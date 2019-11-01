yabancı dizi merakı dünyayı türk dekorasyonuna yöneltti

Türkiye’ de züccaciye sektörü pozitif bir ivme kazanırken Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri mutfak eşyaları ve ev dekorasyon ürünlerinde tercihini ülkemizden yana kullanıyor. Türk dizilerinin dünya üzerindeki yüksek satış rakamı, ülkemizdeki ev ve mutfak eşyalarına olan ilgiyi de arttırıyor. Böylelikle züccaciye sektöründe ihracat rakamları artış göstermeye devam ederken, sektöre yönelik olarak düzenlenen fuarlar ülke tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ülkemizde ev dekorasyon ve mutfak ürünleri sektöründeki ihracat rakamları gün geçtikçe artarken 14- 17 Kasım tarihleri arasında ülkemizin en önemli markalarıyla sektör profesyonellerinin bir araya geleceği 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici& Markalar Fuarı Home Concept İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin ekonomik anlamda uluslararası pazarlara açılmasını sağlayan fuar, Türk üretiminin kalitesini ve başarısını da dünya pazarında sergileyecek.Sektördeki en yeni ürünlerin sergileneceği fuarda; Türk üreticilerin tasarladığı en şık ürünler Ortadoğu’dan, Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile buluşacak.

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