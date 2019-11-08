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Sosyetik minikler bunalımda! Sende baba mısın? Ben de Aleyna'yı istiyorum...

Cihan-Katerina Ekşioğlu çiftinin kızları Selen Ekşioğlu' nun 7.Yaş doğum günü dün akşam Beykoz Konakları sosyal tesisinde muhteşem bir kutlama ile gerçekleşti.

Sosyetik minikler bunalımda! Sende baba mısın? Ben de Aleyna'yı istiyorum...

Cihan-Katerina Ekşioğlu çiftinin kızları Selen Ekşioğlu' nun 7.Yaş doğum günü dün akşam Beykoz Konakları sosyal tesisinde muhteşem bir kutlama ile gerçekleşti.

08 Kasım 2019 Cuma 22:16
Sosyetik minikler bunalımda! Sende baba mısın? Ben de Aleyna'yı istiyorum...

Enjoy Organizasyon tarafından , "Fashion Party' temalı doğum gününde ,sahneye podyum kurularak ,Selen ve arkadaşları için defile başlatıldı. Babasının süprizinden habersiz podyumda yürüyen Selen'in yanına bir anda hayranı olduğu Aleyna Tilki gelerek, herkesi şaşırttı.. Birlikte hem podyumda yürüyen hem de şarkı söyleyen Aleyna Tilki ve Selen, çocukların da katılmasıyla eğlenceli dakikalar yaşadılar, bol bol fotoğraf çekildiler.

Pastayı, Aleyna Tilki ile birlikte üfleyen Selen, dileğini gerçekleştiren babasını öpücüklere boğdu.

Bu doğumgünü Türkiye'nin önde gelen diğer ailelerinin çocuklarının da dikkatini çekti. Jet sosyetenin çocukları ailelerinden doğumgünlerine özel konser istekleriyle ailelerini adeta bunalttıkları öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Doğum GünüSosyeteAleyna TilkiEkşioğlu
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