Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100318
ALTIN
280.827
DOLAR
5.7604
STERLIN
7.3908
EURO
6.3954

Şeyma Subaşı hamile mi?

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın bir davette çekilen fotoğrafı ''Göbek mi, bebek mi ?'' yorumlarına neden oldu.

Şeyma Subaşı hamile mi?

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın bir davette çekilen fotoğrafı ''Göbek mi, bebek mi ?'' yorumlarına neden oldu.

25 Ekim 2019 Cuma 15:43
Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile katıldığı bir davette çekilen fotoğrafı olay oldu. Göbeği belli olan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusuyla interneti salladı.

DJ sevgilisi Guido Senia ile adeta dünyayı gezen Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay olan o pozu.

Şeyma Subaşı hamile mi? sorusunu akıllara getiren o kare.

Sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı'nın özel hayatı mercek altına alındı. Şeyma Subaşı'nın kim olduğunu araştıranlar, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Şeyma Subaşı nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı hamile mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göller Ekspresi yeniden raylarda!
Göller Ekspresi yeniden raylarda!
​Ergoterapi, bireyin bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynuyor
​Ergoterapi, bireyin bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynuyor
İfadeniz Donmadan Özgürce Gülmek Hakkınız!
İfadeniz Donmadan Özgürce Gülmek Hakkınız!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3