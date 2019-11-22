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Victoria’s Secret şovu ile ilgili flaş karar!

Her yıl ilgiyle takip edilen geleneksel Victoria's Secret şovu bu yıl resmen iptal edildiğini belirtti. Açıklamada, "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik"açıklamasında bulundu..

Victoria’s Secret şovu ile ilgili flaş karar!

Her yıl ilgiyle takip edilen geleneksel Victoria's Secret şovu bu yıl resmen iptal edildiğini belirtti. Açıklamada, "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik"açıklamasında bulundu..

22 Kasım 2019 Cuma 13:26
Victoria’s Secret şovu ile ilgili flaş karar!

Geleneksel Victoria’s Secret şovunun bu yıl resmen iptal edildiği açıklandı.

Marka, şovun iptaline ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik."

Avustralyalı model Shanina Shaik, temmuz ayında The Daily Telegraph'a verdiği röportajda, "Ne yazık ki bu yıl Victoria’s Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim" demişti.

Şov 2018'de 3.3 milyon kişi tarafından izlenirken, 2001 yılında ise 12 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ortaya çıkan bu oran ise, şovun izlenme oranlarının büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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