yüzlerce ilanda danışmai dosyalama ve büro memuru kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak personellerin en az ilkokul mezunu olması, diksiyonu düzgün olması, iletişim becerileri yüksek olması, ofis içindeki araç ve gereçleri aktif şekilde kullanabilecek olması, bilgisayar bilgisinin olması gibi genel şartlar aranmaktadır.

Öte yandan bazı ilanlarda tecrübe şartı aranmazken bazı özel kuruluşlar başvuru için tecrübe şartı aramaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular yine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresleri üzerinden müracaatlarını yapması gerekmektedir.

200 Dosyalama memuru alım ilanı için: https://goo.gl/giXRjc

53 Danışma memuru alım ilanı için: https://goo.gl/qqgPbo

1170 büro memuru alımı ilanları için: https://goo.gl/G2DoMh

Bağlantı adreslerini kopyalayarak yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu adres üzerinden yapın.

MEMUR, PERSONEL, ASKER VE POLİS ALIMI İLANI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER