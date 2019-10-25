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Yazdan kalma bir hafta sonuna hazır mısınız?

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin 4'te 3'ü yazdan kalma bir haftasonu geçirecek. Yaklaşan kış mevsimi öncesi güneşli gümnlerin keyfini çıkarmak için bu son şans olabilir.

Yazdan kalma bir hafta sonuna hazır mısınız?

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin 4'te 3'ü yazdan kalma bir haftasonu geçirecek. Yaklaşan kış mevsimi öncesi güneşli gümnlerin keyfini çıkarmak için bu son şans olabilir.

25 Ekim 2019 Cuma 10:17
Yazdan kalma bir hafta sonuna hazır mısınız?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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