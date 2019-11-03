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Ünlü Şarkıcıya Büyük Şok! Hapse mi Girecek...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin eski dosyası incelemeye alındı.

Ünlü Şarkıcıya Büyük Şok! Hapse mi Girecek...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin eski dosyası incelemeye alındı.

03 Kasım 2019 Pazar 23:06
Ünlü Şarkıcıya Büyük Şok! Hapse mi Girecek...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sağlık ocağında bir doktorla tartışmış ve tartışma sırasında doktora ağır hakaret etmişti.

Olay mahkemeye taşınmış doktor ceza almıştı.Tuğba Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Fakat Tuğba Ekinci'nin, daha önce de aracını saklayarak sigortadan para almaya çalıştığı iddiasıyla 25 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Günaydın’ın haberine göre 5 yıl içinde bir kez daha suç işleyen Ekinci'nin eski dosyası incelemeye alındı.Ünlü şarkıcı, cezaevine girebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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