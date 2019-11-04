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Sıla ve OPPO iş birliği tüm hızıyla devam ediyor

OPPO’nun yeni reklam filminde rol gereği fotoğrafçı olan Sıla, kampanyanın çekimlerinde ise kendisini ünlü bir fotoğrafçıya emanet etti. Sıla’nın OPPO ile göründüğü, caddeleri ve sokakları süsleyen birbirinden etkileyici fotoğrafları ünlü fotoğrafçı arkadaşı Emre Ünal tarafından çekildi.

Sıla ve OPPO iş birliği tüm hızıyla devam ediyor

OPPO’nun yeni reklam filminde rol gereği fotoğrafçı olan Sıla, kampanyanın çekimlerinde ise kendisini ünlü bir fotoğrafçıya emanet etti. Sıla’nın OPPO ile göründüğü, caddeleri ve sokakları süsleyen birbirinden etkileyici fotoğrafları ünlü fotoğrafçı arkadaşı Emre Ünal tarafından çekildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:36
Sıla ve OPPO iş birliği tüm hızıyla devam ediyor

Teknoloji ve eğlence sektörleri, dünya lideri akıllı telefon markası OPPO’nun ünlü şarkıcı Sıla ile yaptığı muhteşem kampanyayı konuşuyor. OPPO’nun “A Serisi 2020” modellerinin tanıtımı için ünlü şarkıcı Sıla ile yaptığı keyifli iş birliği tüm heyecanıyla devam ediyor. “Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” başlığını taşıyan reklam filmi büyük ilgi çekerken, kampanyanın medya platformlarını, caddeleri, sokakları, otobüs duraklarını süsleyen fotoğrafları da çok beğeniliyor.

Sıla, OPPO projesinin fotoğrafları için özel ekibi ile bir araya geldi

Sıla,“Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” projesinin fotoğraf çekimi için özel ekibi ile bir araya geldi. Kampanyanın fotoğraflarını aynı zamanda yakın arkadaşı olan Emre Ünal çekerken, makyajda Melis İlkkılıç, styling konusunda da Hande Kızıl ünlü şarkıcıya destek verdi.

Sıla ve Emre Ünal ilk olarak 2015 yılında, Sıla “GQ Woman of The Year” ödülü aldığı zaman birlikte çalışmaya başladı. O günden beri Sıla’nın fotoğraflarını sadece Emre Ünal çekiyor. Şimdiye kadar pek çok ünlü ile çalışan, dergilerin ve markaların kampanya çekimlerinde imzası bulunan Emre Ünal, OPPO’nun Sıla ile yaptığı kampanyaya da değer kattı. Kampanyanın fotoğrafları, OPPO ve Sıla hayranları tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Yıl boyunca çeşitli dijital mecralarda entegre bir şekilde ilerleyecek olan kampanyanın yepyeni sürprizleri, OPPO ve Sıla takipçilerini bekliyor.

KPSSCAFE.COM.TR

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sıla oppo birliği tüm hızıyla devam ediyor
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