Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

114 Bin 241 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yüz binlerce personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolara, farklı mezuniyet şartına göre personel alımı yapıldığı belirtildi.

banner396

114 Bin 241 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yüz binlerce personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolara, farklı mezuniyet şartına göre personel alımı yapıldığı belirtildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:42
114 Bin 241 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yeni ilanlar yayımlandı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı kadro ve unvanlarda, farklı mezuniyet şartına göre kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlarda okur yazar, ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. 1000'den fazla pozisyona yapılan personel alımı için müracaatlar Türkiye İş Kurumu resmi web sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için ise aranan genel şart İŞKUR'a kayıtlı olmak ve işsiz olmak.

KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Türkiye İş Kurumu web sayfası iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda farklı kuruluşlar ve özel işyerleri, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 114 bin 241 adet personel alımı yaptığını duyurdu. 

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN 30 POZİSYON

  • Beden İşçisi (Genel)  Alım Sayısı:  26120
  • Temizlik Görevlisi  Alım Sayısı:  4888
  • Garson (Servis Elemanı)   Alım Sayısı: 4087
  • Satış Danışmanı / Uzmanı  Alım Sayısı:  3953
  • Güvenlik Görevlisi  Alım Sayısı:  3566
  • Makineci (Dikiş)  Alım Sayısı:  2750
  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı Alım Sayısı:   2148
  • Kasiyer  Alım Sayısı:  1932
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi  Alım Sayısı:  1813
  • Reyon Görevlisi  Alım Sayısı:  1656
  • Şoför-Yük Taşıma  Alım Sayısı:  1502
  • Ön Muhasebeci  Alım Sayısı:  1279
  • Elektrikçi (Genel)  Alım Sayısı:  1274
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı  Alım Sayısı:  1229
  • Büro Memuru (Genel)  Alım Sayısı:  1092
  • Konfeksiyon İşçisi  Alım Sayısı:  1050
  • Bulaşıkçı (Stevard)  Alım Sayısı:  1014
  • Forklift Operatörü  Alım Sayısı:  887
  • Beden İşçisi (İnşaat)  Alım Sayısı:  850
  • Aşçı  Alım Sayısı:  787
  • Aşçı Yardımcısı Alım Sayısı:   783
  • Paketleme işçisi  Alım Sayısı:  777
  • Ambar/Depo Görevlisi  Alım Sayısı:  694
  • CNC Torna Tezgahı Operatörü  Alım Sayısı:  671
  • Kalite Kontrolcü  Alım Sayısı:  635
  • Beden İşçisi (Temizlik)  Alım Sayısı:  626
  • Perakende Satış Elemanı (Gıda)  Alım Sayısı:  619
  • Servis Komisi  Alım Sayısı:  594
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı  Alım Sayısı:  565
  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)   Alım Sayısı: 523

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapmak için istenen mezuniyet şartı: En az okur yazar olmak, Başvuru yapacak adayların yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmesi, yapacağı görevi icra etmesine engel bir sağlık sorunu olmaması, takım çalışmasına uyum sğalayacak olması gibi genel şartlar aranmaktadır. 

BAŞVURU EKRANI

İlanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Bşavuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını yapması gerekmektedir. 

https://goo.gl/KaD4r1

Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu bulun ve üzerini tıklayarak alım yapılan illere gidin. Açılacak yeni sayfada aşağı kısımda ilanlar sıralanacaktır. Burada ilanları tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ----->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Personel AlımıKamu Personeli AlımıMemur AlımıLise Mezunu Personel Alımıİşkur İlanlarıIşkur Iş Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Belediye KPSS'siz 194 Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları
14 Belediye KPSS'siz 194 Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları
BİM İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımladı: 525 Personel Alımı
BİM İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımladı: 525 Personel Alımı
En Az İlkokul Mezunu 110 Geçici İşçi Alım İlanı Bugün Yayımlandı
En Az İlkokul Mezunu 110 Geçici İşçi Alım İlanı Bugün Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim