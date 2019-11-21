Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106733
ALTIN
269.145
DOLAR
5.6939
STERLIN
7.3846
EURO
6.3106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Sürgün Köpeklerin Sesi Olmak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldiler!

Türkiye’nin önde gelen online pet store’larından Markamama.com ile Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi ajanimo, Okan Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü öğrencileri ile birlikte Tepeören’deki ormanlara atılan sürgün köpeklerle buluştu. İnsana yakın noktalarda oluşturulan besleme odaklarında yaşayan köpekler mama ve sevgiye doyarken ormanın içlerinde yaşayan köpekler ise bu buluşmada insanlar uzaklaştıktan sonra sadece mamaya doydular.

Sürgün Köpeklerin Sesi Olmak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldiler!

Türkiye’nin önde gelen online pet store’larından Markamama.com ile Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi ajanimo, Okan Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü öğrencileri ile birlikte Tepeören’deki ormanlara atılan sürgün köpeklerle buluştu. İnsana yakın noktalarda oluşturulan besleme odaklarında yaşayan köpekler mama ve sevgiye doyarken ormanın içlerinde yaşayan köpekler ise bu buluşmada insanlar uzaklaştıktan sonra sadece mamaya doydular.

21 Kasım 2019 Perşembe 14:34
Sürgün Köpeklerin Sesi Olmak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldiler!

Sokaklarımızdan koparılarak vahşi hayata sürgün edilen köpeklerin sevgi ve mama ihtiyaçlarını karşılayıp farkındalık yaratarak onların sesi olmak amacıyla başlatılan Sürgün Köpeklerle Buluşma’nın ikincisi Tepeören’de gerçekleştirildi. İnsana yakın noktalarda oluşturulan besleme odaklarında yaşayan köpekler mama ve sevgiye doyduktan sonraki mutluluğu ile ortaya renkli görüntüler çıkarken, ormanın içlerinde yaşayan köpekler ise bu buluşmada insanlar uzaklaştıktan sonra sadece mamaya doydular.

Türkiye’nin önde gelen online pet store’larından www.markamama.com ile Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi www.ajanimo.com iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan ve ilki Kocaeli Kent Ormanı’nda yapılan Sürgün Köpeklerle Buluşma’nın ikincisi İstanbul Okan Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyesi öğrencilerle birlikte Tepeören’de gerçekleştirildi.

SÜRGÜN KÖPEKLERE UMUT OLDULAR

Sokaklarımızdan koparılarak vahşi doğada açlık ve hastalıklarla boğuşarak yaşama tutunmaya çalışan köpeklerin göz göre göre yalnızlık ve ölüme mahkum edilmesine dikkat çekmek amacıyla her ay farklı bir bölgede gerçekleştirilen Sürgün Köpeklerle Buluşma, can dostlarımız için umut olmaya devam ediyor.

İlki Kocaeli Kent Ormanı ve Umuttepe civarında gerçekleştirilen buluşmanın ikincisi için hayvansever öğrenciler, Markamama ve Ajanimo bu kez Tepeören’de bir araya geldi…

Kendi imkanlarıyla bölgedeki köpeklerin beslemelerini gerçekleştirmeye çalışan Okan Üniversitesi’nden hayvansever öğrencilerle birlikte kurgulanan beslemeye 150 kilo kuru mama getirildi. Bunun yanı sıra getirilen kuru et, yaş mama ve ödül mamaları karınlarını bile doyurmakta zorlanan köpekler için adeta ziyafet oldu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yiyecek bulmalarının zorlaşacağı da göz önüne alınarak bir miktar mama da ilerleyen dönemlerde dağıtılmak üzere yaşam hakkının genç savunucuları öğrencilere saklamaları üzere verildi.

