Yeraltı Şehirlerini Keşfe Hazır mısınız?

Türkiye’nin turizm portalı Tatilsepeti bu defa yeraltına iniyor ve Indiana Jones filmlerini aratmayacak bir maceraya davet ediyor. Bazen doğal afetlerden korunmak için bir sığınak, bazen düşmandan saklanmak, bazen de kutsal bir nedene hizmet etmek için kurulan yeraltı şehirleri gizemli bir dünyanın kapısını aralıyor. Türkiye’de Kapadokya’dan Kars’a; yurt dışında Ürdün’den Polonya’ya kadar yeraltı şehirlerini keşfetmeye hazır olun!

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir’e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu yeraltı şehrinin tarihi MÖ 8’inci yüzyıla uzanıyor. 18 kattan oluşan Derinkuyu, havalandırma şaftları, kuyular, mutfaklar, okullar, yağ depoları, hamamlar, şaraphane ve 20 bin kişilik bir yaşam alanı ile adeta bağımsız bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Saldırı riskine karşı, şehrin her girişi, tek yönlü olarak yuvarlak taş kapılarla kapatılabiliyor.

Kaymaklı Yeraltı Şehri

Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen yeraltı yerleşimlerinden biri olan Kaymaklı, 1964 yılında ziyarete açıldı. Toplam sekiz kattan oluşan bu şehrin yalnızca ilk dört katı ziyarete açık. 5 bin kişinin yaşamasına olanak veren şehir, ziyaretçilerini ağırladığı dördüncü katında yerin 20 kilometre derininde müthiş bir adrenalin yaratıyor.

Ağırnas Yeraltı Şehri

Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 35-40 dakikada ulaşılabilen Ağırnas, Mimar Sinan’ın doğum yeri olan tarihi Ağırnas kasabasında kurulu. Yakın zamanda restore edilerek turizme kazandırılan bu şehir, Kayseri’nin en önemli ziyaret noktalarından.

Mucur Yeraltı Şehri

Kırşehir’in en önemli turistik adreslerinden biri olan Mucur Yeraltı Şehri, tüf kayaların oyulmasıyla inşa edildi. Bazı bölümleri üç kata kadar inen bu şehrin, Erken Hıristiyanlık döneminde sığınma amaçlı yapıldığı biliniyor.

Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri

Yozgat şehir merkezine üç kilometre uzaklıktaki Çeşka Kalesi, Bizans döneminden kalma izlere ve eserlere sahip. Üç ayrı girişi olan bu şehri gezerken nişleri, galerilerle birbirine bağlanan odaları ve büyüklü küçüklü kaya mezarlarını görebilirsiniz.

Ani Mağaraları

Kars’ta Ocaklı köyü yakınlarındaki Ani Harabeleri çevresinde yer alan Ani mağaralarında 823 yapı ve mağara bulunuyor. Bostan deresinin iki yakasındaki tüf kayalıklara oyulan bu mağaralar, mezar, depo ve ev gibi çok çeşitli amaçlarla kullanıldı.

Petra, Ürdün

Petra, güney Ürdün dağlarına yontulmuş kaya mezarları ile dünyanın en ihtişamlı antik yapıları arasında yer alıyor. 20 bin kişiye ev sahipliği yaptığı düşünülen Petra antik kenti, kumtaşı yamaçların göz kamaştırıcı tapınaklara ve mezarlara çevrildiği bir alan sunuyor. Petra'nın en önemli yapısını, 40 metre yüksekliğe sahip Al Khazneh veya Hazine cephesi oluşturuyor.

Wieliczka, Polonya

Polonya'nın Wieliczka Tuz Madeni, Krakow'un eteklerinde yer alan büyük bir yer altı odası olarak ziyaretçilerini büyülüyor. Wieliczka'nın tarihi, kaya tuzu bulmak için açıldığı 1200'lü yıllara dayanıyor. Madenin içinde odalar, salonlar, kilise ve sayısız heykel yer alıyor. Maden toplam 300 kilometre yürüyüş alanından oluşuyor. 3 binden fazla galeri bulunuyor.

Naours, Fransa

Kuzey Fransa'nın ünlü yeraltı şehri Naours, iki kilometre uzunluğundaki tüneller ve sayıları 300'ü aşan insan yapımı odalardan oluşuyor. Yerin 100 metre altında kalan yapının inşası MS. 3’üncü yüzyıla dayanıyor. Orta Çağ savaşları ve istilaları sırasında saklanma yeri olarak kullanmaya başladıktan sonra halk tarafından yeraltı köyüne dönüştürülmüş. 3 bin kişi için yeterli alana sahip şehirde, şapeller, ahırlar, kuyular ve fırınlar bulunuyor.

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