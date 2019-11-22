Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106917
ALTIN
269.562
DOLAR
5.6947
STERLIN
7.3365
EURO
6.2998
‘Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı’ çizgi romanı raflarda
Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyette yeni dönem!
CHP'li Kani Beko Üniversiteli İşçileri Meclise Taşıdı!
Flaş İddia: Vatandaş Bekçilerden Şikayetçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!

Sosyal medyaya damga vuran mevlidin yapıldığı mekanın sahibi konuştu: 'Hediyemiz olsun dedik'

Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebekleri için yaptıkları ve ‘muhafazakâr şatafat’ tartışmasına yol açan mevlit töreninin Ankara Keçirön semtinde bulunan ‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyaya damga vuran mevlidin yapıldığı mekanın sahibi konuştu: 'Hediyemiz olsun dedik'

Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebekleri için yaptıkları ve ‘muhafazakâr şatafat’ tartışmasına yol açan mevlit töreninin Ankara Keçirön semtinde bulunan ‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlendiği ortaya çıktı.

22 Kasım 2019 Cuma 12:57
Sosyal medyaya damga vuran mevlidin yapıldığı mekanın sahibi konuştu: 'Hediyemiz olsun dedik'
banner400

Ihlamur Kasrı’nın sahibi Veysi Ayhan tartışmaların ardından mevlidin ayrıntılarını Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e anlattı:

“Ihlamur Kasrı 15 bin metrekare bir alana kurulu. Konser, çalıştay, kongre, yemek, düğün, mevlit gibi davetlerde kullanılıyor. Yerimiz 3 katlı ve 7 salondan oluşuyor. Berra bebeğin mevlidi 1100 kişilik Halil İbrahim Sofrası Salonu’nda yapıldı. Ama tabii ki bu kadar davetli yoktu. Burası bölünebilir altyapısı olan özel bir salon. Biz bu salonu 200 kişiliğe indirdik. 150 davetli katıldı. Çok tartışma oldu. Ancak şunu söylemeliyim. Çiftin düğününü de burada yapmıştık. Biz düğününü yaptığımız her çifte ilk evlilik yıldönümlerinde Divan Salonumuzda yemek ikram ediyoruz.

'Bu formatta bir mevlid 10-15 bin lira'

Ahmet-Büşra Söylemez çifti aile dostum. Onlar yemekteyken yanlarına gidip ‘Bebeğinizin mevlidini burada yapalım, hediyemiz olsun’ dedim. Kabul ettiler. Büşra Hanım davetlilere vereceği hediyeleri kendisi getirdi. Biz sadece salonu verdik. Zaten Büşra Hanım, Instagram fenomeni olduğu için düğünlerinden sonra akın akın talep almıştık. Bebeğinin mevlidi de öyle oldu. Bu formatta bir kişi mevlid yapmak isterse 10-15 bin lira öder.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraInstagramNur Çalar SöylemezAhmet Emin SöylemezMevlid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Victoria’s Secret şovu ile ilgili flaş karar!
Victoria’s Secret şovu ile ilgili flaş karar!
Güleda'nın arkadaşı anlattı: Yeni hayat istemişti, katil kapıya tespih bıraktı
Güleda'nın arkadaşı anlattı: Yeni hayat istemişti, katil kapıya tespih bıraktı
Eğitime ara nasıl geçti?
Eğitime ara nasıl geçti?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim