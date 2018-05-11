14 Belediye KPSS'siz 194 Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

İŞKUR aracılığıyla belediyelere çok sayıda personel alınıyor.
Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda belediyeler, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacakları ve başvuruların da İŞKUR aracılığıyla yapılacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanlarda 14 farklı belediye toplamda 20 kadroya KPSS şartı olmadan 194 adet personel alımı yapıyor.
ALIM YAPAN BELEDİYELER
- ÇİVRİL BELEDİYESİ
- AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- IŞIKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANAKENT
- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- BAĞILLI BELEDİYESİ
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden İşçisi (Genel)
- Bahçıvan
- Beden İşçisi (Temizlik)
- Greyder Operatörü
- Çöpçü
- Beden İşçisi (Genel)
- Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)
- Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson)
- Mutfak Şefi
- Cankurtaran
- Mutfak Görevlisi
- Kasiyer
- Barmen-Barmaid
- Aşçı Yardımcısı
- Servis Komisi
- Bulaşıkçı (Stevard)
- Temizlik Görevlisi
- Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı
- Şoför (Yolcu Taşıma)
- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda her kadro için farklı başvuru şartı istendiği belirtilirken adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmaları istendi. Bazı kadorlar için de eğitim şartı aranmıyor. Öte yandan hiç bir kadro için KPSS şartı da aranmıyor.
BAŞVURU ŞEKLİ
İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan vatandaşlar, aşağıdaki linki yeni sekmede açıp verilen adımları izleyerek başvurularını yapabilirler.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
Açılan sayfada arama kutucukları kısmında bulunan İŞYERİ Unvanı kısmına BELEDİYE yazın ve ARA butonuna tıklayın. Belediyelerin ilanları aşağıdaki kısımda sıralanacaktır. İlanlara tıklayarak sayfanın en altından başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
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