“KOŞULSUZ SEVMENİN CEZASI İNSANSIZLIĞA MAHKUM EDİLMEK!”

www.ajanimo.com hayvan haber sitesinin yayıncısı Birgül Taşdemir, Sürgün Köpeklerle Buluşma projesi ile toplumda, sokağımızda neden köpek olmadığının, hiçbir suçu olmayan köpeklerin neden ormana atıldığının sorgulanmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yüzyıllar öncesinde insanla birlikte yaşamak üzere evcilleştirilen köpeklerin ormanda yaşaması çok zor. Bir yandan açlık, susuzluk, hastalık, soğuk hava koşulları ile mücadele ederken bir yandan da vahşi hayvanların ve insanlarına saldırısına uğruyorlar.

Kentlilik bilincinden yoksun bireylerin kentlerde yaşamaya ve yerel yönetimlerde de aktif rol almaya başlamasıyla birlikte, sokağımızdaki hayvanlar insanın saldırısına uğramaya başladı. Yaşam hakkına ve biçimine saygı duyarak hizmet etmesi gereken yerel yöneticiler, ne yazık ki sokak hayvanlarını zehirleyerek öldürdükleri bir utanç dönemini yaşattılar bu ülkeye.

Yetkinlikten yoksun vekilleri seçmenin sonucunda yaşanan dram karşısında, örgütlenen sivil toplum uzun yıllar sokak hayvanlarının yaşam hakkı için mücadele etti ve bu mücadelenin sonucunda “Kısırlaştır Aşılat Yaşat” sürecine geçildi. Ancak, kentlilik bilinci oluşmayan kişiler için bu da yeterli olmadı. Siyaseti hizmet olarak görmeyip kariyer olarak gören yereldeki ve Ankara’daki vekiller sokağımızdaki hayvanları koruyacak yasalar çıkarıp bu yönde kararlar almak yerine, yapılan her şikayetin faturasını sokağımızdaki hayvanlara ödetti, ödetmeye de devam ediyorlar.

“ORMANLARA SÜRGÜN EDİLECEK NE SUÇ İŞLEDİLER?”

Sokağımızda olması gereken köpekler ve kediler ormana atılıyorlar. İnsan, böylesi muhteşem güzelliklerden kendini nasıl mahrum edebiliyor anlayamıyorum! ‘Sokağımızda, semtimizde, beldemizde, köyümüzde, şehrimizde olması gereken bu canların ormanda ne işi var?’ sorusuna gerçekten cevap bulamadım, hala da bulamıyorum. Bu köpekler ormana sürgün edilecek nasıl bir suç işlemiş olabilirler ki? Belki de koşulsuz sevmeleri, kendine bunca kötülüğü yapan insanı dahi koşulsuz sevebilmeleri, sevmeyi bilmeyen biz insanları rahatsız ediyor. En büyük suçları insanı koşulsuz sevmeleri belki de… Bu yüzden ormana sürgün edilerek alabilecekleri en büyük cezaya, insansızlığa mahkum ediliyorlar.”

YÜZLERDE BURUK BİR TEBESSÜM BIRAKTILAR…

Araçlarla bölgeye gidildiği ilk andan itibaren sevinçleri ile heyecanları gözlerinden okunan köpeklerin objektiflere yansıyan bazı halleri yürekleri burktu.

Diğer bir yandan mamaların dağıtılması ve karınlarını doyurmasının ardından sıranın sevgi ve oyun vaktine gelmesiyle kendilerini sevdirmek için adeta birbirleriyle yarışan patili dostların sevimlilikleri ise yüzleri güldürdü.

Beslemenin ardından katılımcılar el birliğiyle daha önceden atılan ve çevreyi kirleten çöpleri de toplamayı ihmal etmedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sürgün köpeklerin sesi olmak kez daha araya geldiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağla Şıkel o sözleri affetmedi! Arto'ya meme cezası!
Çağla Şıkel o sözleri affetmedi! Arto'ya meme cezası!
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında
​Gençler geleceği VakıfBank’la yazıyor!
​Gençler geleceği VakıfBank’la yazıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim