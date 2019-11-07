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Tudors Çalışanları 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı Yararına Koştu

Tudors, 21 çalışanıyla otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda, Tohum Otizm Vakfı yararına koştu.

Tudors Çalışanları 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı Yararına Koştu

Tudors, 21 çalışanıyla otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda, Tohum Otizm Vakfı yararına koştu.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:41
Tudors Çalışanları 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı Yararına Koştu

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Tudors Gömlek Krallığı, 21 çalışanıyla 41. İstanbul Maratonu’nda otizme dikkat çekmek için Tohum Otizm Vakfı yararına koştu. Vakıf yararına bir bağış çalışması hazırlığı içinde de olan Tudors, Tohum Otizm Vakfı için çalışanlarıyla birlikte özel tshirtler hazırlıyor. Gelecek nisan ayında onlinede veya mağazalarda Tohum Otizm Vakfı yararına satışa çıkacak olan tshirtlerden elde edilecek gelirin bir kısmı vakfa bağışlanacak.

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 225 noktada satış noktası bulunan "Kadına şiddete son”,“Çalışan kadına 1 gün fazla izin”, babalar gününde “Sen de bir babalık yap” ve sokak hayvanları için “Bir kap su, bir yaşam" gibi sosyal farkındalık kazandırmayı amaçladığı projelerden sonra otizm konusuna dikkat çekiyor. Marka olmanın en büyük sorumluluğunun toplumun sorunlarına karşı duyarlı olmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın sosyal sorumluluk projelerinin içinde Tudors olarak yer alıyor olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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