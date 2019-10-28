Test edildi onaylandı! Kadınlar buna bakıyor!

Yüzlerini traş eden erkekler, istatistiklerine göre ortalama olarak ömür boyu 3.350 saatini banyoda geçiriyor. Belki de sakal bırakmanın son yıllarda büyük bir trend haline gelmesinin nedeni budur. İyi haber şu ki, sadece bir erkeğin zamanını kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla kadının ilgisini çekiyor.

Kulağa şaşırtıcı gelebilir ama kadınlar, romantik partnerlerinin sakallı olmasına dikkat ediyor.

Avustralya ve Finlandiya'daki üniversitelerde bilim insanlarının yaptığı çalışmada kadınların bu eğilimleri merak edildi ve araştırıldı. Çalışmaya yaklaşık 8 bin 500 kadın davet edildi ve aynı adamların fotoğraflarından oluşan fotoğraflar gösterildi: İlk etapta temiz tıraşlı daha sonra hafif sakallı en sonunda da yoğun sakallı fotoğrafları gösterildi. Kadınlardan bu fotoğrafları değerlendirerek çekicilikleri ve bir ilişkide olup olmayacaklarını değerlendirmeleri istendi.

Kadınların çoğu sakallı erkekleri çekici bulurken onlarla uzun vadeli bir ilişki yaşanabileceğini belirttiler. Temiz traşlı yüzler ise kısa süreli ilişkiler için seçildi. Araştırmaya katılan kadınlara göre sakalı olan erkekler, daha kuvvetli, kendinden emin ve güvenli bulundu.

Buna göre sakal bir erkeği çekici yapan özelliklerden biri olarak kabul ediliyor.

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