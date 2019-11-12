Ünü Çift Böyle Duyurdu "Biz ayrıldık"!

Oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner'den ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.

Ayrılık haberlerini sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, "Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay" notuyla duyurdu.

Büşra Pekin kimdir?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi nedeniyle gittikleri Suudi Arabistan'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Annesi Ankaralı, babası iseİstanbulludur. Çocukluğu, doğum yeri olan Suudi Arabistan'la İzmir arasında geçti. 5 yaşında İzmir'e yerleştiler. Yaşar Neng Koleji'nde okudu, okul kapatılınca lise eğitimini lise son sınıfı ABD. Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Mezuniyeti sonucunda İzmir'e dönerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde eğitim almaya başladı.

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul'a yerleşti ve BKMAtölye Oyuncularına katıldı.

Yaptığı işler arasında "Bir Demet Tiyatro", "En Son Babalar Duyar", "Kutsal Damacana" bulunan ve "Ağır Roman", "III. Richard", "Cadı Kazanı", "Selvi Boylum Al Yazmalım" oyunlarında oynadı.

Dizi filmlerin haricinde sinema hayatına 2007 yılında çekilen "Kutsal Damacana" adlı sinema ile başlarken Şafak Sezer, Settar Tanrıöğen, Yıldırım Memişoğlu,Ersin Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın,Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Büşra Pekin, 2014 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Sinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü'nün oynadığı "Kardeş Payı" dizisinde konuk oyuncu oldu.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Ödülleri:

2010 - 15.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Neşeli Hayat)

2010 - 42.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Neşeli Hayat)

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2013 - Huysuz müzikali - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Ağır Roman

III. Richard

Cadı Kazanı

Selvi Boylum Al Yazmalım - Sadri Alışık Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (TV Dizisi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Oyuncu :

2014 - İtirazım Var (Nebahat Kuzu) (Sinema Filmi)

2014 - Mucize (Sinema Filmi)

2014 - Kim O! (Havuçlu Anne) (Tv Programı)

2014 - Hadi İnşallah (Pucca) (Sinema Filmi)

2014 - Kardeş Payı (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - İşler Güçler (Ecevit) (TV Dizisi)

2012 - Mutlu Aile Defteri (İsmet) (Sinema Filmi)

2012 - Annem Uyurken (Defne) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (Konuk Oyuncu-Şirin Hatun)(TV Dizisi)

2011 - Gişe Memuru (Nevra) (Sinema Filmi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Menekşe) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Hatice) (Sinema Filmi)

2010 - Geniş Aile 2. Sezon (Behice) (TV Dizisi)

2009 - Neşeli Hayat (Ayla) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Büşra) (TV Dizisi)

2008 - Sınıf (Melek) (TV Dizisi)

2007 - Kutsal Damacana (Selen) (Sinema Filmi)

2006 - Fırtına (Melahat) (TV Dizisi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Songül) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Öğrenci) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Öğrenci) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Esma) (TV Dizisi)

Ersay Üner Kimdir?

Tatlım Tatlım ve İki Aşık şarkısı ile gündeme gelen Ersay Üner kimdir? Başarılı şarkıcı Ersay Üner nerelidir ve yaşı kaçtır? İşte sesiyle herkesi etkilemeyi başaran Üner’in biyografisi ve hayatı.

Günümüz müzik dünyasında besteci olarak bilinen ve müzik dünyasına 2000’li yıllarda giren Ersay Üner, aslen Konyalı olup 7 Ekim 1978 yılında Konya’da dünyaya geldi. Konya Seydişehirli olan sanatçı, müzisyen ve memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk müzik dünyasının pop sanatçıları arasında adından söz ettiren şarkıcı, lise eğitiminin sonuna kadar Konya’da yaşamış ve lise eğitiminin bitiminden sonra temelli İstanbul’a yerleşmiştir. Şarkıcı Demet Akalın‘ın ekibine katılmıştır.

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