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Top modeller CNR Fashionist’te modayı zirveye taşıdı!

Türkiye’nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, bu yıl da birbirinden özel defilelere sahne oldu. Yerli ve yabancı 59 firmanın ürünleri Miss Turkey ve Best Model Turkey yarışmalarında dereceye girmiş 30 modelin seçkin sunumu ile hayat buldu. Fuarın açılış defilesinde modellik yapan F1 Espor pilotu Cem Bölükbaşı, başarısını bu kez podyuma taşıdı.

Top modeller CNR Fashionist’te modayı zirveye taşıdı!

Türkiye’nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, bu yıl da birbirinden özel defilelere sahne oldu. Yerli ve yabancı 59 firmanın ürünleri Miss Turkey ve Best Model Turkey yarışmalarında dereceye girmiş 30 modelin seçkin sunumu ile hayat buldu. Fuarın açılış defilesinde modellik yapan F1 Espor pilotu Cem Bölükbaşı, başarısını bu kez podyuma taşıdı.

21 Kasım 2019 Perşembe 10:00
Top modeller CNR Fashionist’te modayı zirveye taşıdı!
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CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, bu yıl birbirinden renkli defilelere sahne oldu. Miss Turkey ve Best Model Turkey yarışmalarında ilk 3’e giren 30 modelin katılımıyla gerçekleştirilen CNR Fashionist defilelerinde Dünyanın önde gelen Espor yarışçıları arasında gösterilen Cem Bölükbaşı da podyuma çıktı.

59 firmanın birbirinden özel tasarımları göz kamaştırdı

Fuarda, farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son moda tasarımlar göz kamaştırdı. Yerli ve yabancı 100’ün üzerinde firmanın 500’ün üzerindeki markasına ait 10 binlerce ürününün sergilendiği fuarda, dünyaca ünlü 59 firma özel defileler düzenledi. Miss Turkey ve Best Model Turkey modellerin katılımıyla düzenlenen defileler, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Top modeller modada zirveyi CNR Fashionist’e taşıdı

Ziyaretçiler ve katılımcıların yoğun ilgisini çeken defilelerde Miss Turkey 2017 1’incisi ve Top Model Itır Esen, Miss Turkey 2016 1’incisi ve SHOW TV Magazin sunucusu Buse İskenderoğlu, Best Model Turkey 2’ncisi ve Çarkı Felek sunucusu Tuğçe Dural, Best Model Turkey 2’ncisi Berna Batur, Best Model of Turkey 2019 1’incisi Derya Ekşioğlu, Best Model of Turkey 2018 1’ncisi ve Best Model of the World 3’üncüsü Ulaş Özgür Aslan,Best Model of Turkey 2019 2’ncisi İlksen Jöntürk ve Sosyal Medya Fenomeni Ece Begüm Yücetan podyumu renklendirdi.

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