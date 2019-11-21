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Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında

Anadolu mutfağının kültür mirasını koruyarak, eşsiz lezzetleri geçmişten günümüze sunan Tadında Anadolu, Tokat’ın eşsiz lezzetlerini restoranlarına getiriyor. 27, 28, 29 Kasım’da İstanbul Havalimanı, 1, 2 Aralık’ta Capitol, sonrasında ise Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde yapılacak Tokat günlerinde şehrin birbirinden farklı tatları ve kültürü misafirlerle buluşuyor.

Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında

Anadolu mutfağının kültür mirasını koruyarak, eşsiz lezzetleri geçmişten günümüze sunan Tadında Anadolu, Tokat’ın eşsiz lezzetlerini restoranlarına getiriyor. 27, 28, 29 Kasım’da İstanbul Havalimanı, 1, 2 Aralık’ta Capitol, sonrasında ise Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde yapılacak Tokat günlerinde şehrin birbirinden farklı tatları ve kültürü misafirlerle buluşuyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 15:24
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında
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Anadolu’nun binden fazla geleneksel yemek reçetesini titizlikle bir araya getiren Tadında Anadolu, Anadolu yemek kültürünü tanıtmaya devam ediyor. TAV iştiraki olan BTA bünyesinde yer alan Tadında Anadolu’nun tüm şubelerinde Tokat günleri düzenleniyor. 27, 28, 29 Kasım’da İstanbul Havalimanı’nda, 1, 2 Aralık’ta Capitol, ardından da Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde yapılacak Tokat günlerinde misafirleri birbirinden lezzetli yemekler ve sürprizler bekliyor.

Kahvaltıdan tatlıya çeşitli yöresel yemekler

Anadolu yemek kültürünün tanıtımı ve güçlendirilmesi amacı ile düzenlenen etkinlikte Şef Muhsin Ertürk’ün önderliğinde Tokat tencere yemekleri ve Tokat hamur işi lezzetleri misafirlerle buluşuyor. Kahvaltıda Tokat çörekleri ve yağlısı, ana yemeklerde Tokat tavası ve keşkeği, ferfene, balcan doğraması gibi yöresel lezzetler sunulurken bakla dolması, pirpirim yoğurtlaması, üzümlü çörek ıslaması, çalma pekmezli tavuk, cevizli bat sarması gibi birbirinden lezzetli Tokat yemekleri Tadında Anadolu’da beğeninize sunuluyor.

Tokat lezzetleri misafirlerin önünde hazırlanıyor

İstanbul Havalimanı şubesinde etkinlik süresi ustalar Tokat lezzetlerini misafirlerin önünde yapacak. Pide bölümünde Tokat çökelekli, patatesli, kıymalı pide, künefe bölümünde gömlek kadayıf yapılacak. Ayrıca yağlı ve çörek ustaları açık mutfakta hünerlerini sergileyecek.

Yemekler dışında Niksar cevizi, asma yaprağı, bez sucuğu, kuşburnu marmelatı gibi Tokat’ın meşhur ürünleri Capitol, Ankara ve İzmir şubelerinde satışa sunulurken yapılacak tadımlarla şehrin eşsiz lezzetleri tüm şubelerde deneyimlenebilecek. Tokat sadece yemekleriyle değil kültürüyle de tanıtılacak. Şehrin yazma ve el sanatı, Tokat Belediyesi Folklor ekibi görsel ve geleneksel Tokat kültürü tüm Tadında Anadolu şubelerinde misafirler ile buluşturulacak.

Tokat’ın Sky Life ödüllü fotoğraf sanatçısı Süleyman Üzümcü’nün Tokat’ı tanıtan fotoğrafları ise restoranda misafirlere adeta bir görsel şölen sunacak. Ayrıca, Tokat Kent Müzesi’nden mutfak ve kahve sunumu ekipmanları sergilenerek bu kültür her yönüyle yansıtılacak.

BTA hakkında:

TAV Havalimanları Holding iştiraki olan BTA, Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan olmak üzere toplam 18 havalimanında ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nde uluslararası standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunuyor. Yaklaşık 700 aşçısıyla günde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiyi ağırlayan BTA, konuklarına dünya mutfaklarının zengin menü seçeneklerini yaklaşık 60 bin metrekare alanda ve 350’yi aşan noktada sunuyor. BTA’nın 2006 yılında kurduğu Cakes&Bakes üretim tesisi ise günümüzde Türkiye’nin en büyük gıda üretim tesislerinden biri konumuna gelmiş bulunuyor. Cakes & Bakes bugün ayda 7 milyon adet üretim hacmiyle, içlerinde dünyaca ünlü fast-food ve kahve zincirlerinin de bulunduğu 130 markaya 2.500 aktif reçeteyle endüstriyel ölçekte butik üretim sunuyor. Ayrıca tesiste ayda 90 ton lokum üretimi de gerçekleştiriliyor. Şirket, TAV Airport Hotel markasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2015 yılından bu yana işletmecilik yapıyor. BTA, hizmet kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesiyle de güvence altına almış bulunuyor.www.bta.com.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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