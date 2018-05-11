14 Belediye KPSS'siz 194 Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

İŞKUR aracılığıyla belediyelere çok sayıda personel alınıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda belediyeler, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacakları ve başvuruların da İŞKUR aracılığıyla yapılacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda 14 farklı belediye toplamda 20 kadroya KPSS şartı olmadan 194 adet personel alımı yapıyor.

ALIM YAPAN BELEDİYELER

ÇİVRİL BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

IŞIKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANAKENT

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BAĞILLI BELEDİYESİ



ALIM YAPILAN KADROLAR

Beden İşçisi (Genel)

Bahçıvan

Beden İşçisi (Temizlik)

Greyder Operatörü

Çöpçü

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)

Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson)

Mutfak Şefi

Cankurtaran

Mutfak Görevlisi

Kasiyer

Barmen-Barmaid

Aşçı Yardımcısı

Servis Komisi

Bulaşıkçı (Stevard)

Temizlik Görevlisi

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı

Şoför (Yolcu Taşıma)

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda her kadro için farklı başvuru şartı istendiği belirtilirken adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmaları istendi. Bazı kadorlar için de eğitim şartı aranmıyor. Öte yandan hiç bir kadro için KPSS şartı da aranmıyor.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan vatandaşlar, aşağıdaki linki yeni sekmede açıp verilen adımları izleyerek başvurularını yapabilirler.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada arama kutucukları kısmında bulunan İŞYERİ Unvanı kısmına BELEDİYE yazın ve ARA butonuna tıklayın. Belediyelerin ilanları aşağıdaki kısımda sıralanacaktır. İlanlara tıklayarak sayfanın en altından başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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