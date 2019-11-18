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Yılın İlk Ara Tatilinde Öğrenciler Renklerin Gücünden İlham Alıyor

Adel, birbirinden renkli ve yaratıcı ürünleriyle yılın ilk ara tatilinde öğrencilere renklerle dolu bir dünya sunuyor

Yılın İlk Ara Tatilinde Öğrenciler Renklerin Gücünden İlham Alıyor

Adel, birbirinden renkli ve yaratıcı ürünleriyle yılın ilk ara tatilinde öğrencilere renklerle dolu bir dünya sunuyor

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:38
Yılın İlk Ara Tatilinde Öğrenciler Renklerin Gücünden İlham Alıyor

West Chester ve Delaware Üniversitesi’nde yürütülen araştırmaya göre*, çocukların boş vakitlerinde sanatla ilgilenmeleri, yazım ve çizimle uğraşmaları, okuma yazma, matematik veya dil gibi bazı genel becerilerinin gelişmelerini hızlandırıyor, stres seviyelerinin azalmasına yardımcı oluyor. Türkiye’de kırtasiye denince ilk akla gelen ve nesillerin gelişimine eşlik eden Adel Kalemcilik ise 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan yarıyıl tatilinde öğrencileri yaratıcılığa teşvik ediyor. Kaliteli, güvenli ve ulaşılabilir ürünleriyle çocukların düş gücünü kullanarak kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan şirket, yılın ilk ara tatilinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Her bütçeye uygun, kaliteli ve güvenli Adel ürünleri hem ailelerin bütçesini yormuyor hem de öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştiriyor.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, “Yeni eğitim öğretim sistemiyle birlikte bilgiye ve yetkinliğe çağın gereklilikleri doğrultusunda yüksek seviyede önem veren bir yaklaşım benimseniyor. Adel Kalemcilik olarak biz de gelecek nesillerin hayatlarına, kaliteli, yaratıcılığı tetikleyen ve ergonomik ürünlerimizle dokunabilmek için öğrencilerin hem okul dönemlerinde hem de tatil dönemlerinde yaratıcılıklarını artıracak, onları geliştirecek ürünleri onların beğenisine sunuyoruz. 8 ana grupta, 1.000‘e yakın ürün çeşidimizi aynı fabrika içinde üretme yeteneğine sahip, dünyadaki sayılı üreticilerden biri olarak portföyümüzdeki 3 bin 800’e yakın ürün çeşidi ile tüketicilerin artan ürün çeşitliliği taleplerini karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Yarıyıl tatili Adel ile renklenecek

Rahat ve yumuşak kullanımı ile Adel Pastel Boyalar, yaratıcılığını harekete geçirmek isteyen tüm çocukları renklerin dünyasına davet ediyor. Yoğun bir ders dönemine renkli bir mola vermek isteyen öğrenciler, pastel boyalarla yaratıcılıklarını ortaya koyarken, ufalanmadan temiz kullanım sağlayan Adel Pastel Boyalar da ailelerini mutlu ediyor.

Eğlenceli kullanımı ve birbirinden canlı renkleri ile Adel suluboyalar, kağıt üzerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Çocuklar Adel suluboyaların renk örtücülüğüne bayılıyor ve renkleri tek tek kullanabildikleri gibi, karıştırarak da zengin çeşitlemeler elde edebiliyor.

Suda çözünebilir, yüksek kaliteli ve parlak renklere sahip olan Adel Parmak Boyaları ise çocuklara kağıdın ötesinde bir dünya sunarak, karton ve seramik üzerinde de renklerden eserler yaratmalarını sağıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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