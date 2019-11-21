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Wish More Hotel İstanbul’dan öğretmenlere anlamlı jest

Ayrıcalıklı hizmetleriyle misafirlerine benzersiz bir konaklama deneyimi yaşatan Wish More Hotel İstanbul, gelecek nesilleri aydınlık yarınlara taşımakta en önemli rolü üstlenen öğretmenlerimiz için “Öğretmenler Günü”ne özel, hoş bir sürpriz hazırladı. Eğitim-öğrenim yılı boyunca canla başla çalışan öğretmenler, beş yıldızlı otelin zengin açık büfe kahvaltısının yanı sıra kendilerini bedenen ve ruhen rahatlatacak masaj terapisinden %30 indirim ile yararlanma olanağı bulacaklar.

Wish More Hotel İstanbul’dan öğretmenlere anlamlı jest

Ayrıcalıklı hizmetleriyle misafirlerine benzersiz bir konaklama deneyimi yaşatan Wish More Hotel İstanbul, gelecek nesilleri aydınlık yarınlara taşımakta en önemli rolü üstlenen öğretmenlerimiz için “Öğretmenler Günü”ne özel, hoş bir sürpriz hazırladı. Eğitim-öğrenim yılı boyunca canla başla çalışan öğretmenler, beş yıldızlı otelin zengin açık büfe kahvaltısının yanı sıra kendilerini bedenen ve ruhen rahatlatacak masaj terapisinden %30 indirim ile yararlanma olanağı bulacaklar.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:01
Wish More Hotel İstanbul’dan öğretmenlere anlamlı jest

Modern mimarisi, kent kültürünü yansıtan hizmet özellikleri ve gönülden servis yaklaşımı ile konforlu ve keyifli bir deneyim sunan Wish More Hotel İstanbul, Öğretmenler Günü’nü kutladığımız 24 Kasım tarihinde, öğretmenlerimiz için çok özel bir uygulamaya imza atıyor.

Sevgi, sabır ve emekle bu kutsal görevi üstlenen, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rolü oynayan öğretmenler, Wish More Hotel İstanbul’un Öğretmenler Günü’ne özel olarak sunduğu indirimlerle keyifli bir gün geçirmenin yanı sıra yorgunluk atmak ve dinlenmek için de fırsat bulacaklar.

24 Kasım tarihinde Wish More Hotel İstanbul’u ziyaret eden öğretmenler, 07.30-11.00 saatleri arasında sunulan açık büfe kahvaltıdan %30 indirimle yararlanabilecekler. Wish More Hotel İstanbul’un iştah kabartan, zengin içerikli kahvaltısını deneyimlemenin yanı sıra öğretmenler, masaj hizmetinden de Öğretmenler Günü boyunca, yine %30 indirimle faydalanabilecekler.

Yoğun gündemlerinden biraz olsun uzaklaşmak, sağlıklı bir ritüelle ruh ve bedenlerini dinlendirmek isteyen öğretmenlerimiz, Wish More Fitness & SPA merkezinin beş ayrı masaj odasında, konusunda uzman yabancı masaj terapistlerinden alacakları masaj hizmetiyle Öğretmenler Günü’nü keyif ve mutlulukla geçirmenin tadına varacaklar.

Wish More Hotel Istanbul hakkında:

Wish More Hotel Istanbul, 2016 yılında Bayrampaşa’da hizmete açılmıştır. 5 yıldızlı otel kategorisindeki otel, metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan merkezi lokasyonu, gönülden servis yaklaşımı, kent kültürünü yansıtan hizmet özellikleri ve iş dünyasına özel yenilikçi uygulamaları ile gerek iş gerek tatil amaçlı seyahat eden misafirlerine, keyifli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Wish More Hotel Istanbul’un 29’u süit toplam 198 odası, bir konferans salonu ve bir balo salonunun da içinde yer aldığı 10 toplantı salonu, açık etkinlik alanı ve restoranı bulunmaktadır. 2000 metrekare alana kurulu Wish More Fitness & SPA hem otel misafirlerine hem de otel dışından üyelere açıktır. Wish More Hotel, Türkiye çapında ve uluslararası alanda hizmet veren bir oteller zinciri yaratmayı hedeflemekte, otelcilik sektörüne bir Türk markası kazandırma misyonu ile faaliyet göstermektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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wish more hotel istanbul dan öğretmenlere anlamlı jest
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