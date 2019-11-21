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Türkler evlilikte az çocuk istiyor, Kadınlar için ailelerin anlaşması çok önemli…

ABD merkezli arkadaşlık uygulamalarından OKCupid, Türk kullanıcılarının ilişkiye bakış açılarını içeren verilerini paylaştı. Bu verilere göre katılımcıların yüzde 35’i çocuk istemediğini, yüzde 60’ı bir ya da iki çocuğun yeterli olduğunu, yüzde 6’sı ise 3- 4 çocuk olabileceğini belirtti.

Türkler evlilikte az çocuk istiyor, Kadınlar için ailelerin anlaşması çok önemli…

ABD merkezli arkadaşlık uygulamalarından OKCupid, Türk kullanıcılarının ilişkiye bakış açılarını içeren verilerini paylaştı. Bu verilere göre katılımcıların yüzde 35’i çocuk istemediğini, yüzde 60’ı bir ya da iki çocuğun yeterli olduğunu, yüzde 6’sı ise 3- 4 çocuk olabileceğini belirtti.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:21
Türkler evlilikte az çocuk istiyor, Kadınlar için ailelerin anlaşması çok önemli…

Öte yandan Türkler için ilişkide veya evlilikte ailelerin anlaşması ise büyük önem taşıyor. Katılımcıların yüzde 51’i eşlerinin aileleriyle mutlaka iyi anlaşması gerektiğini düşünüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 61 iken, erkeklerde yüzde 48’e düşüyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 81’lik kesim “ailenin reisi erkektir’ görüşüne katılmıyor. Yüzde 94’ü yemek ve temizlik gibi ev işlerinin kadının ve erkeğin beraber yapması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcılara birlikte oldukları kişinin boşanmış ya da çocuğu olmasının ilişkiyi nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 61’i birlikte oldukları kişinin boşanmış olmasını, yüzde 54’ü ise çocuğu olmasının sorun teşkil etmediğini söylüyor.

Uzak mesafeli ilişkiler Türkler için problem yaratmıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı farklı şehirlerde oturarak ilişkinin devam edilebileceği kanaatinde.

Eğitim ve aileyle anlaşma şart...

Eğitim de kullanıcı kıstaslarında önemli bir unsur. Katılımcıların yüzde 70’i, birlikte oldukları kişinin kişisel gelişimi için eğitimler almaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Birlikte TV İzlemek Çok Revaçta...

Eşle birlikte yapılan sosyal aktivitelerin başında ise TV Show’u izlemek geliyor. Kullanıcıların yüzde 62’si, eşle birlikte vakit geçirirken en çok TV Show’larını izlemekten keyif aldıklarını belirtiyor.

Match Group’un uygulamalarından Okcupid, eşleştirme konusunda özel bir algoritma kullanıyor. Sloganı “Match on what matters” olan OKCupid, kullanıcıların doğru kişiyi bulmaları için çok sayıda soru soruyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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türkler evlilikte az çocuk istiyor kadınlar ailelerin anlaşması çok önemli
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