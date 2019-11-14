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Uzmanlar, hızlı kilo alımına neden olan alışkanlıkları açıkladı

Beslenme uzmanları, insanların kilo vermelerine engel olan alışkanlıklar listesi hazırladı.

Uzmanlar, hızlı kilo alımına neden olan alışkanlıkları açıkladı

Beslenme uzmanları, insanların kilo vermelerine engel olan alışkanlıklar listesi hazırladı.

14 Kasım 2019 Perşembe 06:28
Uzmanlar, hızlı kilo alımına neden olan alışkanlıkları açıkladı

Food News’te yayınlanan makaleye göre, hızlı kilo kaybına yönelik diyetlerin uygulanması ve elde edilen sonucun korunması için diyete devam edilmemesi, insanların yoğun oldukları zamanlarda olumsuz sonuçlara yol açan fast-food ve diğer zararlı besin maddelerine yönelmeleri başlıca zararlı alışkanlıklar. Bunun yerine, her zaman Akdeniz diyeti gibi dengeli diyetleri tercih edilmeli.

Aşırı yemeye yol açacağından yiyeceklerin çabuk çiğnenmesinin de zararlı alışkanlıklar arasında olduğu belirtilen makalede, “Yemek yedikten sonra beynin doygunluk sinyali alabilmesi için en az 20 dakika zaman geçmesi gerekiyor. Eğer yemeği çok çabuk çiğniyorsanız, gereğinden fazla yemiş olursunuz” ifadeleri yer aldı.

Fazla kilo almaktan kaçınmak için yemeğin her gün aynı saatte yenilmesi önerilen makalede, bu durumun ekstra atıştırmalardan kaçınmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Makalede, bilgisayar ve TV karşısında yemek yemek, yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerin aşırı tüketimi ve hızlı yemek yeme alışkanlıkları da diğer zararlı alışkanlıklar arasında gösterildi.

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