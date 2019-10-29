Sunal Ailesinin Acı Günü!

Gül Sunal'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki annesi hayatını kaybetti.

Kemal ve Gül Sunal'ın çocukları Ezo ve Ali Sunal da vefat eden anneanneleri ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ali Sunal, "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun..." notunu yazdı.

Ezo Sunal ise "Anneannemi bugün kaybettik... mekanı cennet olsun, huzur bulsun" notuyla acı haberi duyurdu.

Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:

"Artık bu güzel insanlar hayatta değil.. Annemi de bugün kaybettik..Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu.."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA