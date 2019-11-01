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Yabancı Dizi Merakı Dünyayı Türk Dekorasyonuna Yöneltti

Türkiye dizi ve film ihracatında son 16 yılda 156 ülkeden 500 milyon seyirciye ulaşırken, Türk dizilerine olan ilgi Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’ ya kadar devam ediyor. Türk dizilerinin yurt dışında büyük ilgi görmesi, ev ve mutfak ürünleri sektörünü de olumlu yönde etkiliyor. 2019 Eylül ayında metalden mamul sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 2018 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 11,21 oranında artarak 63 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörde Eylül ayında en çok ihracatımız Mısır’a oldu. Sektördeki ihracat başarısı tüm dünyada ses getiren ülkemiz 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici& Markalar Fuarı Home Concept’ le birlikte uluslararası ticaretin ve Türk üretiminin dünyaya açılan kapısı olacak.

Yabancı Dizi Merakı Dünyayı Türk Dekorasyonuna Yöneltti

Türkiye dizi ve film ihracatında son 16 yılda 156 ülkeden 500 milyon seyirciye ulaşırken, Türk dizilerine olan ilgi Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’ ya kadar devam ediyor. Türk dizilerinin yurt dışında büyük ilgi görmesi, ev ve mutfak ürünleri sektörünü de olumlu yönde etkiliyor. 2019 Eylül ayında metalden mamul sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 2018 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 11,21 oranında artarak 63 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörde Eylül ayında en çok ihracatımız Mısır’a oldu. Sektördeki ihracat başarısı tüm dünyada ses getiren ülkemiz 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici& Markalar Fuarı Home Concept’ le birlikte uluslararası ticaretin ve Türk üretiminin dünyaya açılan kapısı olacak.

01 Kasım 2019 Cuma 11:09
Yabancı Dizi Merakı Dünyayı Türk Dekorasyonuna Yöneltti

Türkiye’ de züccaciye sektörü pozitif bir ivme kazanırken Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri mutfak eşyaları ve ev dekorasyon ürünlerinde tercihini ülkemizden yana kullanıyor. Türk dizilerinin dünya üzerindeki yüksek satış rakamı, ülkemizdeki ev ve mutfak eşyalarına olan ilgiyi de arttırıyor. Böylelikle züccaciye sektöründe ihracat rakamları artış göstermeye devam ederken, sektöre yönelik olarak düzenlenen fuarlar ülke tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ülkemizde ev dekorasyon ve mutfak ürünleri sektöründeki ihracat rakamları gün geçtikçe artarken 14- 17 Kasım tarihleri arasında ülkemizin en önemli markalarıyla sektör profesyonellerinin bir araya geleceği 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici& Markalar Fuarı Home Concept İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin ekonomik anlamda uluslararası pazarlara açılmasını sağlayan fuar, Türk üretiminin kalitesini ve başarısını da dünya pazarında sergileyecek.Sektördeki en yeni ürünlerin sergileneceği fuarda; Türk üreticilerin tasarladığı en şık ürünler Ortadoğu’dan, Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile buluşacak.

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yabancı dizi merakı dünyayı türk dekorasyonuna yöneltti
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