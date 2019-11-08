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Yılın son magazin bombası! Ünlü çifti "büyü" mü ayırdı?

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın 3 yıllık evliliği tek ceselde bitti. Boşanma sonrası ayrılık nedenini bilmediğini söyleyen Odabaş, eşine büyü yapıldığını iddia edildi.

Yılın son magazin bombası! Ünlü çifti "büyü" mü ayırdı?

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın 3 yıllık evliliği tek ceselde bitti. Boşanma sonrası ayrılık nedenini bilmediğini söyleyen Odabaş, eşine büyü yapıldığını iddia edildi.

08 Kasım 2019 Cuma 10:12
Yılın son magazin bombası! Ünlü çifti "büyü" mü ayırdı?

Adliye çıkışı TV8 muhabiri Ayhan Oral’la sohbet eden Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar” dedi. Odabaş’ın bu sözleri, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, önceki gün Bebek’te görüntülenen Işın Karaca, Odabaş’ın sözlerini haber yapan muhabire tepki gösterdi. Şarkıcı, “Sen benimle hiç konuşma, çok ayıp ediyorsun. Seninle muhabbetim bitmiştir” diyerek sitem etti.

Delirmiş olabilir misiniz
Işın Karaca, büyü iddiasıyla ilgili sorulara tepki gösterdi: “Ne büyüsü arkadaşlar! Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Son derece normal bir boşanma, insanlar küser, insanlar boşanır. Hayat devam ediyor. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum.”

Ünlü şarkıcıya Tuğrul Odabaş’ın “Mia benim kızım” açıklaması hakkında ne düşündüğü de soruldu. Karaca şöyle yanıt verdi: “Yukarıda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Tabii ki onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar. Karışacak bir şey yok yani.”

İlişkide bir şeyler bitti
Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’ın “Neden ayrıldığımızı bilmiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Ben neden boşandığımı biliyorum. O da biliyordur canım, neden bilmesin” dedi. Ünlü şarkıcı, boşanma nedeninin ihanet ya da maddi sorunlar olmadığını söyledi...

“Türetmekte şahanesiniz yani. Adama dediniz ki aldatmış, aldatma yok. Para sıkıntısı da yok. İlişkilerde bir süre sonra bir şeyler bitiyor, bizde de bitti. Bu kadar basit. Kavga ettiğimiz, söylediğimiz bir şey yok. Ben çok sıkılınca, çok bunalınca o da çok sıkılıp bunalıyor haliyle. Ben bunu istemedim.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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