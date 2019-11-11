Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102687
ALTIN
272.488
DOLAR
5.7807
STERLIN
7.3989
EURO
6.3723
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Yeraltı Şehirlerini Keşfe Hazır mısınız?

Türkiye’nin turizm portalı Tatilsepeti, seyahat severleri Indiana Jones filmlerini aratmayacak bir maceraya çıkartıyor. Dünyanın en önemli yeraltı şehirlerinde yeni bir dünyayı keşfetmeye hazır olun! Kapadokya’da Kaymaklı, Ürdün’de Petra, Polonya’da Wieliczka yeraltı şehirleri; sığınaklar, hamamlar ve tapınaklarıyla adrenalin dolu bir dünyanın kapısını aralıyor.

Yeraltı Şehirlerini Keşfe Hazır mısınız?

Türkiye’nin turizm portalı Tatilsepeti, seyahat severleri Indiana Jones filmlerini aratmayacak bir maceraya çıkartıyor. Dünyanın en önemli yeraltı şehirlerinde yeni bir dünyayı keşfetmeye hazır olun! Kapadokya’da Kaymaklı, Ürdün’de Petra, Polonya’da Wieliczka yeraltı şehirleri; sığınaklar, hamamlar ve tapınaklarıyla adrenalin dolu bir dünyanın kapısını aralıyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:42
Yeraltı Şehirlerini Keşfe Hazır mısınız?

Türkiye’nin turizm portalı Tatilsepeti bu defa yeraltına iniyor ve Indiana Jones filmlerini aratmayacak bir maceraya davet ediyor. Bazen doğal afetlerden korunmak için bir sığınak, bazen düşmandan saklanmak, bazen de kutsal bir nedene hizmet etmek için kurulan yeraltı şehirleri gizemli bir dünyanın kapısını aralıyor. Türkiye’de Kapadokya’dan Kars’a; yurt dışında Ürdün’den Polonya’ya kadar yeraltı şehirlerini keşfetmeye hazır olun!

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir’e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu yeraltı şehrinin tarihi MÖ 8’inci yüzyıla uzanıyor. 18 kattan oluşan Derinkuyu, havalandırma şaftları, kuyular, mutfaklar, okullar, yağ depoları, hamamlar, şaraphane ve 20 bin kişilik bir yaşam alanı ile adeta bağımsız bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Saldırı riskine karşı, şehrin her girişi, tek yönlü olarak yuvarlak taş kapılarla kapatılabiliyor.

Kaymaklı Yeraltı Şehri

Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen yeraltı yerleşimlerinden biri olan Kaymaklı, 1964 yılında ziyarete açıldı. Toplam sekiz kattan oluşan bu şehrin yalnızca ilk dört katı ziyarete açık. 5 bin kişinin yaşamasına olanak veren şehir, ziyaretçilerini ağırladığı dördüncü katında yerin 20 kilometre derininde müthiş bir adrenalin yaratıyor.

Ağırnas Yeraltı Şehri

Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 35-40 dakikada ulaşılabilen Ağırnas, Mimar Sinan’ın doğum yeri olan tarihi Ağırnas kasabasında kurulu. Yakın zamanda restore edilerek turizme kazandırılan bu şehir, Kayseri’nin en önemli ziyaret noktalarından.

Mucur Yeraltı Şehri

Kırşehir’in en önemli turistik adreslerinden biri olan Mucur Yeraltı Şehri, tüf kayaların oyulmasıyla inşa edildi. Bazı bölümleri üç kata kadar inen bu şehrin, Erken Hıristiyanlık döneminde sığınma amaçlı yapıldığı biliniyor.

Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri

Yozgat şehir merkezine üç kilometre uzaklıktaki Çeşka Kalesi, Bizans döneminden kalma izlere ve eserlere sahip. Üç ayrı girişi olan bu şehri gezerken nişleri, galerilerle birbirine bağlanan odaları ve büyüklü küçüklü kaya mezarlarını görebilirsiniz.

Ani Mağaraları

Kars’ta Ocaklı köyü yakınlarındaki Ani Harabeleri çevresinde yer alan Ani mağaralarında 823 yapı ve mağara bulunuyor. Bostan deresinin iki yakasındaki tüf kayalıklara oyulan bu mağaralar, mezar, depo ve ev gibi çok çeşitli amaçlarla kullanıldı.

Petra, Ürdün

Petra, güney Ürdün dağlarına yontulmuş kaya mezarları ile dünyanın en ihtişamlı antik yapıları arasında yer alıyor. 20 bin kişiye ev sahipliği yaptığı düşünülen Petra antik kenti, kumtaşı yamaçların göz kamaştırıcı tapınaklara ve mezarlara çevrildiği bir alan sunuyor. Petra'nın en önemli yapısını, 40 metre yüksekliğe sahip Al Khazneh veya Hazine cephesi oluşturuyor.

Wieliczka, Polonya

Polonya'nın Wieliczka Tuz MadeniKrakow'un eteklerinde yer alan büyük bir yer altı odası olarak ziyaretçilerini büyülüyor. Wieliczka'nın tarihi, kaya tuzu bulmak için açıldığı 1200'lü yıllara dayanıyor. Madenin içinde odalar, salonlar, kilise ve sayısız heykel yer alıyor. Maden toplam 300 kilometre yürüyüş alanından oluşuyor. 3 binden fazla galeri bulunuyor.

Naours, Fransa

Kuzey Fransa'nın ünlü yeraltı şehri Naours, iki kilometre uzunluğundaki tüneller ve sayıları 300'ü aşan insan yapımı odalardan oluşuyor. Yerin 100 metre altında kalan yapının inşası MS. 3’üncü yüzyıla dayanıyor. Orta Çağ savaşları ve istilaları sırasında saklanma yeri olarak kullanmaya başladıktan sonra halk tarafından yeraltı köyüne dönüştürülmüş. 3 bin kişi için yeterli alana sahip şehirde, şapeller, ahırlar, kuyular ve fırınlar bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeraltı şehirlerini keşfe hazır mısınız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!
Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!
Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor
Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim