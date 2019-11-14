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Türkiye Diyabet Vakfı İle Vodafone’dan Diyabet Destek Noktası

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Türkiye Diyabet Vakfı’nın başlattığı “Diyabet Destek Noktası Projesi”nde diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere eğitim verilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesine katkı sağlıyor.

Türkiye Diyabet Vakfı İle Vodafone’dan Diyabet Destek Noktası

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Türkiye Diyabet Vakfı’nın başlattığı “Diyabet Destek Noktası Projesi”nde diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere eğitim verilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesine katkı sağlıyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:35
Türkiye Diyabet Vakfı İle Vodafone’dan Diyabet Destek Noktası

14 Kasım 2019 – Sunduğu teknolojik çözümlerle hayatın her alanına dokunan Vodafone Business, Türkiye Diyabet Vakfı’nın “Diyabet Destek Noktası Projesi”nde çözüm ortağı oldu. Diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Diyabet Vakfı, “Diyabet Destek Noktası Projesi” ile diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere farkındalık eğitimleri verilmesini ve hastaların tedavi süreçlerinin mesafelere takılmaksızın takip edilebilmesini hedefliyor.

Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 21 ilde aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar diyabet uzmanlarından özel eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan aile sağlığı çalışanları sorumlu oldukları bölgelerdeki diyabetli ya da diyabet riski taşıyan bireylere farkındalık eğitimleri vermeye başladı. Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında aralarında İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş ve Van’ın da bulunduğu 21 ilde aile sağlıkmerkezlerine diyabetdesteknoktası uygulaması olan tabletler dağıtıldı. Vodafone Business, eğitimlerin pratik şekilde uygulanabilmesi ve akabinde hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi için dağıtılan bu tabletlere mobil iletişim desteği sağlıyor.

Diyabet hastası olan veya diyabet riski bulunan kişiler projenin internet sitesi olan Diyabetnoktası.com’dan tedavi, beslenme, ilaç kullanımı gibi konularda bilgiye ulaşıp kendi aksiyon planlarını takip edebiliyor. Diyabet Destek Noktası ile ilk 3 ayda 2.200’e yakın kişiye ulaşıldı. 3 yıl sürecek olan proje ile 120 bin hastaya ulaşılması hedefleniyor.

Berna Kulaksız: “İnsanların sağlığını dijital çözümlerle iyileştirmek önemli”

Bu farkındalık eğitimi projesinin dünyada diyabet alanında bu boyutlardaki ilk eğitim projesi olduğunu belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, şunları söyledi:

“Teknoloji, insanın en büyük yardımcılarından biri. Hayatımızın her alanında önemli farklar yaratıyor, dokunduğu alanları iyileştiriyor. Günlük hayatımızı ciddi ölçüde kolaylaştırıyor; daha çok hız, daha yüksek verimlilik ve daha fazla fayda sağlıyor. İnsanların hayatlarını ve sağlıklarını dijital çözümler ile iyileştirmek bizim için çok değerli. Diyabet yüzde 14.2’lik görülme sıklığı ile ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri. Bu nedenle çözüm ortağı olduğumuz Diyabet Destek Noktası Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Vodafone Business olarak, Diyabet Destek Noktası Projesi’ne mobil iletişim ayağında destek veriyoruz. İnternet ve hotspot hizmetlerini sağladığımız Şile Diyabet Eğitim Kampı ise yılda 5.000 diyabet hastası çocuğu ağırlayan, diyabet eğitimi veren ve yalnızlık hissetmelerini önlemeye çalışan bir kampüs niteliğinde. Vodafone olarak, insanların hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz.”

Temel Yılmaz: Eğitim diyabetin ayrılmaz parçası

Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz da hem sağlık personeli hem de diyabetli birey ve yakınlarının eğitiminin diyabetin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bilimsel araştırmalar diyabet eğitimi alan diyabet hastalarının vücut kitle endeksinde düşüş, şeker değerlerinde düzelme olduğunu ortaya koyuyor. Biz de Türkiye Diyabet Vakfı olarak 30 yılı aşkın bir süredir toplumumuzda diyabet farkındalığını artırmak amacıyla pek çok proje ürettik, uyguladık ve oldukça olumlu sonuçlar aldık. Diyabet Destek Noktası projesi de bu amaçla Vakfımız tarafından geliştirilmiş, TC Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaptığımız ve sponsorluğunu Dünya Diyabet Vakfı’nın yaptığı dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük diyabet eğitim projesidir. Bu proje ile hem birinci basamakta görevli aile sağlığı çalışanlarının hem de onlar aracılığı ile 120 bini aşkın diyabetli birey ve yakınının diyabet eğitimi alarak tedavi uyumlarını artırmayı, beslenme, egzersiz, vücut bakımı ve acil durumlar gibi konularda eğitilmelerini sağlayarak diyabet değerlerinin düzelmesini ya da diyabetten korunmalarını hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL’yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2019 itibarıyla 24,1 milyon mobil müşteriye ve yaklaşık 1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Türkiye Diyabet Vakfı hakkında

Türkiye Diyabet Vakfı 24 Haziran 1996 yılında kurulmuş, 1997 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF) üyeliğine kabul edilmiş, 2000 yılında T.C. Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı ile Kamuya Yararlı Vakıf statüsü tanınmıştır. Türkiye Diyabet Vakfı öncelikle Türkiye’de olmak üzere diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda diyabetli hastalara, diyabetle uğraşan bilim insanları ve diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitsel, sosyal, bilimsel çalışmalarını, bakım ve tedavi hizmetlerini Türkiye çapında ve uluslararası alanda sürdürmektedir.

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türkiye diyabet vakfı vodafone dan diyabet destek noktası
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