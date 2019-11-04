Ünlü isimler vodafone istanbul maratonu’nda çocuklar için koştu...

3 Kasım 2019 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 106 ülkeden 37 bin sporcunun katıldığı ve yüz binlerce İstanbullunun Asya’dan Avrupa’ya yürüdüğü maratonda, Neslihan Demir, Kerem Gönlüm, Merve Oflaz ve Furkan Andıç gibi isimler de çocuklar için koştu. Vodafone Maraton Takımı’nda yer alan ünlü isimler, sporun, eğitimin ve çevrenin önemine dikkat çekti.

Maratona 11 yaşındaki kızı Zeynep ile katılan eski milli voleybolcu Neslihan Demir “Çocukların geleceğine pozitif katkıda bulunacak her adımı gönülden destekliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onları donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamalıyız. Vodafone’un verdiği kodlama eğitimlerinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Maratona oğulları Keremcan ve Kerem Alp ile katılan eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise “Çocuklara iyi bir gelecek sağlamak hepimizin görevi. Maratonda çevre temizliğine de dikkat çektik. Çevre konusunda hepimizin daha hassas davranması gerekiyor. Vodafone’a hem spora verdiği destek, hem de eğitim ve çevre konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aktif spor yaşamlarıyla dikkat çeken Merve Oflaz ve oyuncu Furkan Andıç da maratonda çocuklar için koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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