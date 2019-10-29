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Sunal Ailesinin Acı Günü!

Ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi hayatını kaybetti. Ali ve Ezo Sunal da vefat eden anneanneleri için paylaşım yaptı.

Sunal Ailesinin Acı Günü!

Ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi hayatını kaybetti. Ali ve Ezo Sunal da vefat eden anneanneleri için paylaşım yaptı.

29 Ekim 2019 Salı 22:14
Sunal Ailesinin Acı Günü!

Gül Sunal'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki annesi hayatını kaybetti.

Kemal ve Gül Sunal'ın çocukları Ezo ve Ali Sunal da vefat eden anneanneleri ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ali Sunal, "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun..." notunu yazdı.

Ezo Sunal ise "Anneannemi bugün kaybettik... mekanı cennet olsun, huzur bulsun" notuyla acı haberi duyurdu.

Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:
"Artık bu güzel insanlar hayatta değil.. Annemi de bugün kaybettik..Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu.."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.10.2019 22:19
Anahtar Kelimeler:
sunal ailesinin acı günü
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