​TANAP ve ZİÇEV’den Engelliler için Teknoloji Temelli Eğitim

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında desteklenen, zihinsel engelli bireylerin eğitimine yönelik bir ilk olan ve ZİÇEV tarafından uygulanan “İstihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuvarı” projesi hayata geçirildi.

1982 yılından beri zihinsel engelli bireylere eğitim ve barınma hizmetleri sunan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) projesine destek sunan TANAP SEIP, vakfın Ankara-Gölbaşı’nda bulunan yerleşkesine, Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı Teknoloji Temelli Mesleki ve Dijital Beceri Eğitimi Laboratuvarı kurulmasını sağladı. Temel amacı, “zihinsel engelli bireylerin ekonomik ve sosyal uyumunun güçlendirilmesi için yenilikçi yaklaşımlarla yerel insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin artırılması” olan proje kapsamında ZİÇEV yerleşkesinde yer alan mesleki eğitim binasında bulunan atölyelerin, proje hedeflerine yönelik tadilatları, altyapı çalışmaları ve teknolojik donanımları yapıldı.

Proje kapsamında üç adet artırılmış gerçeklik ve dijital beceri mesleki eğitim laboratuvarı engellilerin hizmetine sunuldu. Zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitimlerine ve istihdam süreçlerindeki uyumlarını desteklemeye yönelik olan laboratuvarlar, artırılmış sanal gerçeklik gözlükleri, bilgisayarlar, dokunmatik büyük ekran, 3D oyun geliştirme platformu, 3D renkli yazıcı, internet altyapılarının iyileştirilmesi, eğitimler için geliştirilmiş özel yazılımları içeren uygulamalar ile donatılarak eğitime kazandırıldı. Proje için TANAP SEIP tarafından 1.334.250,30 TL hibe desteği sunuldu.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem, SEIP’in engellilerin eğitimleri ve meslek becerilerinin kazandırılması ile ilgili destekleri kapsamında hayata geçen projenin zihinsel engelli bireylerin yaşamlarını bağımsız ve üretken bireyler olarak sürdürmelerine katkı vereceğini belirtti. Erdem “Proje kapsamında yeni eğitim modelleri geliştirmeyi, zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitimi için fiziki ve teknik altyapılar oluşturmayı ve vakfın zihinsel engelli bireylere hizmet sunum kapasitesinin artırılmasını hedefledik. Vakfın sorumluluğu kapsamında bakım ve eğitim gören öğrencilerin, SEIP destekli bu proje ile hayata geçen laboratuvar sayesinde sosyal yaşamda daha aktif hale gelmesini ümit ediyoruz” dedi.

“İstihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuvarı” projesine Gazi Üniversitesi ve Ankara Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası da destek oldu. Gazi Üniversitesi kalite kontrolü, pilot uygulama sürecinde katkıda bulundu.

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