Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Ünlü şef Hazer Amani, Sıla'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim...” notunu düştü.
Hazer Amani'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Hazer Amani'nin paylaşımı:
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA