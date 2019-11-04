Türk Eğitim Vakfı Gönüllüleri, Gençler “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” Diye Kepleriyle Koştu!

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyası için 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenen 41. Vodafone İstanbul Maratonu’na katıldı.

Maratona 866 gönüllü TEV koşucusu ile birlikte TEV yönetimi ve çalışanları da kampanyalarıyla katılarak destek verdi. TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem de, hukuk eğitimi gören lisans öğrencileri “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” diye koşan isimler arasındaydı.

Gönüllü TEV koşucuları, 8 kilometrelik halk koşusu, 15 kilometrelik parkur veya 42 kilometrelik maratonda kepleriyle birlikte yerini alarak hem Adım Adım Oluşumu üzerinden düzenledikleri kampanyaları için bağış topladı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Yıldız Günay: Hedefimiz 1 milyon 200 bin TL bağışa ulaşarak binlerce burs sağlamak

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, üniversiteli gençlere destek olmak için koşuya katılan ve bu koşucuların kampanyalarına bağış yapan gönüllülere teşekkür etti. Bu yıl maraton özelinde 1 milyon 200 bin TL bağışa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Günay, bağışların iki hafta daha devam edeceğine dikkat çekerek, “Eğitim dostu koşucularımızın Adım Adım Oluşumu üzerinden açtıkları bağış kampanyasına dileyen herkes 18 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar destek olabilir. Bağışlar çoğaldıkça hayallerine kaldığı yerden devam edecek öğrencilerimizin sayısı da artacak. O nedenle tüm eğitim gönüllülerini, koşucularımızın açtıkları kampanyalara bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“Barınma ve yemek ihtiyacını karşılayamadığı için okulunu bırakan gençlerle tanışıyoruz”

Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin kampanyası hakkında da bilgi veren Günay, “TEV olarak her yıl iki bini yeni olmak üzere yaklaşık yedi bin gencimize burs veriyoruz ancak gelecekleri hak ettikleri eğitimle parlaması gereken daha binlerce öğrencinin desteğe ihtiyacı var. Bu sene vakfımıza burs başvurusunda bulunan 40 bin ihtiyaç sahibi öğrenciden sadece 2 binine burs imkanı sağlayabildik, yani 20 ihtiyaç sahibi öğrenciden birini seçerken 19’unu geri çevirmek zorunda kaldık. Burs veremediğimiz öğrencilerin büyük bölümü eğitimlerine maalesef devam edemiyor. Burs mülakatlarımızda, barınma, yemek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerle tanışıyoruz. Buradan yola çıkarak, yarıda kalan hikayeleri eğitime destek vermek isteyen duyarlı insanlarımıza anlatmak üzere Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin isimli kampanyamızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de kampanyamızı daha geniş kesimlere duyurmak ve gençlere desteğimizi artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Daha fazla öğrenci öğrencisinin eğitimlerine kaldığı yerden devam etmesine destek olmak isteyenler, https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC51236 adresi üzerinden kampanyaya destek olabilir.

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