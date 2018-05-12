114 Bin 241 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yeni ilanlar yayımlandı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı kadro ve unvanlarda, farklı mezuniyet şartına göre kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlarda okur yazar, ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. 1000'den fazla pozisyona yapılan personel alımı için müracaatlar Türkiye İş Kurumu resmi web sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için ise aranan genel şart İŞKUR'a kayıtlı olmak ve işsiz olmak.

KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Türkiye İş Kurumu web sayfası iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda farklı kuruluşlar ve özel işyerleri, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 114 bin 241 adet personel alımı yaptığını duyurdu.

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN 30 POZİSYON

Beden İşçisi (Genel) Alım Sayısı: 26120

26120 Temizlik Görevlisi Alım Sayısı: 4888

4888 Garson (Servis Elemanı) Alım Sayısı: 4087

4087 Satış Danışmanı / Uzmanı Alım Sayısı: 3953

3953 Güvenlik Görevlisi Alım Sayısı: 3566

3566 Makineci (Dikiş) Alım Sayısı: 2750

2750 Turizm Ve Otelcilik Elemanı Alım Sayısı: 2148

2148 Kasiyer Alım Sayısı: 1932

1932 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alım Sayısı: 1813

1813 Reyon Görevlisi Alım Sayısı: 1656

1656 Şoför-Yük Taşıma Alım Sayısı: 1502

1502 Ön Muhasebeci Alım Sayısı: 1279

1279 Elektrikçi (Genel) Alım Sayısı: 1274

1274 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Alım Sayısı: 1229

1229 Büro Memuru (Genel) Alım Sayısı: 1092

1092 Konfeksiyon İşçisi Alım Sayısı: 1050

1050 Bulaşıkçı (Stevard) Alım Sayısı: 1014

1014 Forklift Operatörü Alım Sayısı: 887

887 Beden İşçisi (İnşaat) Alım Sayısı: 850

850 Aşçı Alım Sayısı: 787

787 Aşçı Yardımcısı Alım Sayısı: 783

783 Paketleme işçisi Alım Sayısı: 777

777 Ambar/Depo Görevlisi Alım Sayısı: 694

694 CNC Torna Tezgahı Operatörü Alım Sayısı: 671

671 Kalite Kontrolcü Alım Sayısı: 635

635 Beden İşçisi (Temizlik) Alım Sayısı: 626

626 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Alım Sayısı: 619

619 Servis Komisi Alım Sayısı: 594

594 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Alım Sayısı: 565

565 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Alım Sayısı: 523

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapmak için istenen mezuniyet şartı: En az okur yazar olmak, Başvuru yapacak adayların yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmesi, yapacağı görevi icra etmesine engel bir sağlık sorunu olmaması, takım çalışmasına uyum sğalayacak olması gibi genel şartlar aranmaktadır.

BAŞVURU EKRANI

İlanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Bşavuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/KaD4r1

Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu bulun ve üzerini tıklayarak alım yapılan illere gidin. Açılacak yeni sayfada aşağı kısımda ilanlar sıralanacaktır. Burada ilanları tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

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