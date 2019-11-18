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Tiyatronun Yıldız'ının Cenaze Programı Belli Oldu!

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Meslektaşı Demet Evgar sosyal medya hesabından bilgiyi Kenter'in sevenleri ile paylaştı.

Tiyatronun Yıldız'ının Cenaze Programı Belli Oldu!

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Meslektaşı Demet Evgar sosyal medya hesabından bilgiyi Kenter'in sevenleri ile paylaştı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:12
Tiyatronun Yıldız'ının Cenaze Programı Belli Oldu!

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yıldız Kenter, 91 yıla sığdırdığı sanat dolu bir kariyerle sonsuzluğa uğurlanırken sevenleri ve yakın dostları onunla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

CENAZESİ YAKILSIN İSTENMİŞTİ

Uzun zamandır devam eden akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kenter, 2008 yılında Odatv'ye yaptığı açıklamalarda, hayatını kaybettikten sonra yakılmak istediğini açıklamıştı.

Kenter o açıklamalarında özetle şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani. Fakat yol diye bir şey yok, yollara bile gömmüşler ve üstüne basıyorsun yüreğin titriyor.

Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet'in o bölümleri. Adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu. Saygılı yerler değil maalesef, yakışmıyor bize, bu kadar bakımsız, bu kadar çöplük gibi tinerci çocukların dolaştığı bakımsız, tehlikeli yerler çoğunlukla.”

MÜJDAT GEZEN AİLE MEZARLIĞI DEMİŞTİ

Vefat haberini aldıktan sonra hastaneye giden Müjdat Gezen, 58 yıllık bir dostluğun ve meslektaşlığın sonrasında büyük üzüntü yaşadığını söylerken, defin işlemleriyle ilgili olarak, “Kilyos’taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

AŞİYAN MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Yapılan açıklamalar ve Yıldız Kenter’in vasiyeti cenaze işlemleriyle ilgili kafaları karıştırırken Demet Evgar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Kenter’in 19 Kasım Salı günü saat 10.00’da Kenter Tiyatrosu’nda yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’ndan toprağa verileceğini yazdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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