114 Bin 241 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Mayıs 2018 İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yeni ilanlar yayımlandı.
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı kadro ve unvanlarda, farklı mezuniyet şartına göre kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlarda okur yazar, ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. 1000'den fazla pozisyona yapılan personel alımı için müracaatlar Türkiye İş Kurumu resmi web sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için ise aranan genel şart İŞKUR'a kayıtlı olmak ve işsiz olmak.
KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?
Türkiye İş Kurumu web sayfası iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda farklı kuruluşlar ve özel işyerleri, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 114 bin 241 adet personel alımı yaptığını duyurdu.
EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN 30 POZİSYON
- Beden İşçisi (Genel) Alım Sayısı: 26120
- Temizlik Görevlisi Alım Sayısı: 4888
- Garson (Servis Elemanı) Alım Sayısı: 4087
- Satış Danışmanı / Uzmanı Alım Sayısı: 3953
- Güvenlik Görevlisi Alım Sayısı: 3566
- Makineci (Dikiş) Alım Sayısı: 2750
- Turizm Ve Otelcilik Elemanı Alım Sayısı: 2148
- Kasiyer Alım Sayısı: 1932
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alım Sayısı: 1813
- Reyon Görevlisi Alım Sayısı: 1656
- Şoför-Yük Taşıma Alım Sayısı: 1502
- Ön Muhasebeci Alım Sayısı: 1279
- Elektrikçi (Genel) Alım Sayısı: 1274
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Alım Sayısı: 1229
- Büro Memuru (Genel) Alım Sayısı: 1092
- Konfeksiyon İşçisi Alım Sayısı: 1050
- Bulaşıkçı (Stevard) Alım Sayısı: 1014
- Forklift Operatörü Alım Sayısı: 887
- Beden İşçisi (İnşaat) Alım Sayısı: 850
- Aşçı Alım Sayısı: 787
- Aşçı Yardımcısı Alım Sayısı: 783
- Paketleme işçisi Alım Sayısı: 777
- Ambar/Depo Görevlisi Alım Sayısı: 694
- CNC Torna Tezgahı Operatörü Alım Sayısı: 671
- Kalite Kontrolcü Alım Sayısı: 635
- Beden İşçisi (Temizlik) Alım Sayısı: 626
- Perakende Satış Elemanı (Gıda) Alım Sayısı: 619
- Servis Komisi Alım Sayısı: 594
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Alım Sayısı: 565
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Alım Sayısı: 523
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapmak için istenen mezuniyet şartı: En az okur yazar olmak, Başvuru yapacak adayların yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmesi, yapacağı görevi icra etmesine engel bir sağlık sorunu olmaması, takım çalışmasına uyum sğalayacak olması gibi genel şartlar aranmaktadır.
BAŞVURU EKRANI
İlanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Bşavuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını yapması gerekmektedir.
https://goo.gl/KaD4r1
Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu bulun ve üzerini tıklayarak alım yapılan illere gidin. Açılacak yeni sayfada aşağı kısımda ilanlar sıralanacaktır. Burada ilanları tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
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