Sürgün Köpeklerin Sesi Olmak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldiler!

Sokaklarımızdan koparılarak vahşi hayata sürgün edilen köpeklerin sevgi ve mama ihtiyaçlarını karşılayıp farkındalık yaratarak onların sesi olmak amacıyla başlatılan Sürgün Köpeklerle Buluşma’nın ikincisi Tepeören’de gerçekleştirildi. İnsana yakın noktalarda oluşturulan besleme odaklarında yaşayan köpekler mama ve sevgiye doyduktan sonraki mutluluğu ile ortaya renkli görüntüler çıkarken, ormanın içlerinde yaşayan köpekler ise bu buluşmada insanlar uzaklaştıktan sonra sadece mamaya doydular.

Türkiye’nin önde gelen online pet store’larından www.markamama.com ile Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi www.ajanimo.com iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan ve ilki Kocaeli Kent Ormanı’nda yapılan Sürgün Köpeklerle Buluşma’nın ikincisi İstanbul Okan Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyesi öğrencilerle birlikte Tepeören’de gerçekleştirildi.

SÜRGÜN KÖPEKLERE UMUT OLDULAR

Sokaklarımızdan koparılarak vahşi doğada açlık ve hastalıklarla boğuşarak yaşama tutunmaya çalışan köpeklerin göz göre göre yalnızlık ve ölüme mahkum edilmesine dikkat çekmek amacıyla her ay farklı bir bölgede gerçekleştirilen Sürgün Köpeklerle Buluşma, can dostlarımız için umut olmaya devam ediyor.

İlki Kocaeli Kent Ormanı ve Umuttepe civarında gerçekleştirilen buluşmanın ikincisi için hayvansever öğrenciler, Markamama ve Ajanimo bu kez Tepeören’de bir araya geldi…

Kendi imkanlarıyla bölgedeki köpeklerin beslemelerini gerçekleştirmeye çalışan Okan Üniversitesi’nden hayvansever öğrencilerle birlikte kurgulanan beslemeye 150 kilo kuru mama getirildi. Bunun yanı sıra getirilen kuru et, yaş mama ve ödül mamaları karınlarını bile doyurmakta zorlanan köpekler için adeta ziyafet oldu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yiyecek bulmalarının zorlaşacağı da göz önüne alınarak bir miktar mama da ilerleyen dönemlerde dağıtılmak üzere yaşam hakkının genç savunucuları öğrencilere saklamaları üzere verildi.

“KOŞULSUZ SEVMENİN CEZASI İNSANSIZLIĞA MAHKUM EDİLMEK!”

www.ajanimo.com hayvan haber sitesinin yayıncısı Birgül Taşdemir, Sürgün Köpeklerle Buluşma projesi ile toplumda, sokağımızda neden köpek olmadığının, hiçbir suçu olmayan köpeklerin neden ormana atıldığının sorgulanmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yüzyıllar öncesinde insanla birlikte yaşamak üzere evcilleştirilen köpeklerin ormanda yaşaması çok zor. Bir yandan açlık, susuzluk, hastalık, soğuk hava koşulları ile mücadele ederken bir yandan da vahşi hayvanların ve insanlarına saldırısına uğruyorlar.

Kentlilik bilincinden yoksun bireylerin kentlerde yaşamaya ve yerel yönetimlerde de aktif rol almaya başlamasıyla birlikte, sokağımızdaki hayvanlar insanın saldırısına uğramaya başladı. Yaşam hakkına ve biçimine saygı duyarak hizmet etmesi gereken yerel yöneticiler, ne yazık ki sokak hayvanlarını zehirleyerek öldürdükleri bir utanç dönemini yaşattılar bu ülkeye.

Yetkinlikten yoksun vekilleri seçmenin sonucunda yaşanan dram karşısında, örgütlenen sivil toplum uzun yıllar sokak hayvanlarının yaşam hakkı için mücadele etti ve bu mücadelenin sonucunda “Kısırlaştır Aşılat Yaşat” sürecine geçildi. Ancak, kentlilik bilinci oluşmayan kişiler için bu da yeterli olmadı. Siyaseti hizmet olarak görmeyip kariyer olarak gören yereldeki ve Ankara’daki vekiller sokağımızdaki hayvanları koruyacak yasalar çıkarıp bu yönde kararlar almak yerine, yapılan her şikayetin faturasını sokağımızdaki hayvanlara ödetti, ödetmeye de devam ediyorlar.

“ORMANLARA SÜRGÜN EDİLECEK NE SUÇ İŞLEDİLER?”

Sokağımızda olması gereken köpekler ve kediler ormana atılıyorlar. İnsan, böylesi muhteşem güzelliklerden kendini nasıl mahrum edebiliyor anlayamıyorum! ‘Sokağımızda, semtimizde, beldemizde, köyümüzde, şehrimizde olması gereken bu canların ormanda ne işi var?’ sorusuna gerçekten cevap bulamadım, hala da bulamıyorum. Bu köpekler ormana sürgün edilecek nasıl bir suç işlemiş olabilirler ki? Belki de koşulsuz sevmeleri, kendine bunca kötülüğü yapan insanı dahi koşulsuz sevebilmeleri, sevmeyi bilmeyen biz insanları rahatsız ediyor. En büyük suçları insanı koşulsuz sevmeleri belki de… Bu yüzden ormana sürgün edilerek alabilecekleri en büyük cezaya, insansızlığa mahkum ediliyorlar.”

YÜZLERDE BURUK BİR TEBESSÜM BIRAKTILAR…

Araçlarla bölgeye gidildiği ilk andan itibaren sevinçleri ile heyecanları gözlerinden okunan köpeklerin objektiflere yansıyan bazı halleri yürekleri burktu.

Diğer bir yandan mamaların dağıtılması ve karınlarını doyurmasının ardından sıranın sevgi ve oyun vaktine gelmesiyle kendilerini sevdirmek için adeta birbirleriyle yarışan patili dostların sevimlilikleri ise yüzleri güldürdü.

Beslemenin ardından katılımcılar el birliğiyle daha önceden atılan ve çevreyi kirleten çöpleri de toplamayı ihmal etmedi.

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