Türkiye’deki Mentorluk Uygulamaları Her Açıdan Ele Alınıyor!

EMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk Derneği tarafından her yıl düzenlenen zirve, iş dünyasının insan kaynakları alanındaki başarısını masaya yatırıyor. 23 Kasım’19 tarihinde Altınbaş Üniversitesinde yapılacak olan EMCC Türkiye Mentorluk Zirvesinde, yeni jenerasyonun liderlik yaklaşımları, insan kaynaklarının verimini arttırmaya yönelik çalışmalar, farklı dinamikleri olan organizasyonlarda koçluk ve mentorluk uygulamaları ele alınacak.

Zirvenin açılışı, Eğitmen, Yazar Demet Uyar, EMCC Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu ve EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar tarafından yapılıyor.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans EMCC Yönetici Koçluğu ve Mentorluk programı kapsamında yapılan panelde, Yönetici ve Performans Koçu Nuray Tamer moderatör olarak katılıyor. Panel Konuşmacıları arasında Yönetici Koçu, Koç Süpervizörü Yüsra Soyak, EMCC Altınbaş Program Koordinatörü Selin Üstüner, Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sekreteri Aslı Rahime İşsever, LC Waikiki - Kurumsal Akademi Gelişim Mentoru Filiz Yavuz yer alıyor. “Yönetmek mi, İdare Etmek mi?“ başlıklı konuşması ile Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin zirveye konuşmacı olarak katılıyor.

“Start-Up Mentorluğu”

Türkiye’de artan Start-up şirketlerin büyüme yeteneğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan mentorluk çalışmalarının örneklerine yer veriliyor. Moderatörlüğünü EMCC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Selek’in yaptığı panele, Yönetici Koçu, Startup Mentoru ve Melek Yatırımcı Okan Utkueri, Mentor ve Melek Yatırımcı Olcay Ungun, Seri Girişimci Mekanist, English Ninjası Ali Servet Eyüboğlu katılıyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Mentorluk başlıklı panelin moderatörlüğünü Nalan Ilgın yapıyor. Limak İnşaat – “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” Mentoru İpek Bulgurcu – Menti, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Dilan Yılmaz – “Mentorum ESİAD Projesi” ESİAD Genel Sekreter Hale Altan katılıyor.

“Yeni Nesil Mentorluk” konulu panelin Moderatörlüğünü Navitas Yönetici Koçu, Eğitmen, Mentor Gaye Çağlayan yapıyor. Panelistler arasında, Koç Üniversitesi Öğrencileri Hilal Öztürk & Burak Sayit Yorulmaz ve Koç Üniversitesi Fasilitatör ve Mentor, Örgütsel Psikologu Dr.Muhsine Itır Özgen yer alıyor. İKSV Mentorluk Projelerini, İKSV İnsan Kaynakları Yöneticisi Eren Ertekin, İKSV İnsan Kaynakları Direktörü Semin Aksoy anlatıyor. Ayrıca Türk Traktör ve Akçansa İK üst düzey yöneticileri kurumsal mentorluk projelerini paylaşıyor.

Zirveye liderlerin, tepe yöneticilerin, kişi ve kurumların; bireysel ve organizasyonel potansiyellerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan birbirinden değerli konuşmacılar katılıyor.

Mentorluğun her boyuttan uygulamalarıyla irdeleneceği zirveye, kurumların insan kaynakları yöneticileri ve çalışanları, koçluk ve mentorluk hizmetlerini sunan profesyoneller, hizmet alan her türlü kişi ve kurumlar, mesleki eğitim ve gelişim kuruluşları, yönetici koçları, profesyonel mentorlar, danışmanlar, akademisyenler ve eğitimciler katılabilecek.

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