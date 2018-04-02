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10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları

10 farklı banka, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 598 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Peki hangi bankalar personel alımı yapıyor? Hangi pozisyonlara banka personeli alımı yapılıyor?

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10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları

10 farklı banka, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 598 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Peki hangi bankalar personel alımı yapıyor? Hangi pozisyonlara banka personeli alımı yapılıyor?

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:44
10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları

Farklı bankalar, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunları arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası üzerinden ilan yayımlayan bankalar, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplamda 600 personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlardan bazılarına başvuru için son günlere girilirken bazı ilanlar da bugün yayımlandı. İlanlara başvurular ise internet üzerinden İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır.

ALIM YAPAN BANKALAR VE ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

  • DENİZBANK A Ş: SATIŞ DANIŞMANI/UZMANI, DİREKT SATIŞ UZMANI, SATIŞ DESTEK UZMANI, SATIŞ TEMSİLCİSİ, BÜRO MEMURU
  • ING BANK ANONİM ŞİRKETİ: ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
  • BURGAN BANK A.Ş.: BEDEN İŞÇİSİ
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ: BÜRO MEMURU,
  • FİBABANKA AŞ GENEL MÜD : BANKACILIK MESLEK ELEMANI
  • AKBANK T.A.Ş: BÜRO MEMURU, SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI, BANKACILIK MESLEK ELEMANI
  • FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ : BÜRO MEMURU, SATIŞ DANIŞMANI / UZMANI, BANKACILIK MESLEK ELEMANI,
  • ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ : ZİRAAT MÜHENDİSİ,
  • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. : BEDEN İŞÇİSİ
  • ŞEKERBANK T.A.Ş.: BÜRO MEMURU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Her banka, alım yaptığı pozisyon için farklı başvuru şartı aramaktadır. Bu nedenle aşağıdaki linkten istediğiniz tüm pozisyonlara bakabilirsiniz. Ancka tüm pozisyonlar için istenen genel şartlar şu şekilde;

Rn az lise mezunu olması, kendine güvenen, diksiyonu düzgün, takım çalışmasına uyumlu, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, Office programlarını kullanabilen tecrübeli ve tecrübesiz adaylar.

BAŞVURU

Bankaların en az lise mezunu personel alımına başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Bağlantı aresi açıldığında İşyeri Umvanı yazan bir yer göreceksiniz. Oraya BANK yazın ve ARA Butonuna tıklayın.İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İstediğiniz ilanlara buradan başvuru yapabileceksiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

TÜM MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

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KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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